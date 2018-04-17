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比特币交易平台Coinbase收购Earn.com 金额超1亿美元

比特币交易平台Coinbase收购Earn.com 金额超1亿美元
2018年04月17日 06:17 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月17日凌晨消息，本周一，数字货币交易平台Coinbase宣布收购Earn.com。做为此收购交易的一部分，Earn公司的创始人兼首席执行官将加入Coinbase并担任首席技术官。

　　Earn能使用户通过转发邮件或完成一些任务来获得数字货币，其创始人巴拉吉·斯里尼瓦桑（Balaji Srinivasan）在创办该公司之前是一名风险投资公司Andreessen Horowitz的合伙人。

　　Coinbase表示，斯里尼瓦桑将扮演产业界和Coinbase的双重“技术布道者”身份。

　　本周一，Coinbase首席执行官布瑞恩·阿姆斯壮（Brain Armstrong）在一篇博客文章中说道：“巴拉吉现在是数字货币领域最受尊敬的技术人员之一，且被认为是该新生产业的少数真正的原旨主义者（originalist）之一。”

　　Coinbase没有透露该收购交易的具体条款。据科技媒体Recode的消息，该笔收购交易涉及的金额超过1亿美元。

　　斯里尼瓦桑拥有斯坦福大学电气工程本科、硕士、和博士学位，还拥有化学工程硕士学位。他曾在斯坦福任教，教授的课程包括数据挖掘、统计学、和区块链等。

　　斯里尼瓦桑在加入Coinbase后还将负责招募更多人才的工作。最近几个月，Coinbase这家位于美国加州旧金山市的公司在广泛招募人才。

　　今年三月份，Coinbase从LinkedIn挖来了艾米莉·采（Emilie Chaoi），负责该公司的收购和合作事宜。该公司还挖来了Twitter前副总裁蒂娜·纳加尔（Tina Bhatnagar）和纽约证券交易所财务主管埃里克·斯克罗（Eric Scro）等。

　　同时，Coinbase还在不断进行收购。上周五，Coinbase宣布收购专为以太坊区块链设计的移动App浏览器Cipher Browser。（小宝）

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