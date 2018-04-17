网联049号文：462家商业银行和115家支付机构已接入

原标题：网联发布049号文：462家商业银行和115家支付机构已接入

4月16日，网联清算有限公司发布了《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函》（又称“049号文”），详细介绍了网联整体的工作进展。

049号文显示，截止2018年4月13日，共有462家商业银行和115家支付机构接入网联平台。并督促进度滞后的商业银行以及支付机构加快接入进展，商业银行包括：长沙银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、重庆富民银行行股份有限公司。

2018年3月5日，中国人民银行发布了2017年第四季度支付体系运行总体情况，从第三季度开始将网联纳入“支付体系运行总体情况”。截至第四季度末，共有248家商业银行和65家支付机构接入网联平台，各支付机构有序将涉及银行账户的网络支付业务从直连通道切换至网联平台。

2017年8月，人行发布《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》，规定自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

6月30日是央行给出的“断直连”最后期限的大考日。

049号文原文如下：