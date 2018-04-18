联合国环境署联合微博发起中国地球卫士青年奖

4月18日，联合国环境署和微博宣布，联合发起中国地球卫士青年奖，这是地球卫士青年奖设立的第一个国家奖项。联合国副秘书长、联合国环境署执行主任埃里克·索尔海姆表示，希望通过这个奖项培养新一代的环保领导者，集青年之力，守护地球未来。

新浪董事长兼CEO、微博董事长曹国伟表示，微博上有众多充满激情和想象力、热心环保公益事业的年轻人。微博将致力于培养更多公益领袖，也期待更多有志于环保事业的青年人参与进来，共同建设美好家园。

地球卫士青年奖旨在表彰对改善环境创造积极影响的青年人，为其创造更多参与环境保护与可持续发展的平台和机遇。这一奖项于2017年推出，首届的6位获奖者分别来自英国、加拿大、也门、基里巴斯、尼日尔和厄瓜多尔。来自中国的庄思婷设计的红树林电子巡逻项目，也入围了去年的区域决赛。

今年，联合国环境署将加强地球卫士青年奖在国家层面的实施，中国地球卫士青年奖是其设立的首个国家奖项。该奖项的报名通道已经在微博开通，18-30岁的中国公民均可报名，报名者需提交自己的环保创意，经过网络投票和专家评审后，3名“中国地球青年卫士”的获奖者名单将在5月下旬的微公益新媒体展上公布。获奖者可以获得种子基金、来自环保专家团的指导、在线创业培训课程、导师支持等奖励。此外，国际评审团还将从获奖者中评选出1名优胜者，参加2018年“地球卫士奖”颁奖典礼。地球卫士奖是联合国最具影响力的环保奖项，被誉为“环保领域的诺贝尔奖”。

联合国副秘书长、联合国环境署执行主任埃里克·索尔海姆在发布现场表示，新浪作为联合国环境署的战略合作伙伴，为推动全球环境议题的传播提供了有力支持。在新浪成立二十周年之际，与微博共同发起中国地球卫士青年奖，期望能够帮助有志于改变世界的青年人，让青年的环保创意得到实现，和名人明星、社会公众一起携手，为全球生态和谐做出努力。

作为这一奖项的联合发起方，微博将全程参与奖项评选的组织和传播，让更多青年人了解地球卫士青年奖，并推动环保意识和环保生活方式的普及。作为在微博上具有极高影响力的明星，徐峥、董力、惠若琪还受邀成为中国地球卫士青年奖倡导者，以自身社会影响力向公众发出倡导，呼吁公众关注环保议题，参与环保行动。

刚被任命为联合国环境署亲善大使的明星王俊凯也受邀参加发布仪式。王俊凯表示，中国从来都不缺少优秀的环保青年，希望在地球卫士青年奖的舞台上能看到更多中国青年的身影，也希望更多的年轻人关注和参与中国地球卫士青年奖。

2017年，微博与联合国环境署建立战略合作伙伴关系，发挥社交传播优势，促进公众对环境问题及相关解决方案的深入了解。除了中国地球卫士青年奖，双方还将在星光公益联盟、熊猫守护者等公益项目上展开深入合作。星光公益联盟于2016年成立，依托于微博推进公益事业的发展进程，微博每年将投入1亿媒体资源进行推广。熊猫守护者是微博联合中国绿化基金会推出的公益项目，用户在微博饲养虚拟熊猫并种植虚拟竹子，微博将结合大熊猫栖息地的实际条件实地种植。

微博是中国最大的社交媒体平台。免费午餐、爱心衣橱、冰桶挑战等知名公益项目，都通过微博进行传播和筹款，并获得网友广泛参与。联合国环境署也在微博平台上发起的#为生命呐喊#、#零污染地球#、#与自然一起#等多个公益话题，充分发挥了明星名人的公益影响力，取得突出的传播效果和社会效应。截至2017年12月31日，该平台上线了27044个公益项目，累计筹集善款超过3.1亿元，超过849万人次贡献爱心。同时，微公益也是民政部首批慈善组织互联网募捐信息平台之一。在未来，微博将继续联动政府、媒体、公益机构、明星名人、网红自媒体等领域重要用户和微博爱心网友，以微博之力，让世界更美，引领全民公益，为地球的可持续未来助力！