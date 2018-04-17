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阿里巴巴战略投资汇通达45亿元 探索农村新零售

阿里巴巴战略投资汇通达45亿元 探索农村新零售
2018年04月17日 16:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月17日下午消息， 阿里巴巴集团与五星控股集团联合宣布达成战略合作，阿里巴巴将向五星控股集团旗下汇通达公司投资45亿人民币，通过阿里巴巴和汇通达的合作，探索农村新零售样本，赋能更多农村商业组织，共建农村商业新生态，促进农村经济的发展。

　　据介绍，双方将在供应链、渠道、仓储和物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、下单平台、新零售系统、阿里云平台、物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能。

　　阿里巴巴集团首席执行官张勇表示，三年多以前，阿里巴巴集团推出乡村战略，并且把它定为阿里巴巴集团未来20年发展的三大战略之一。“乡村对阿里巴巴来讲是根基，我们一直在实践通过互联网、大数据，运用已经建立的从电商到金融、到物流的生态，帮助乡村发展。”汇通达和阿里巴巴一样，对中国乡村市场充满深厚的情感，并同样深耕中国乡村市场多年，有着丰富的经验和积淀。希望未来能与汇通达一道为中国乡村发展做出更大的贡献。

　　五星控股集团董事长汪建国指出，汇通达与阿里巴巴的合作不是简单的财务投资、不是物理上浅层次的嫁接，而是深度的化学反应与产业融合，源自互相吸引的使命召唤。让农村享受与城市同样的产品与服务，是阿里巴巴和汇通达的共同愿望和探索方向。让农村、农民生活得更美好，是阿里巴巴和汇通达共同的使命和社会责任。过去，阿里巴巴与汇通达各自在深度践行“互联网+农村流通”的创新道路上探索出了各具特色的发展方式。今天，在乡村振兴大战略的方向指引下，双方顺势而为，携手共担，一起努力在农村市场打造一个新零售标杆，共同促进乡村经济的持续稳定发展。

　　公开资料显示，汇通达深耕农村市场多年，目前已覆盖全国18 个省份、15000 多个乡镇，累计发展并服务80000 多家乡镇夫妻老婆店（汇通达会员店），带动40 多万农民创业、就业，服务网络惠及6700 万户农民家庭，覆盖2亿农村人口。（韩大鹏）

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