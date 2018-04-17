苹果明年推付费新闻订阅服务 整合刚收购的Texture

新浪科技讯 北京时间4月17日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，苹果公司（以下简称“苹果”）计划将近期收购的杂志应用Texture整合到Apple News新闻服务中，从而推出自家的付费新闻订阅服务。

苹果上个月宣布，将收购数字杂志订阅服务Texture。Texture被誉为“杂志出版界的Netflix”，是一家从事线上杂志订阅的公司，用户每月支付9.99美元的订阅费用后可阅读超过200种电子版杂志。

知情人士今日称，苹果将把Texture的技术和员工整合到自家的Apple News中。而当前，Apple News团队正在打造付费新闻订阅服务，预计于明年推出。至于合作模式，苹果会将一部分订阅收入分享给杂志出版商。

之前，苹果曾推出一项名为“Newsstand”的新闻服务，将多家杂志和报纸整合到一起。但用户只能针对不同的新闻源单独订阅，2015年推出的Apple News也是如此。

知情人士称，这一次则不同，新的付费订阅服务允许用户每月支付固定费用，可以阅读任意一家杂志或报刊的内容。

业内人士称，此举将有助于苹果从在线内容和服务中获取更多营收。当前，每月9.99美元的苹果音乐（Apple Music）订阅服务表现不俗，已积累了4000多万付费用户。

苹果音乐服务也是通过并购来实现的。2014年，苹果以30亿美元收购了Beats Music。当时，Beats Music订阅用户数量还不到100万。而如今，苹果已将其打造成一项拥有4000多万付费用户的音乐服务。（李明）