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孙宏斌再出手 或联手腾讯等增资新乐视智家

孙宏斌再出手 或联手腾讯等增资新乐视智家
2018年04月18日 12:45 界面
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　　压低估值引入外部投资者，是盘活新乐视智家的最好手段。

　　来源：界面新闻 刘诗洋

　　尽管承认投资失败，但孙宏斌并没有彻底放弃乐视。

　　4月18日，《中国企业家》报道称乐视网旗下新乐视智家公司，近期正在筹备一轮融资，投资方包括了融创、腾讯京东、苏宁等公司。

　　上述消息目前未获回应。《中国企业家》在报道中称，新乐视智家该笔融资为30亿元，且已经处于签字状态。其中约有20亿来自上述几大投资方，另一部分将通过债转股形式募资。该报道援引知情人士消息称，每家投资金额不会太多，并会签署严苛的投资条款。

　　需要注意的是，乐视网在4月9日的一则公告里曾提到，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过30亿人民币，增资计划主要以引入新投资者为主。

　　新乐视智家原名乐视致新，是乐视系负责超级电视运营的主要公司，亦是乐视网的核心资产之一。在乐视网此前的财务报告中，新乐视智家的净资产和总资产，是乐视网主要子公司及对公司净利润影响达到10%以上的参股公司中最高的。

　　但受过去一年乐视系整体影响，新乐视智家的估值也一路缩水，其在2017年初估值曾高达300亿，但今年3月份，乐视网公告称新乐视智家的估值已调整为90亿元。

　　该公司于去年11月26日更名，法人代表也由贾跃亭变更成了乐视老将张志伟。张志伟曾任原乐视致新的销售副总裁。去年9月，乐视网任命他为乐视致新CEO兼乐视网高级副总裁。张一度被外界看作是孙宏斌入主后，能让乐视电视回归正常轨道的关键人物。

　　今年3月，已辞去乐视网董事长的孙宏斌曾在接受媒体采访时公开承认“投资失败”，并对乐视网目前资不抵债的状况毫不掩饰。孙宏斌当时称，乐视网只剩三条路：“一是破产重整，二是卖资产还债，三是退市”。除此之外，已经没有任何办法可以解救这家上市公司。

　　但孙宏斌也强调了一些非上市版块的价值，新乐视智家便是其中之一。孙宏斌认为乐视在智能电视领域是领先的，而且非上市版块引入资金也比较灵活。

　　事实上，在今日消息指出的多家公司中，腾讯在3月底就已经与新乐视智家达成合作，当时双方协定在视频业务上开展合作，腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现，双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。

　　这或许暗示了已经接近“放弃”乐视网的孙宏斌，正在着手盘活这笔投资中的其他资产。2017年1月，这位地产商曾以150亿驰援山西老乡贾跃亭，但在随后的一年中，乐视的“窟窿”并非孙宏斌此前预想，而贾跃亭则早于去年便前往美国造车，至今未归。

　　孙宏斌想盘活这些仅存的优质资产，也并不容易。由于乐视网控股新乐视智家，如果融创增资后股权比例超过乐视网，将涉及重大资产重组，审批至少需要半年。压低估值引入外部投资者，也成了现阶段最好的选择。

　　目前，乐视网持有新乐视智家40.3118%的股权，但已经全部质押。其中，34.9398%质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司，其余5.3720%质押给银行、信托公司等金融机构。

腾讯孙宏斌乐视
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