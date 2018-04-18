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P2P网贷备案又延期：或全国统一备案标准

P2P网贷备案又延期：或全国统一备案标准
2018年04月18日 01:47 21世纪经济报道
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　　本报记者 谢水旺 实习生 陈昕 马嘉悦 上海报道

　　P2P网贷行业不平静，前景尚未明朗，监管思路亦在不断调整中。

　　21世纪经济报道记者获悉，近日，各地金融办收到电话通知，P2P网贷备案暂停。业内普遍认为，这与监管套利问题有关，未来或将在全国范围内统一标准。

　　4月16日，中国互联网金融协会官网披露，3月底，中国互联网金融协会网络借贷专业委员会召开2018年第一次工作会议，会长李东荣指出，2018年是互联网金融风险专项整治转向常态化监管的关键一年，委员们认为，网络借贷平台的备案将是2018年的重点。

　　监管套利问题待解

　　关于P2P网贷备案，由于各地标准不一，存在套利空间。

　　“这次备案延期，监管套利问题是一大原因，这扰乱了整个行业。”上海一家P2P平台备案负责人告诉21世纪经济报道记者。

　　首先，根据《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（简称“57号文”）等监管文件，多地下发了验收和备案细则，但具体标准存在差异。

　　其次，不同地方政府对P2P网贷态度不一。在北上广等沿海经济发达地区，金融资源丰富，且P2P平台较为集中，对网贷备案更严格；在中西部地区，出于招商引资等方面考虑，对P2P平台持欢迎态度。

　　于是，市场上出现了突击注册、买壳、转移备案等现象；甚至部分地方金融监管部门也参与其中。

　　比如，2017年2月，厦门率先落地P2P网贷备案细则，同年11月，厦门金融办对5家拟备案企业予以公示，成为全国P2P网贷备案的先行者。正因如此，2017年3月以来，在厦门注册P2P平台的企业数量大幅增加，2017年1至9月期间，突击注册将近450家。

　　这给当地监管带来了很大压力。据21世纪经济报道记者了解，厦门4家拟备案企业已获备案文件，但京东金融全资子公司——京东旭航（厦门）网络借贷信息中介服务有限公司由于成立于2017年9月，无缘此次备案。

　　“这几个月来，很多P2P平台都有买壳行为，因为不能直接参股中西部P2P平台，但可以成为平台股东的股东，称为‘买壳’，以期曲线获得备案，几千万几亿的壳都有。而且，出于招商引资的考虑，中西部地区希望引进大平台。”上述上海P2P平台备案负责人表示，不过，现在备案不确定性加大，“买壳”意义不大了。

　　因此，P2P网贷备案也存在各地博弈的现象。

　　比如，“57号文”明确规定，对于2016年8月24日后新成立的网贷机构或新从事网络借贷业务的网贷机构，在本次网贷风险专项整治期间，原则上不予备案登记。但是，地方监管部门可能在“原则上”做文章，解读为“在某种情况下，可以给予备案”。

　　“现在是抢时间的时候，得赶紧抢先备案。目前备案由省级金融办负责。”一位中西部金融办负责人对21世纪经济报道记者坦言。

　　或全国统一标准

　　也许是看到了监管套利等问题，监管调整了思路。“电话通知省级金融办，暂停备案工作。”多位接近监管层人士告诉21世纪经济报道记者。

　　对此，业内普遍认为，P2P网贷备案或统一标准，但具体如何，有待进一步明确。“中央虽然发了文，但地方可以解释文件，出于综合因素考虑，在某些方面会放松，比如现金贷。所以，统一标准、统一备案，可以预见是个趋势。”福建一家P2P平台负责人认为。

　　21世纪经济报道记者采访了解到，对于后续监管思路，包括“验而不收”、持续日常监管、可能允许合规资产增量等。

　　首先，“验而不收”，即不断让机构补充材料，加大合规成本，机构自行退出。

　　“市金融办开过会，有两个信息，一是延期，二是继续验收工作。” 上述上海P2P平台备案负责人透露。

　　上海另一家P2P平台人士则称：“上海P2P网贷备案办法尚未下发，监管不接受P2P平台提交的备案材料，虽说是‘验而不收’，但目前还没有‘验’的动作。希望合规平台早点得到认可，不要造成劣币驱逐良币。”

　　其次，不急于备案，但日常监管完全按原有监管办法执行。最后，有可能允许合规资产增量。

　　“为了备案，很多P2P平台业务基本暂停，等于停业状态；现在延期备案，下一步很多平台可能退出，而且即使备案成功了，平台对这个业务的信心也不大。”华东一家P2P平台高管坦言。

备案延期金融办
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