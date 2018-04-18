微软市值一度超Alphabet居全球第二 重组获市场认可

经历了改组后，微软在这场市值长跑中逐渐获得投资者认可。

来源：界面新闻 彭新

微软日前的重组看来得到了华尔街的认可。

在市场持续关注苹果、亚马逊、Alphabet三巨头谁将率先突破一万亿美元市值大关之际，微软股价迅速攀升，一度超越谷歌母公司Alphabet，站上全球第二位。

周一，微软股价报收于94.17美元，以该收盘价计算，其市值达到7251亿美元，同期Alphabet市值约为7237亿美元，与微软市值相差约14亿美元。截至美股周二收盘，微软市值约为7397亿美元，谷歌约为7475亿美元，苹果市值居首达到9043亿美元，亚马逊以7280亿美元为全球第四大市值公司。

这意味着，经历了改组后，微软在这场市值长跑中逐渐获得投资者认可，成为冲击万亿美元市值公司的有力选手。此前，摩根士丹利将微软一年期目标股价从110美元上调至130美元，若股价达到130美元，微软市值将突破一万亿美元。摩根士丹利分析师Keith Weiss在3月26日给客户的投资报告中写道：“强化公共云端业务、大型分销管道和安装客户群以及提高获利率的强有力定位，为微软打造出税前获利 (EBIT) 达 500 亿美元之路，并可创造 1 兆美元的市值。”

3月29日，微软CEO纳德拉宣布公司施行重大改组，新设两大部门，即“体验与设备”部门与“AI与云计算”部门。其中，此前掌管产品事业部的执行副总裁Rajesh Jha将领导“体验与设备”部门，而掌管云和企业事业部的执行副总裁Scott Guthrie将领导“AI与云计算”部门。而Windows从部门名称中消失，意味着云计算及人工智能平台部门则将以微软日益增长的企业服务为重心。

除了得利于本身转型、市场策略调整之外，微软市值之所以能一度超越Alphabet，还包含Facebook近期用户隐私问题原因影响。此前，由于Facebook约8600万名用户信息的数据泄露事件，引起科技公司股价暴跌，随着投资者选择抛售与Facebook同样依赖广告业务的科技公司股票，转而转向投资其他较不受影响的科技企业，使得3月底亚马逊市值曾一度超越Alphabet，成为全球第2。

亚马逊在3月下旬之前股价表现相对坚挺，其市值2月曾超越微软，成为全球第3。但随后，亚马逊遭遇了麻烦：3月28日，美国媒体报导特朗普讨论强化征税措施之后，亚马逊的股价出现暴跌，再次被Alphabet超越。特朗普29日在推特上批评亚马逊，称后者对纳税零售商造成巨大损害，并计划通过反垄断制裁、加强兼管、调整税收等方式要求亚马逊配合缴纳应付税金，当天亚马逊市值便被微软反超，下滑至第4位。