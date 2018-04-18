偶遇贾跃亭：没心气绝不可能 赢面是100%或者99%

来源：汽车商业周刊

原标题：偶遇贾跃亭

文/贾可

参观所有的地方，包括一般不让人去的造型中心。美国西部时间2018年4月2日上午9时，《汽车商业评论》记者被允许在洛杉矶Faraday Future汽车公司研发中心参观。

这里似乎是和硅谷的文化氛围一样，FF汽车所有的人都没有独立的办公室，贾跃亭也是如此。

2017年11月2日，当时《棱镜》采访贾跃亭的时候，他还是有办公室，“房间不大，一边是茶几沙发，一边是办公桌，办公桌侧面的墙上挂着两个大屏乐视电视”。

当时，贾跃亭是自2017年7月4日飞往美国之后首次公开回应外界质疑。其时，他的汽车梦面临着FF的A轮融资至今未果的困境。

洛杉矶Faraday Future汽车公司全球研发总部

如今，根据他在美国西部时间2月13日下午，北京时间2月14日上午在第一次全球供应商峰会的讲话，FF已成功完成15亿美元股权融资，这基本满足IPO之前的全部股权融资需求。

《汽车商业评论》通过各种渠道确认了这一消息，但是除了贾跃亭本人、他的外甥，即负责次轮融资的王佳伟还有法律专家外，恐怕没有任何FF员工了解此次融资的详情。

这时的贾跃亭应该是一年多来心情最好的时候了。我们一直希望能够有机会单独访问贾跃亭，但一直被告知现在不方便发声，此次来到洛杉矶依然被告知不可能有机会采访他。

他们说，现在的贾跃亭不希望节外生枝，只是希望能够潜心FF 91这个被他成为汽车新物种的第一款产品的量产工作。

FF全球研发总部内

但现在的天下哪有保密的事情。关于睿驰汽车在广州南沙拿地设立新能源汽车公司以便FF汽车落地中国的消息，关于恒大集团老板许家印入股FF汽车成为第一大股东的消息，在《汽车商业评论》此次采访之后，已经传得沸沸扬扬。

看到两个办公大楼里人们忙碌紧张的情景，你会感觉到贾跃亭确实是打不死的小强。我要求参观所有的地方，包括贾跃亭的工位。

上午10点钟左右，刚刚开完总裁办公会的贾跃亭，正站在电脑前忙碌。

他的工位在一座研发楼的二层的一角。高高的桌子，上面贴了很多写有可能各种代办事项的便签条，一台笔记本电脑夹在两台台式电脑中间；高高的椅子，估计贾跃亭一般都不会坐在上面办公。

我走上前去，贾跃亭也来到工位边上，我们握手寒暄。他说：“来美国出差啊？”我说：“刚在硅谷参加完SF活动，再来看看另一个F公司。”他笑了起来。

贾跃亭穿着黑色帽衫、牛仔裤和休闲鞋。我们站在那里，开始了一次意外却又情理之中的谈话。

看到贾跃亭，我脑海中立即浮现的就是将要在5月召开的第十届中国汽车蓝皮书论坛的主题“梦想与焦虑”。这个时代给予了我们更多创造和实现梦想的机会，但随之而来的却是同样挥之不去的焦虑。

“看你头上没什么白发。”我问。“我经历的这种生死时刻，跌宕起伏多了。”他答。

一位女助理告诉贾跃亭新一轮的会议又要开始了。离开之前，他送了我一顶印有FF标识的帽子。这是FF 91测试车2017年6月27日成功挑战派克峰时的纪念品。

以下是《汽车商业评论》与贾跃亭此次交谈的节录，涉及他对过去自己的认识，对现在FF量产的把握和对汽车行业的认知。

FF公司一角

“这（没有心气）绝不可能”

《汽车商业评论》：你是雄心壮志不灭啊！

贾跃亭（Faraday Future汽车创始人、CEO）：确实也犯了很多错误。

《汽车商业评论》：如果这个事情重来，你还搞那么大吗？

贾跃亭：其实，我们过去都有一些反思。错并不错在我们搞得大，而是错在节奏，同时展开的东西太多，如果掌握好节奏，结果就会（和现在）相反。

《汽车商业评论》：你的东西逻辑上都很通，但是我管理一个杂志社都很麻烦，你的管理边界这么大，每一个板块都能够整成巨无霸。

贾跃亭：是啊，节奏的问题。

《汽车商业评论》：现在FF你亲自掌舵，只做这一件事，恐怕成功的概率就会很高。

贾跃亭：现在我就做这一件事了。你体验我们的产品了吗？

《汽车商业评论》：去年体验了一次，感觉还是很牛的。刚才又体验了一下，（陪同的）小伙子问，你有心脏病吗？

贾跃亭：（笑）。

《汽车商业评论》：确实一脚下去，心会悬起来。你的电机一个就是300多千瓦，这个厉害。

贾跃亭：我们一个电机350千瓦，一个车3个电机。你看我们内饰了吗？

《汽车商业评论》：看了，可以的。要是量产了就更牛。

贾跃亭：（指着旁边工位上为量产忙碌的老外们）这是我们管理层，周一上午我们刚开过总裁会。

《汽车商业评论》：此时此地此刻，你的内心想法是什么？我在想，你经历如此大起大落，是否会从此没有心气？

贾跃亭：这绝不可能！咱们做汽车的想法从来没有变过。FF是为了变革而生，我们不follow，不是一个跟随者。这是跟中国所有的造车企业的本质的区别。

他们是跟随特斯拉，做一个低端低质低价的产品，利用中国的政策红利、市场红利和人口红利，打中国市场。

FF生来就是希望能够做领先特斯拉一个时代的产品，做特斯拉下一个时代的产品、技术和商业模式，来变革这个产业，这是我最核心的使命。第二就是为了环保生态，这个大家已经形成共识了。

现在我们是更聚焦地来做汽车了。就是你刚才讲的，我想制定出更前瞻的战略，定义出非常好的产品。产品是我亲自定义的，我是首席产品官。

我来提供资金、资源，让团队来做车，这种模式很难实现造车梦。所以，不是说职业经理人本身有问题，而是像我们做的这件事，必须有创新精神，只有创始人亲自来做，才有可能。

这件事具有足够强大的变革性，本身又是非常非常的人才密集型、技术密集型、资本密集型，不是创始人亲自来带，比较难，更不要说FF这种模式。国内做车的这种模式，不是创始人自己做都很难，像FF这样造车，更难。

“首席产品官不是一个虚名”

《汽车商业评论》：国内也有造车新势力已经做出车来的，感觉不太理想，当然他也说自己是首席产品官，但是首席产品官是不是应该做过成功的产品吧？

贾跃亭：是啊，首席产品官不是一个虚名。我们走了这么多年，很多产品都是世界上没有先例的，都是我亲自做出来的，当时做乐视网的时候，YouTube还没有呢，Netflix也才刚刚开始，2007年才开始做流媒体。

我们（20）04年乐视网上线了，（20）03年我们技术就研发完了。这个，从很早就可以看出，乐视它本身是有一定领先性的企业，是产品领先性、战略领先性，而不是简单地跟随型的企业。

（20）07年我们开始做硬件，做盒子，做电视，再做手机，再做汽车。你看到，无论是互联网产品还是消费电子产品，再到下一代接下来做的汽车产品，从整个的历程可以看出来，我们的理念还是一直希望是产品技术驱动的，商业模式变革驱动的，是两个引擎。

所以，做产品不是我说是产品官就是产品官，而是真正的跟他的基因和经历有关。像咱们的电视，这个好不夸张地说，每一款超级电视，截止今天，还是全球最领先的用户体验，最领先的产品设计，很多追随者依然还在模仿我们。要想达到我们这样的标准比较难，要构建一个完整的生态，它需要跨界能力非常高。

《汽车商业评论》：你说的这种电视好不只是产品造型设计得好。

贾跃亭：没错没错。造型设计、UI设计还只是具体的点，一个大的成功变革，它是一个完整的生态系统，需要硬件、软件、内容、平台和互联网应用五位一体，把这五个要素融合到一起。为什么我们叫生态化反，是把五个不同领域的东西，打破它们的边界，产生化学反应，创造出全新的元素，才能有全新的体验，这个难度还是比较大的。

《汽车商业评论》：像你早年布置LePar，就是一种超前的做法，有点现在新零售的意思。不光是在天上，还要落地，线上线下结合。你的理念是够超前的。

贾跃亭：没错。很多年前我创造很多模式，大家都在跟随，这也是我们对产业的贡献。虽然我们已经阶段性的失败了，但是我们并没有输。

失败在于我们自身的战略节奏失衡，我们资本的管理能力现金流管理能力没有跟上，这两个核心问题造成我们阶段性失败了。从另外一个维度来讲，乐视赢了，至少模式得到了广泛的借鉴，对推动产业整个的进步，也是带来价值的。

对于我们自身来讲，其实可以把我们过去所有成功的经验和失败的教训拿到怎么做FF汽车上，对车的变革改进也是好事。

FF在加州工厂即将安装生产设备

“我必须把债还了”

《汽车商业评论》：现在你是全心全意做汽车了？

贾跃亭：对，就是FF了。过去我个人和公司绑得太紧了，公司的很多债都是我个人担保的。我必须把债还了。

《汽车商业评论》：你看了老孙最近说的话了吗？我看他是想把乐视估价打到最低，然后再来收了。

贾跃亭：（未回答，下属表示：老孙有老孙的想法）。

《汽车商业评论》：到年底要实现量产？

贾跃亭：这是我们内部的目标，今年底我们要出产品，进行广泛的内测，当然，我们前期的测试做得还算可以吧，但还是要我们的超级粉丝，一些极客来进行广泛体验，共同改进我们的产品。第一批车主都是我们的粉丝。

这是和传统的汽车厂商有区别，就是要迅速迭代、迅速改进和优化我们的产品。除了要像传统厂家那样进行的严格测试，我们需要真正到用户手里进行测试，必须在有了用户真正的使用场景之后，这才是一个互联网产品打造的方法。

《汽车商业评论》：这些小批量产品给美国的用户呢还是也给中国的用户？

贾跃亭：首先是美国的用户。

《汽车商业评论》：现在最大的难点是什么？

贾跃亭：供应链交付的时间。原因是两个因素，去年我们资金链紧张了一年，去年一年其实我们停滞了，没有太大的进展。这是一个原因。

另外一个原因，我们这车有足够的创新、足够的变革，整个的部件对于供应商来说都是全新的部件，从定义到研发到交付，难度远远高于它的标准件。这是一个客观因素。

《汽车商业评论》：那今年能够把供应链补齐吗？

贾跃亭：应该差不多吧。会有巨大的难度，这种投入在西方企业中我觉得是比较少见的。很多人都是从别的公司来的，从我直接当CEO之后，我带给大家的这种激情、互联网的方法论，确实让特斯拉来的人也感到吃惊，大家都有一股冲劲。

FF汽车go to market副总裁吕征宇

“磨难才是最好的淬炼”

《汽车商业评论》：现在都是在一个船上往前冲了。你们所有的高官都没有办公室，你也是站在这里办公。

贾跃亭：（笑）。

《汽车商业评论》：你遇到了巨大的困难，去年的困难更巨大，但看你头上没有什么白发啊？你是不是没有什么焦虑？

贾跃亭：我经历的这种生死时刻，跌宕起伏多了，整个乐视的发展史就是这样。所以我对他们说，这可能是好事，磨难才是最好的淬炼，都是为了下一步做得更好。

很多人来看我，尤其是国内的一些企业家来看我，觉得我应该自杀一万次了，但是一看我，哎，不是这样，完全相反。状态一直没有改变，很多年前就是这样。

最主要两个原因：一是你坚信你所创造出来的是别人创造不出来的价值，虽然我们犯了致命的错误，但是我们创新是非常非常多的，差异化的甚至是对整个产业下一代的发展，有着非常有探索意义的价值。只要创造价值，成功与失败不能简简单单从一个维度来看。就是我刚才讲的，你可能看着失败了，但是我没有输。实际上创造了很多的价值。

第二点，我做一件事情，不是说做了觉得对不起产业，对不起别人，即使犯错，也不是为了个人的利益来犯错，而是，无论是经验还是能力不足的地方，未来都可以改进或进化。

FF公司停车场

“很多人看到的只是表象”

《汽车商业评论》：但是现在还是有人认为你从股市上套现的钱没有全部花到产业上去，认为你留小金库了。你这个钱应该是花了一部分到汽车上去？

贾跃亭：汽车是一个方面，另外一个易到（花了）几十亿，手机我们烧了七八十亿。

说实在的，乐视手机创造了多少奇迹！（20）15年下半年到（20）16年上半年，这一年全球最成功的消费电子类品牌，就是乐视手机，出货量1700万台。没有跨过这一关，导致烧了钱，白烧了。

如果跨过这一关，我们手机的研发负责人他现在深有体会，现在留下来的乐视手机用户创造的硬件之外的互联网价值远远高于其他任何一个品牌，但我们没有跨过去。

《汽车商业评论》：但是你是亏着钱卖的啊？

贾跃亭：很多人看到的只是表象。这只是一个因素。亏着钱卖，我们电视也是亏着钱卖的，但是它的互联网增值服务的收入会来得更快，它和内容关联得更强，手机和内容的关联度弱一点，但手机其他的互联网增值服务来得更快，但是需要周期。亏着钱卖1700万台，也不是容易的事。核心的原因不是亏了钱卖，它有很多创新点。

“赢面是100%，或者是99%”

《汽车商业评论》：现在要买一部后头坐着很舒服的车不容易，FF 91感觉很舒服。

贾跃亭：我们不光是后头要更舒服，我们的轴距三米二，我们后座座椅的后仰角达到155度，迈巴赫轴距将近三米七左右，后仰角才能达到135度，少20度。这是对产品定义和对空间的理解还是有本质的差别。

第二个，不仅仅是乘坐舒适性，更重要的是我们的FF91希望打造一个全新的第三生活空间，这是和所有的汽车厂商的区别。很多厂家还只是关注电动化，实际上电动化只是我们的一个基础，更重要的是互联网，我们考虑的是怎么样在办公室和家庭之外，手机之外，创造一个交通出行的互联网生活。

FF 91，一打开车门就是屏幕的世界，这才是一辆真正的互联网汽车，你上车之后就根本不愿意去驾驶它，驾驶的乐趣放在了次要的位置，它提供的是真正的A到B之间的互联网体验，上车之后，根本就不用拿手机了。这就是我们非常核心的目标。路虎揽胜、奔驰宝马甚至特斯拉啊，这方面理念和我们有质的差别，他们还是把车当成了交通工具。

《汽车商业评论》：你想做的就是想让用户愿意待在车里。

贾跃亭：其实，我想要的就是你上了车，扔掉手机，这是一个新的互联网生活空间。

《汽车商业评论》：你现在做这个车，赢面大概是多少？

贾跃亭：对我们这种非常愿意挑战未来的人来讲，肯定是高度自信的。我认为，赢面是100%，或者是99%，还是我刚才说的理论，到底什么是赢什么是输，你是不是真正地去推动产业的进步，还是说就是一个简单的商人行为。毫不夸张地说，中国现在所有跨界造车的，都是商人行为。

但是，我们每一次的阶段性失败都是商人思维不足造成的，但绝对不能全部是商人思维。必须变革产业，推动进步，这是基本的一个信仰，再加上商人所谓，才是有价值。

整个互联网跨界造车的浪潮是FF带动起来的，其实，五年前我们就做这个事了，我们起的是一个风向标和旗帜的作用。

……