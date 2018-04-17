高瓴资本张磊担任西湖大学创校校董

来源：微信公众号 高瓴资本

4月16日，西湖大学创校校董会第一次会议在浙江杭州西湖高等研究院正式召开，会议根据《西湖大学章程》规定，确定了由钱颖一担任校董会主席，杨振宁担任校董会名誉主席，韩启德、施一公、饶毅、潘建伟、陈十一、张磊、陈一丹等21位候选人为西湖大学首届校董会成员。这是高瓴资本创始人张磊，继2016年6月出任耶鲁大学校董之后，再一次担任大学校董。

西湖大学创校董事会成员（左起）韩启德、张磊、钱颖一

根据《西湖大学章程》，校长是大学的行政负责人，由校董会任命，对校董会负责。本次校董会会议的重要议程之一为选举西湖大学首任校长。钱颖一宣布中国科学院院士、著名结构生物学家施一公为首任校长候选人。

施一公在竞聘演讲中表示：“办好西湖大学是我肩上义不容辞的责任。人生为一件大事而来。西湖大学就是我生命中的这件大事，我已经做好准备，毫无保留地付出我的全部心力，以不忘初心、无问西东的务实态度，带着全社会、国家、政府、和全体师生员工的重托，使西湖大学成为国家和民族的骄傲。”

演讲之后，经校董会投票表决，施一公当选为西湖大学首任校长。

西湖大学首任校长施一公先生在第一届校董会上发表演讲

会议还任命刚刚放弃耶鲁大学终身教职的许田教授以及原浙江大学现代光学仪器国家重点实验室主任仇旻教授为西湖大学的副校长，批准了西湖大学2018年预算及发展规划，并讨论通过了西湖大学其它若干重要事项。

附：西湖大学创校校董会成员（按照姓氏拼音排序）

David Baltimore、陈佳洱、陈十一、陈一丹、陈越光、程纯、董建岳、董清源、郭禾阳、郭孔丞、韩启德、李牮、李伊頔、潘建伟、钱颖一、秦英林、饶毅、施一公、徐益明、叶庆均、张磊

首批西湖大学创校荣誉校董会成员（按照姓氏拼音排序）

曹挺、邓锋、邓营/侯屈平夫妇、葛航、龚虹嘉、黄昌华、林刚、马化腾、倪良正、沈月华、石聚彬、王东辉、王健林、吴亚军、徐海照、薛景霞、姚忠良、张拥军、赵心竹、朱献福、朱新红

关于西湖大学：

西湖大学是一所非营利性的新型研究型大学，主要开展基础性、前沿科学技术研究，着重培养拔尖创新人才。学校按照高起点、小而精、研究型的办学定位，致力于集聚一流师资、打造一流学科、培育一流人才、产出一流成果，为创新我国民办高等教育体制机制，建设高水平新型研究型大学做出积极贡献。

本文内容摘自西湖教育基金会通告