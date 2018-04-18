网联一个月内两次催促银行和第三方支付机构接入

来源：北京商报

距离央行给出的6月30日切量大限仅剩不到两个月，北京商报记者4月17日从一家支付机构确认，网联清算有限公司（以下简称“网联”）下发49号文督促银行和第三方支付机构接入网联渠道，这是在3月20日发布42号文后，网联一个月内发出的第二道“督促令”。网联还在最新的通知中点名了多家接入进度滞后的银行，相关银行内部人士对北京商报记者表示，滞后原因是网联版本进行了升级完善，同时银行与支付机构沟通协调需要时间，但在大限前一定会完成切量。

接入进度曝光

在这份名为《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函》（网联函[2018]049号）的文件中，网联介绍了自机构接入及业务迁移工作启动以来，截至2018年4月13日商业银行和非银行支付机构的接入进展。

支付机构接入进度显示，在协议支付开发方面，115家机构中有107家完成了生产验证，没有未开发的机构；付款的开发方面，21家已完成生产验证，没有未开发的机构，另外多数机构集中在“联调测试”、“验证准备”、“生产验证”环节；网关支付开发方面，有5家未开发的机构，10家机构在开发中，22家机构在“联调测试”，72家机构在“验证准备”阶段。

商业银行接入进度显示，462家银行中，有344家已完成协议支付的生产验证，有7家仍未开发，其余银行分别处于“开发中”、“联调测试”、“生产验证”等阶段；142家银行完成付款的生产验证，12家未发开；网关支付开发方面，49家银行未开发，339家银行无直连业务，其余银行则处于“开发中”、“联调测试”等阶段。

多家银行被点名

值得一提的是，49号文感谢了多家银行和支付机构的高效协同，同时也指出绍兴银行、厦门银行和重庆富民银行等进度滞后，需要加快接入进展。

对此，相关银行内部人士对北京商报记者表示，滞后原因一方面是网联版本进行了升级完善。去年11月该行已通过网联验证平台1.0版本的验收，今年3月底却接到新的通知，付款和网管支付要按照1.3版本开发。另一方面，银行和支付机构间的沟通协调也需要时间，例如一些大的支付机构，此前与很多银行有合作，现在需要逐一协商，因此花费了较长时间。

“银行内部配合开发的员工也在加紧处理，6月30日大限前一定会按要求完成，快的话4月底就能完成开发工作。”上述人士说道。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，支付业务向网联平台迁移涉及到的机构众多，各机构间进度不一、有快有慢属于正常现象，只要在6月30日之前完成切量工作，就是符合监管要求的。

速度需加快

一位支付机构内部人士表示，从前期网联发布的数据对比可以看出，机构接入速度进一步加快。去年9月，接入网联的银行和支付机构均不足20家，今年2月中旬，接入银行和支付机构数量分别达到328家和87家，彼时网联也表示“正在加紧推进剩余120多家商业银行、40多家支付机构的接入工作”。

接入速度的提升，与央行2017年中旬提出的“2018年6月30日全面切断支付机构与商业银行直连、网联接转全量网络支付业务”要求中时点的迫近有关，另有知情人士向北京商报记者透露，网联也在不断督促机构接入，例如网联将相关成员单位拉进了一个群里，不时地会在群里督促，另外也会向相关成员单位发函。

49号文便是相对公开的一次“督促令”，这距离上一道网联对成员单位下发的42号文还不过一个月。根据42号文要求，各相关成员单位应积极配合，完成协议支付、付款、网关支付、商业委托支付、认证支付全业务功能的生产测试。薛洪言对北京商报记者表示，6月30日切量大限将至，作为央行要求的具体承接机构，网联平台发文督促相关机构加快接入，可视为一种正常的过程督导。北京商报记者 程维妙