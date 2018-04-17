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传阿里将不低于40亿投资汇通达 阿里：不予置评

传阿里将不低于40亿投资汇通达 阿里：不予置评
2018年04月17日 16:46 新浪综合
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　　每经记者 蒋佩芳 每经编辑 赵桥

　　电商行业发展至今，竞争可谓非常激烈，而农村无疑是电商的最后一块蛋糕。

　　今日（4月17日）午间，有知情人士向《每日经济新闻》记者透露，阿里巴巴将战略投资五星控股集团旗下汇通达公司，双方会在供应链、渠道、仓储和物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、下单平台、新零售系统、阿里云平台、物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能。

今日下午在南京举行的“2018新零售·中国农村商业新生态紫金峰会” 现场 每经记者 蒋佩芳 摄今日下午在南京举行的“2018新零售·中国农村商业新生态紫金峰会” 现场 每经记者 蒋佩芳 摄

　　公开资料显示，五星控股成立于1998年，为涉足现代服务业连锁、农村电商、特色地产、金融、投资五大业务领域并进行专业化经营的多元化投资集团，总部位于南京市。而汇通达现已覆盖全国18个省，15600多个镇，拥有80000多家会员店。

　　记者随即向阿里巴巴方面求证，但对方面表示，目前对此不予置评。不过，知情人士向记者透露，阿里巴巴此次对汇通达的投资金额不低于40亿元，而相关信息很快会在今日下午召开的“2018新零售·中国农村商业新生态紫金峰会”上宣布。

　　如若阿里巴巴的战略入股属实，意味着汇通达正式完成新一轮融资。据《每日经济新闻》记者了解，汇通达此前已获4轮共计18亿元融资：A轮来自新天域、华晟资本、江苏省高投、顺为资本等；A+轮来自沿海资本、华夏人寿保险等；B轮来自招商银行；C轮来自中美绿色基金。

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