传以色列前情报人员用FB等平台建人脸识别数据库

扎克伯格

新浪科技讯 北京时间4月18日早间消息，美国财经杂志《福布斯》网站发现，过去5年，由以色列前情报人员建立的一家秘密监控公司正在悄悄建设庞大的面部识别数据库。这个数据库中包括来自Facebook、YouTube和其他多家网站的头像信息。隐私保护人士已对此发出警示。

这个数据库是面部识别服务Face-Int的核心，目前属于以色列供应商Verint。该公司2017年从不太知名的监控服务公司Terrogence手中收购了Face-Int。Verint和Terrogence都是美国政府长期以来的供应商，向美国国家安全局（NSA）、美国海军，以及其他情报和国家安全部门提供间谍技术。

根据Terrogence网站的介绍，这个数据库包括数千名嫌疑人的面部信息，而这些信息来自于“YouTube、Facebook，以及全球范围内公开和非公开讨论版等线上来源”。这些头像信息取自多达3.5万个恐怖分子训练营、宣传材料和恐怖袭击的视频和照片。

互联网存档服务Wayback Machine提供的信息则显示，这个营销页面早在2013年就已经上线，表明这个产品的历史至少已有5年之久。到目前为止，利用Face-Int技术处理的视频和照片也远远不止3.5万个这么多。Terrogence联合创始人及研究负责人沙伊·阿贝尔（Shai Arbel）拒绝对本文置评。

尽管Terrogence主要致力于帮助情报和司法部门打击网上的恐怖主义活动，不过在职员工和前员工的LinkedIn资料显示，该公司也参与更多其他的政治活动。一名前员工表示，她会“帮助国内外政府客户进行公众认知管理活动”，并使用“开源情报实践和社交媒体工程方法去调查政治和社会群体”。

目前的问题在于，Terrogence是如何从Facebook和其他网上来源获得的这些头像。不过很明显的一点是，与Cambridge Analytica类似，Terrogence也在利用Facebook开放性的优势。前者于2014年从英国研究员亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）处获得了8700万Facebook用户信息。

美国公民自由联盟高级政策分析师杰伊·斯坦利（Jay Stanley）指出：“这增加了面部识别的风险，可能导致严重的负面后果。当面对无处不在的人脸识别时，我们必须考虑这对我们意味着什么。如果私人公司收集照片，将照片与个人信息结合在一起，判断你是否是恐怖分子，是否是商店扒手，那么所有人都有可能被误判。”

Facebook发言人则表示，Terrogence的产品可能违反其政策，即禁止使用从Facebook获得的数据来开发监控工具。Facebook自己也使用面部识别技术，帮助用户识别照片中的表情。此外，Facebook也不允许通过自动化方法，例如机器人或爬虫来访问或收集信息。该发言人表示，尚未发现由Terrogence运营的任何Facebook应用。(邱越)