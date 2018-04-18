微软、Facebook等联合声明：不给政府提供侵略性援助

新浪科技讯 北京时间4月18日凌晨消息，本周二，包括微软、Facebook在内的全球三十多家科技公司发表联合声明，称不会给任何政府提供侵略性网络攻击援助。

过去一年间，网络攻击发生频率达到了前所未有的高度，这包括WannaCry恶意软件攻击和NotPetya攻击等。本周二，多家科技公司发表的联合声明，即《网络安全科技协议》（Cybersecurity Tech Accord）发誓将保护所有消费者免受网络攻击，不管该攻击的动机带有政治意图或是犯罪意图。

本周二，微软公司总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）在于美国加州旧金山市举行的RSA网络安全会议上发表了演讲，他说：“我们意识到自己生活在一个新时代、一个拥有新式武器的世界中，网络空间成为了新的战场。”

史密斯说，2017年发生的影响极坏的多起网络攻击事件给科技公司们指了一条明路，即“合作起来采取有效措施来保护全球的消费者”。

目前尚不清楚这些签署了该联合声明的科技公司会对它们公司目前的安全策略做出什么样的改变。

微软并没有及时地回复有关此协议的相关问题，比如该公司是否曾经参与过由政府支持的侵略性网络攻击、该协议将怎样应对来自美国及其他政府发出的基于法律的监视命令等。

该协议还承诺将在该产业内建立多种正式的和非正式的合作关系，安全研究人员将分享自己发现的威胁并协作曝光易受攻击的漏洞。

在上一年度的RSA网络安全会议上，微软提出了一个称为数字日内瓦公约（Digital Geneva Convention）的概念，旨在建立一个国际性的组织来保护全球网络用户免受由政府支持的网络攻击。

在会上，签署了《网络安全科技协议》的科技公司除了微软和Facebook之外，还有思科、Juniper Networks、Oracle、诺基亚、SAP、戴尔、和网络安全公司Symantec、FireEye、和Trend Micro等。

美国其他主要科技公司，包括亚马逊、苹果、谷歌和推特也没有签署此协议。（小宝）