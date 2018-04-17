2018年普利策新闻奖公布(完整获奖名单)

来源：新京报传媒研究公众号

原标题：重磅！2018年普利策新闻奖公布 | 附完整获奖名单

美国东部时间4月16日下午3时（北京时间17日凌晨），2018年第102届普利策奖在哥伦比亚大学普揭晓，负责人达纳·坎迪公布了获奖结果。《纽约时报》的Jodi Kantor 和Megan Twohey、《纽约客》的Ronan Farrow，因对于女性性侵的相关报道，获得了普利策新闻奖中分量最重的“公众利益服务奖”。

普利策新闻奖是美国新闻界的最高荣誉，也是全世界新闻人关注的焦点。据美国报业巨头约瑟夫·普利策（Joseph Pulitzer）的遗愿，普利策奖自1917年设立，包括新闻、书籍、戏剧和音乐四大类下的21个评奖项目，其中有14项是新闻奖项。

据哥大全球中心的资料，普利策评选委员会的19名委员由来自全美媒体机构顶尖的记者或新闻高管、及5名艺术领域的学者或个人组成。

今年，普利策新闻奖的评选有了新变化，“突发新闻奖”的评选范围有所扩大。去年12月，普利策奖评选委员会正式宣布：任何符合条件的新闻机构（包括杂志、报纸或网络新闻机构）报道的地方、各州及国家性突发新闻，目前均可申报2018年普利策新闻奖。

传媒研究编译了此次普利策新闻奖的获奖名单及相关内容，一睹为快。

获奖名单

公众利益服务奖

那些爆炸性的、有深远影响的新闻报道，揭露了强大而富有的性侵者，其中包括好莱坞最具影响力的制片人。让他们对长期被压制的强迫、残暴行为和受害者沉默的指控负责。进而引发了全球范围内对女性性侵的反思。

获奖者：

《纽约时报》Jodi Kantor 和Megan Twohey

《纽约客》Ronan Farrow

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突发新闻报道奖

对于肆虐美国加州圣罗莎和索诺玛县的历史性森林大火的清晰且持续的报道，熟练地利用一系列工具，包括摄影、视频和社交媒体平台，为读者带来明确的信息——实时报道以及随后的深度报道。

获奖者：

加州圣罗莎报纸《民主新闻》

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调查性报道奖

在阿拉巴马州的参议院选举中，果断且不懈的报道改变了参议院竞选的进程，揭露了候选人涉嫌对十几岁女孩的性骚扰，以及随后对曝光他的新闻报道的破坏。

获奖者：

《华盛顿邮报》

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解释性报道奖

生动、及时的报道，从多个角度审视了特朗普总统承诺在美墨边境修建围墙的种种困难和意想不到的后果，这些报道巧妙地结合了文字、视频、播客和虚拟现实。

获奖者：

《亚利桑那共和报》和今日美国

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地方报道奖

引人入胜、富有洞察力的报道和视频，记录了7天中辛辛那提海洛因泛滥，揭示了致命的毒瘾是如何摧毁了家庭和社区的。

获奖者：

《辛辛那提探询者报》

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全国报道奖

在公共利益基础上，深入不懈地报道，促进了国家对于俄罗斯干预2016年总统大选的理解及其与特朗普竞选、当选总统的过渡团队和最终执政的关系。

获奖者：

《纽约时报》和《华盛顿邮报》

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国际报道奖

对菲律宾的毒品“战争”的不懈报道。

获奖者：

路透社 Clare Baldwin， Andrew R.C.Marshall和 Manuel Mogato

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特稿写作奖

对于一个令人难忘的凶手Dylann Roof的人物报道。一种独特而有力的新闻报道形式。稿件使用了第一人称，对凶手在南卡罗来纳州查尔斯顿的教堂内杀害9人事件，进行了历史和文化因素进行了反思和分析。

获奖者：

GQ 自由记者Rachel Kaadzi Ghansah

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评论奖

植根于阿拉巴马州情感丰富、充满勇敢的评论，在审视腐败的政客、捍卫女性权利和揭露虚伪方面引发了全国共鸣。

获奖者：

阿拉巴马州伯明翰媒体集团John Archibald

相关报道截图：

文艺批评奖

作品传达了一种对美国视觉艺术的敏锐而又大胆的视角，包括个人、政治、纯洁和世俗。

获奖者：

《纽约杂志》Jerry Saltz

相关报道截图：

社论写作奖

系列评论针对贫穷的爱荷华州居民实行国家医疗补助，政府私有化的破坏性后果，以清晰、义愤的声音进行审视，没有陈词滥调和情感用事。

获奖者：

《得梅因纪事报》 Andie Dominick

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社论漫画奖

一部情感充沛的系列漫画，以生动的叙事，讲述了现实生活中的难民家庭的日常挣扎，以及他们对被驱逐出境的恐惧。

获奖者：

《纽约时报》自由撰稿人Jake Halpern和自由漫画家Michael Sloan

相关报道截图：

突发新闻摄影奖

在弗吉尼亚州夏洛茨维尔的一场种族抗议活动中，摄影师的反应与专注，使得他捕捉到了一个令人悚然的画面：汽车冲入人群的瞬间。

获奖者：

弗吉尼亚州夏洛茨维尔《每日进步》 Ryan Kelly

获奖图片：

2017年8月12日，星期六，在夏洛茨维尔市中心的购物中心，一辆汽车冲进了在第四街道上的抗议人群。

特写摄影奖

这些令人震惊的照片揭露了罗兴亚难民逃离缅甸所面临的暴力。

获奖者：

路透社

获奖组照：

2017年11月12日，在孟加拉国的Teknaf，罗兴亚难民用临时的筏子穿过纳夫河，抵达孟加拉国。

2017年9月11日，一名疲惫的罗兴亚难民妇女穿过孟加拉-缅甸边境。

2017年9月14日，在孟加拉国Teknaf，一名罗兴亚难民妇女，她40天大的儿子因翻船而死。

2017年9月11日，在孟加拉国的沙波尔·Dwip，当罗兴亚难民乘船穿过孟加拉的孟加拉湾时，缅甸边境上出现了烟雾。

2017年9月27日，在缅甸若开邦北部Maungdaw附近的这幅航拍照片中，人们看到了被烧毁的罗兴亚村庄的残骸。

2017年10月9日，在孟加拉国的考克斯市附近的Teknaf，一群罗兴亚难民在逃离缅甸时遇难，他们的尸体被安置在当地的madrasa地区。

2017年11月1日，孟加拉国考克斯巴扎尔附近的Palong Khali，一群孩子正在躲避暴力。

2017年11月2日，在从缅甸逃入帕朗·卡里的罗兴亚难民，水中的倒影。▲

2017年11月2日，一名在缅甸逃离暴力的罗兴亚难民向他人求助。

2017年8月31日，在孟加拉国的Teknaf，罗兴亚难民试图躲避暴雨。

2017年9月21日，一名安全官员试图控制等待接受援助的罗兴亚难民。

2017年9月24日，罗兴亚难民在孟加拉国考克斯巴扎尔的营地争抢援助。

7岁的穆罕默德·沙伊布（Mohammed Shoaib）在从缅甸边境进入缅甸边境时胸部中弹。

2017年9月28日，在孟加拉国的考克斯巴扎尔附近，罗兴亚难民的尸体。

2017年12月4日，在孟加拉国的科克斯市，在Balukhali难民营，一名11个月大的罗兴亚难民阿卜杜勒·阿齐兹死于高烧和咳嗽。

2017年12月10日，在考克斯的巴扎尔附近的Kutupalong难民营，罗辛亚难民营的孩子们在放风筝。

据哥大全球中心报道，今年3月27日在庆祝普利策普利策奖的下个百年的活动上，哥伦比亚大学校长李·布林格表示：“我们必须明白言论自由和新闻自由的诞生并不遥远。在未来的50至100年里，新闻人也将前赴后继，捍卫和升华它们的价值。”

这一愿景和百年前普利策的那句名言遥相呼应：“倘若一个国家是一条航行在大海上的船，新闻记者就是船头的嘹望者。他要在一望无际的海面上观察一切，审视海上的不测风云和浅滩暗礁，及时发出警告。”