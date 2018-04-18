腾讯、京东、苏宁等将联手投资新乐视智家

摄影：史小兵

在这个风口浪尖，为什么几大互联网公司会对新乐视智家感兴趣？

文 | 《中国企业家》记者 李亚婷 编辑 | 翟文婷

据知情人向《中国企业家》透露，融创、腾讯、京东、苏宁等六七家公司将会参与到新乐视智家的最新一轮融资中。一位接近乐视的投资人证实了这一消息。

随后，记者向上述几家公司求证，截止发稿前，孙宏斌并未回复，苏宁表示“尚不知情”，腾讯则回复不予置评。

《中国企业家》几经求证，最新情况是，新乐视智家的这笔30亿元融资基本敲定，已经处于签字状态，其中约20亿来自几大投资方，另一部分将通过债转股的形式进行募资。据一位近乐视的知情人士透露，每家投资金额不会太多，并且会签署严苛的投资条款。

上述投资人表示，两个月前腾讯等公司就已经开始商谈投资一事。

新乐视智家原名乐视致新，是乐视网旗下控股子公司。2017年12月5日发生公司名称变更，法人也由贾跃亭变更为张志伟。

新乐视智家以“平台+内容+终端+应用”的定位，此前在乐视生态体系重占据重要一环。其中拥有乐视最优质的资产，乐视超级电视。

3月25日，孙宏斌在接受媒体采访时，毫不掩饰乐视网现在资不抵债的惨状，其中75亿元的债权很多今年到期。但同时他也强调，“乐创文娱和新乐视智家，我们都会想办法把它做好，因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。乐视在智能电视领域还是领先的。”

4月9日，乐视网发布公告称，新乐视智家电子科技(天津)有限公司（简称“新乐视智家”）将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。实际上，这笔融资从今年年初就以120亿的估值启动，3月29日乐视网发布的公告中将估值调整到当前的90亿元。

这不是孙宏斌第一次与腾讯等公司合作。今年1月底，以腾讯控股为主发起方，苏宁、京东、融创曾与万达商业签订战略投资协议，四家拟投资约340亿元收购万达商业香港H股退市时引入的投资人所持有的约14%的股份。

在这个风口浪尖，为什么几大互联网公司会对新乐视智家感兴趣？

在多家与乐视的合作中，腾讯是最早浮出水面的。3月30日，乐视网发布公告称，新乐视智家与腾讯视频签订合作，双方约定，“腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现，双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。”

这种合作模式一旦达成，乐视网的视频用户就会大幅流失，转为腾讯视频用户。“一个有内容，一个有终端，已经开始合作了，为什么不能成为它的股东呢？”上述投资人告诉《中国企业家》。

对于苏宁而言，入股新乐视智家意味着它从家电服务商转型为家电运营商，“从屋外走到屋内，是质的变化。”

据悉，此次投资方虽然众多，但整体融资金额并不多，一位投资人分析，“融钱太多的话，以新乐视智家目前的估值，各方占股会很高，融创未必同意。”

目前，乐视网仍持有新乐视智家40.3118%的股权，但已经全部质押，其中，34.9398%质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司，其余5.3720%质押给银行、信托公司等金融机构。

“如果乐视网到时无法偿还债务，这部分股份就要进行拍卖，而天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司作为质押方有优先权来获取拍卖股份的款项。”一位服务过众多A股上市公司的律师告诉《中国企业家》。

但孙宏斌曾指出，乐视网持股新乐视智家，融创一增资股权比例超乐视网，涉及重大资产重组，审批至少半年。

至于孙宏斌对乐视三大板块的打算，已经态度鲜明：对于乐视网，二股东孙宏斌权限有限，有心无力，而对乐创文娱和新乐视智家，则是尽快和乐视网划清界限。

上述近乐视的知情人士告诉《中国企业家》，鉴于孙宏斌权限有限，或将通过与资方合作的方式将乐视网资产进行转移，“既然作为第二大股东的孙宏斌没有绝对话语权，他可能会尽可能降低乐视网本身的市值，将有价值的资产对外合作。”