传阿里百度京东6月回归A股，腾讯缺席

作者：周超臣

4月17日下午，虎嗅从可靠消息人士处独家获悉，在美股上市的阿里巴巴（NYSE：BABA）、百度（NASDAQ：BIDU）和京东（NASDAQ：JD）三家互联网公司最快将于今年6月份以CDR（中国存托凭证）方式回归A股，成为首批回归A股的互联网科技公司，腾讯不在此列。

上述消息人士对虎嗅透露，为尽快回归A股、减少流程，阿里、百度和京东三家都不发新股，均由老股东减持，卖一部分老股在A股流通。由于百度、京东均采用的是AB股架构，卖一点股票不会影响李彦宏、刘强东对公司的控制权。而对于阿里巴巴而言，其采用的合伙人制度更不会受到大股东减持的影响。

首批之所以没有腾讯，主要是腾讯没有AB股架构，此前腾讯在香港上市采用的是同股同权，马化腾大幅减持可能会动摇其对腾讯的控制权。另外，已经有港股通了，这么着急回A股意义不大。所以，腾讯不在第一批当中。

此前，财新网曾报道称，CDR首批名单可能是两家，也可能是四家，比较确定的是阿里巴巴和京东，最快将在6月份成行。

如今，阿里、百度、京东三家喝了头啖汤。

其实过去几个月，“回归A股”成为热门话题，尤其在3月份的两会期间达到高潮。

证监会主席刘士余在两会期间表示：“这么好的公司发展，我们没有享受到它的利润，比较遗憾。在新时代，这个遗憾不能发生。”

两会上，百度创始人李彦宏、腾讯董事会主席马化腾、京东创始人刘强东以及网易创始人丁磊等人均被问到是否考虑回A股的问题，大家都表达了或积极或谨慎的态度——

李彦宏说：“任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早回到国内股市。”他表示，他一直希望百度能够整体在国内上市，因为主要的用户和市场都是在中国，如果主要股东也在中国就是最理想的情况。他还解释称，当年之所以去美国上市，是因为中国当时的政策不允许，“我们VIE的结构从中国的法律来看是一个外资公司。”

马化腾亦回应记者：“条件成熟了会考虑。”但他没有围绕这个话题多谈。

丁磊接受采访时说：“我们当然会考虑。对一个在准备的市场，是随时可以上市的。”

刘强东在两个场合都被问到这个问题，第一次被问是否回A股，他开玩笑地说：“有什么好处吗？”再被问到这个问题，他说：“这个事情非常简单，只要制度允许，我们非常愿意回来A股。现在主要是上市规则的问题，不是我们的问题。”

中国证监会2018年工作会议打响了呼唤BAT们回归A股的第一枪，在其会议纪要中表述称：“要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向，吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法，改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。”

2月26日，新华社发表《中国资本市场的“BATJ梦”该圆了》的评论员文章：“如今，中国经济迈进新时代，国家创新战略上升到了前所未有的高度，境外资本市场纷纷采取措施吸引我国优秀的创新企业，对我国资本市场而言，破除障碍吸纳更多优秀的创新企业，十分紧迫。”

3月30日，证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》迅速获得国务院同意。该意见指出，试点企业应当是已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币。另外，意见还特别强调了新经济公司的概念，综合市值和范畴，符合条件的分别是阿里巴巴、中国移动、百度、京东、网易、中国电信等6家。

而就A股对于盈利的要求，证监会也松了口：“经其认定的试点企业在境内发行上市，可以不适用发行条件关于盈利指标的相关要求。”

在国家意志强大的支持下，一切都天时地利人和，企业们争先恐后回归A股也就不难理解，毕竟，生意都还是在国内做。

另外，阿里、百度、京东等互联网公司的回归毫无疑问将提高A股的“科技含金量”，并且也势必冲击在A股上市的360、科大讯飞等所谓的高科技、AI公司，估计股价要跌一跌了。

因为，真正的大Boss们，回来了。