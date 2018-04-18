“恋与制作人”等50款网游被排查清理

新京报讯 （记者倪伟）记者从文化和旅游部获悉，近期文旅部再次组织开展网络表演、网络游戏市场集中执法检查，集中排查手机表演平台、网络表演市场、网络游戏市场。

14家单位伪造经营许可证被“拉黑”

据介绍，此次检查集中排查了手机表演平台传播渠道，部署腾讯、百度、阿里、360、华为、小米、联想、OPPO、VIVO等主要互联网应用商店开展专项清理，共排查手机直播应用4939款，删除下线手机表演平台370款，责令补充主体资质材料77款。

其中，北京米可世界科技有限公司、上海度珞信息科技有限公司、辰宇科技（福建）有限公司、广州市亿橙信息科技有限公司等14家单位使用伪造网络文化经营许可证，已被列入文化市场黑名单。文化和旅游部要求各互联网应用商店下线上述公司手机表演平台等应用57款，并将相关线索移送有关部门依法处理。

30家直播平台查出问题直播间110个

在排查网络表演市场禁止内容方面，对花椒直播、六间房、熊猫直播、斗鱼直播、虎牙直播等30家网络表演平台开展了集中执法检查，重点排查含有淫秽色情、危害社会公德、宣扬暴力、赌博、迷信等禁止内容的网络表演，侵害未成年人合法权益或者损害未成年人身心健康的网络表演等。目前已排查出危害社会公德、宣扬暴力等禁止内容类问题190处，涉及直播间110间，正在部署后续检查和查处工作。

同时，文化和旅游部还再次组织开展了网络游戏市场集中执法检查，对“楚留香”“恋与制作人”等50款网络游戏产品进行集中排查清理。重点检查事项为：提供含有淫秽色情、危害社会公德、宣扬暴力、赌博、教唆犯罪等禁止内容的网络游戏产品和服务；推广和宣传含有禁止内容；未采取技术措施，预防未成年人沉迷网络；未要求用户进行实名注册并保存注册信息；以随机抽取等偶然方式，诱导用户采取投入法定货币或者虚拟货币方式获取产品和服务等。

文化和旅游部文化市场司有关负责人表示，对违法违规经营行为将依法依规严肃查处，及时向社会公布，欢迎社会公众举报监督违法违规网络表演和网络游戏经营活动，举报电话010-59881010，举报平台www.12318.gov.cn。

■ 案例

恶搞红色经典视频被严查

此前不久，文化和旅游部已经进行了一轮网络游戏、网络表演、网络音乐市场检查，指导各地文化市场综合执法机构查处了一批网络文化市场典型案件。

据通报，上次专项行动中，各地文化市场综合执法机构检查网络文化经营单位7858家次，受理举报1636件，立案236件，办结案件214件。

专项行动严肃查处了一批恶搞红色经典及英雄人物视频。针对恶搞《黄河大合唱》等红色经典及英雄人物视频的问题，成都市文化市场综合执法总队依法给予四川盛世天府传媒有限公司警告和罚款的高限处罚。在恶搞视频“回头看”全网排查的基础上，北京、广东、福建等地查处新浪视频、爱奇艺、美拍、UC视频、百思不得姐等5家提供恶搞视频的网站，依法给予当事人罚款的高限处罚。