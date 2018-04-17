网易有道完成首次战略融资 加大教育科技研发和投入

新浪科技讯 4月17日下午消息，互联网教育品牌网易有道召开发布会，宣布完成首次战略融资，暂未透露融资额。此次融资由慕华投资领投，君联资本参投，投后估值达11.2亿美元。

网易高级副总裁、有道CEO周枫介绍称，此次首轮战略融资后主要围绕用户创造价值方面深耕，一方面打造优质课程内容，第二方面，加大教育科技上的持续研发和投入。

此次发布会上， 网易有道首次公布了做教育的TEACH模型，分别展现了五大业务板块。“T”为学习工具型App带来的用户基础（Tools）； “E”代表与优秀的老师共赢（Educator）； “A”即人工智能（AI），围绕AI为核心开展的教育科技， 目前其优势技术领域集中在翻译和学习场景下； “C”即高品质内容； “H”为智能硬件（Hardware），有道去年年底发布了首款智能硬件产品翻译蛋。此次在发布会上，网易有道宣布即将推出的全新智能硬件， 有道翻译蛋2代和有道词典笔。

网易有道官方数据指出，有道词典用户在2018年初刚刚突破7亿大关。网易有道旗下拥有包括网易有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云笔记等教育类的工具类和在线学习类产品。截至2017年12月底，网易有道的工具型App已经形成了日均活跃用户超1700万的产品矩阵，有道精品课2017年度用户付费收入规模较2016年增长530%。

此次领投方慕华投资基金是一支依托于清华控股资本运营平台，与慕华教育产业资源结合、市场化运作的专项股权投资基金，专注在线教育领域具备高成长性项目的股权投资和并购。慕华教育董事长兼总裁聂风华指出，慕华投资将促成有道同清华大学及教育部在线教育研究中心的深度合作，并借助慕华教育的优质教育资源，为网易有道输出品牌、教研和渠道以及同其他成员企业的业务协同，提升有道在教育领域的产品体验和影响力，助力企业更好地将技术和教育相结合，努力提升教育质量，促进教育公平。

君联资本董事总经理陈瑞表示， 君联资本长期关注教育行业的发展。网易有道作为互联网教育行业当中领先的品牌，已经为广大的用户提供了很多优秀的产品，这些产品充分共享了优质的教育资源并有效提高了用户的学习效率。有道管理团队目标远大，技术和产品能力非常突出，未来必将带领公司取得更好的成绩。

网易有道此次交易由华兴资本担任独家财务顾问，此次融资后，意味着网易云音乐、网易味央之后，网易有道成为网易公司第三家独立融资的品牌。（王上）