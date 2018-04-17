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因被拒绝查看聊天记录 俄罗斯屏蔽加密应用Telegram

因被拒绝查看聊天记录 俄罗斯屏蔽加密应用Telegram
2018年04月17日 07:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月17日凌晨消息，本周一，俄罗斯国家电信管理机构宣布已开始屏蔽加密聊天应用Telegram，原因是该公司拒绝接受俄罗斯国家安全部门查看Telegram用户聊天记录的要求。

　　俄罗斯通讯与媒体监管部门Roskomnadzor（俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监管局）在一份公布在其网站上的声明中表示，其已经给该国电信运营商发布屏蔽Telegram服务的通知。

　　Telegram是由一名俄罗斯企业家创办的移动短消息聊天应用，在全球拥有2亿用户，是全球排名第九的最热门聊天应用。

　　据国际文传电讯社称，一名Roskomnadzor官员称完成屏蔽Telegram的操作需要耗时几个小时。

　　在莫斯科，本周一的下午该应用还能正常使用，不过其官方网站已经被俄罗斯两家最大的电信运营商MTS和Megafon屏蔽了。

　　MTS和Megaton都拒绝对此发表评论。

　　上周五，一家俄罗斯法庭宣判Telegram由于违反俄罗斯的管理而应该被屏蔽。据称，Telegram反复拒绝过俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service）获取其用户加密聊天记录的请求。

　　联邦安全局称此举是为了抵御类似恐怖袭击等安全威胁。但Telegram称这样做侵害了其用户的隐私。

　　Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）表示，该禁令将降低1500万俄罗斯人民的生活质量，并且对提升俄罗斯国家安全毫无意义。

　　杜罗夫说：“在俄罗斯的恐怖分子威胁将保持现有水平，因为极端分子将继续使用加密通讯工具，或使用VPN。”

　　他继续说道：“我们认为该禁令是违宪的，我们将继续维护俄罗斯民众进行加密通讯的权利。”(小宝)

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