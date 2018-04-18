新浪科技> 互联网 > 正文

网联一个月内两次催促银行和第三方支付机构接入

网联一个月内两次催促银行和第三方支付机构接入
2018年04月18日 00:35 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　距离央行给出的6月30日切量大限仅剩不到两个月，北京商报记者4月17日从一家支付机构确认，网联清算有限公司（以下简称“网联”）下发49号文督促银行和第三方支付机构接入网联渠道，这是在3月20日发布42号文后，网联一个月内发出的第二道“督促令”。网联还在最新的通知中点名了多家接入进度滞后的银行，相关银行内部人士对北京商报记者表示，滞后原因是网联版本进行了升级完善，同时银行与支付机构沟通协调需要时间，但在大限前一定会完成切量。

　　接入进度曝光

　　在这份名为《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函》（网联函[2018]049号）的文件中，网联介绍了自机构接入及业务迁移工作启动以来，截至2018年4月13日商业银行和非银行支付机构的接入进展。

　　支付机构接入进度显示，在协议支付开发方面，115家机构中有107家完成了生产验证，没有未开发的机构；付款的开发方面，21家已完成生产验证，没有未开发的机构，另外多数机构集中在“联调测试”、“验证准备”、“生产验证”环节；网关支付开发方面，有5家未开发的机构，10家机构在开发中，22家机构在“联调测试”，72家机构在“验证准备”阶段。

　　商业银行接入进度显示，462家银行中，有344家已完成协议支付的生产验证，有7家仍未开发，其余银行分别处于“开发中”、“联调测试”、“生产验证”等阶段；142家银行完成付款的生产验证，12家未发开；网关支付开发方面，49家银行未开发，339家银行无直连业务，其余银行则处于“开发中”、“联调测试”等阶段。

　　多家银行被点名

　　值得一提的是，49号文感谢了多家银行和支付机构的高效协同，同时也指出绍兴银行、厦门银行和重庆富民银行等进度滞后，需要加快接入进展。

　　对此，相关银行内部人士对北京商报记者表示，滞后原因一方面是网联版本进行了升级完善。去年11月该行已通过网联验证平台1.0版本的验收，今年3月底却接到新的通知，付款和网管支付要按照1.3版本开发。另一方面，银行和支付机构间的沟通协调也需要时间，例如一些大的支付机构，此前与很多银行有合作，现在需要逐一协商，因此花费了较长时间。

　　“银行内部配合开发的员工也在加紧处理，6月30日大限前一定会按要求完成，快的话4月底就能完成开发工作。”上述人士说道。

　　苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，支付业务向网联平台迁移涉及到的机构众多，各机构间进度不一、有快有慢属于正常现象，只要在6月30日之前完成切量工作，就是符合监管要求的。

　　速度需加快

　　一位支付机构内部人士表示，从前期网联发布的数据对比可以看出，机构接入速度进一步加快。去年9月，接入网联的银行和支付机构均不足20家，今年2月中旬，接入银行和支付机构数量分别达到328家和87家，彼时网联也表示“正在加紧推进剩余120多家商业银行、40多家支付机构的接入工作”。

　　接入速度的提升，与央行2017年中旬提出的“2018年6月30日全面切断支付机构与商业银行直连、网联接转全量网络支付业务”要求中时点的迫近有关，另有知情人士向北京商报记者透露，网联也在不断督促机构接入，例如网联将相关成员单位拉进了一个群里，不时地会在群里督促，另外也会向相关成员单位发函。

　　49号文便是相对公开的一次“督促令”，这距离上一道网联对成员单位下发的42号文还不过一个月。根据42号文要求，各相关成员单位应积极配合，完成协议支付、付款、网关支付、商业委托支付、认证支付全业务功能的生产测试。薛洪言对北京商报记者表示，6月30日切量大限将至，作为央行要求的具体承接机构，网联平台发文督促相关机构加快接入，可视为一种正常的过程督导。北京商报记者 程维妙

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有