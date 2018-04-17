三七互娱：“维权”玩家涉账号买卖 已妥善处理

事件现场 来源：网络

新浪科技讯 4月17日午间消息，三七互娱今日发布声明，称4月17日在三七互娱大楼内通过过激举动主张“权益”的“玩家代表”涉及账号私下交易，事实已违反玩家守则。

今早9点左右，有媒体报道称一玩家因游戏账号被盗找回失败，在三七互娱广州办公楼楼顶拉条幅称“有黑幕”。三七互娱此前称已报警解决，并将妥善处理玩家账号问题。

三七互娱在声明中称，该玩家早前一天就已前来公司“讨要说法”，并多次自残，威胁三七互娱客服人员。今早该玩家再次前来，并用上洗手间为借口从六楼窗户爬上楼顶。三七互娱表示，公司报警并派相关负责人与玩家谈判安抚后，玩家已意识到行为不妥，事件告一段落。

据三七互娱介绍，该玩家所主张的部分“权益”牵涉账号私下买卖导致的复杂关系，事实已违反玩家守则，公司将不主张玩家线下买卖账号形成相关规定并写入玩家守则，目的是站在玩家角度维护玩家利益，避免引发不良事件。

以下为声明全文：

2018年4月17日上午8点30分至9点40分，一名自称玩家代表的男子在百合路三七互娱大楼内号称代表小部分玩家主张“权益”，期间做出拉横幅以及攀爬窗户等过激举动。

据公司客服及运营团队对当时情况的实际描述，该玩家代表所主张的部分“权益”牵涉账号私下买卖导致的复杂关系，事实已违反玩家守则，公司将不主张玩家线下买卖账号形成相关规定并写入玩家守则，目的是站在玩家角度维护玩家利益，避免引发不良事件。

该玩家代表昨天前来公司情绪激动并声称“讨要说法”，多次以自残行为威胁我司客服人员，我司第一时间采取积极安抚等方式稳住玩家代表情绪同时报警处理；今早该玩家代表再次来到公司，以用洗手间为借口私自上至六楼并从窗户爬上楼顶；我司第一时间报警并出于对玩家安全的考虑派相关负责人到楼顶与该玩家代表交谈。9点40分左右该玩家代表已意识到行为不妥，在公司工作人员安抚和陪同下安全抵达一楼会议室，此事便告一段落。

公司始终本着玩家利益第一，服务玩家的宗旨从事游戏经营活动，任何玩家在游戏过程中出现问题我们的客服以及运营团队都会第一时间协助解决，对于此事的发生我们也深表遗憾，日后会不断完善玩家守则，避免类似事件再次发生，事件后续我们会努力妥善处理并让玩家满意！

特此声明。