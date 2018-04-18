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4亿收购北京和武汉两大加盟商 申通加快枢纽直营化

4亿收购北京和武汉两大加盟商 申通加快枢纽直营化
2018年04月18日 14:12 界面
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　　两者均为申通收入占比前五大加盟商。

　　来源：界面新闻 习曼琳

　　4月18日，申通快递（002468）发布公告称，将收购北京及武汉加盟网点及中转中心资产： 2.9亿收购北京申通快递服务有限公司（下称“北京申通”）、北京多元申通快递服务有限公司和北京申通联晟物流有限公司，1.2亿收购湖北申通物流有限公司和武汉申通快递有限责任公司（下称“武汉申通”），其中武汉中转中心项目原为募集资金中新建项目。

　　公告称，该收购将有利于发挥重点城市中转环节辐射带动作用，提高中转时效，提高转运中心直营化比例，增加公司中转业务收入。

　　公告显示，五家物流公司的经营范围都包括了国内快递，也为申通旗下加盟网点。根据申通招股书数据，北京申通和武汉申通均为收入占比前五大加盟商。

　　根据招股书和2016年年报数据，北京申通自2013年至2016年均位列前五大客户和前五大供应商，2016年为申通贡献销售额2.8亿元，占总销售额2.7%，总采购额2.4亿元，占比3.3%。而武汉申通于2015年和2016年位列申通前五大供应商，2016年申通向其采购1.07亿元，占比1.48%。招股书还显示，申通与北京申通的加盟合同将于2019年6月到期，与武汉申通的加盟合同将于2018年（今年）5月到期。

申通前五大客户，来源：申通2016年年报申通前五大客户，来源：申通2016年年报
申通前五大供应商，来源：申通2016年年报申通前五大供应商，来源：申通2016年年报

　　在加盟模式中，申通快递向加盟商销售快递服务（加盟费）和物料（快递包装），向供应商采购有偿派送服务、航空运输服务、汽运服务及面单物料等。

　　在几家上市快递公司中，申通的加盟程度最深。加盟模式可以获得较低的扩张成本，低直营比例给申通带来了较高的资产回报率：2013-2015年，申通ROA分别为29%、21%和27%，明显高于其他三家。但直营程度低导致总部对网络控制弱，易发生爆仓等事故。

　　在网点方面，招股书显示，收入前五大客户均为加盟商。2017年半年报显示，申通快递的国内直营子公司（直营快递代理）主要有7个：浙江萧山、浙江桐庐、江苏江阴、陕西西安、吉林长春、辽宁盘锦、河南漯河，省级子公司覆盖浙江、江苏、陕西，在一线城市和交通枢纽较少布局。

　　相比之下，圆通直营化最深：大部分省份、省会城市以及重点非省会城市一级网点都已收回直营，都是总部100%控股。据圆通速递2017年年报显示，其在全国的二级子公司有多达80余个。

　　转运中心方面，申通快递的中转业务分为直营和非直营两种模式。直营转运中心为申通快递的分公司或子公司，非直营的转运中心以加盟形式进行，由申通选定的加盟商独立运营，即加盟中转中心同时由加盟网点运营。

　　申通最新半年报显示，转运中心超过80家，与招股书数据相差无几：据招股书，截止2016年6月申通快递有转运中心82个，其中直营48个，直营比例为59%，在四家中最低。其中一级转运中心仅3个，主要集中长三角地区，而北京、广州等一线城市，以及武汉、长沙、郑州、西安等中西部省会城市还未建立直营的转运中心。而其他快递公司的直营明显较高：截至 2017 年底，圆通在全国范围拥有自营枢纽转运中心 64 个，中通快递的82个分拣中心中有76 个为中通自营。

　　申通在招股书中早已总结了中转中心加盟制带来的问题：“加盟商在实现对中转服务质量的要求时，多基于自身的利益考虑进行选择，难以从总部全面筹划的大局角度出发，致使申通快递在整体服务网络上转运中心布局不均匀问题。”

　　为此，申通表示将对一批区域枢纽、省会城市、重要的节点城市的转运中心采用直营模式，加强业务管控，改善运转效率。

　　申通上市时发行募集资金总额为48亿元，其中重点城市的中转仓配一体化项目（中转中心）投入14.5亿元，在四家A股上市快递公司中投入最大，该项目拟在上海、西安、长春、温州、武汉、义乌、长沙、郑州、沈阳、揭阳、盘锦11个城市新设转运中心。半年报“在建工程”显示，在建（扩建）的分拨项目主要有华东分拨、长春转运中心和湖北转运项目。

　　此外，最近申通的快运业务受阻：4月13日，国家邮政局发布监测称快捷快递在部分地区服务运行出现异常，随后申通快递发布公告决定暂缓推进申通快运项目。

　　申通与快捷的合作由来已久，去年11月29日，申通快递与快捷快递共同出资5000万元设立上海申通岑达供应链管理有限公司，其中申通快递出资3500万元，持股比例占70%；快捷快递出资1500万元，持股比例30%。该公司为申通快运主体公司，快捷快递的网络将用于申通快运。

　　此前2017年8月，申通快递按照投前12亿估值，向快捷快递增资1.33亿元，增资完成后取得快捷快递10%的股权。

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