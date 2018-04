谷歌重启药物成瘾治疗类广告：需经第三方审查资质

新浪科技讯 北京时间4月17日凌晨消息,本周一,谷歌向路透社称该公司将于今年七月份开始重新接受来自药物成瘾治疗中心(addiction treatment centers)的广告。因该类广告存在较多欺骗和误导行为,谷歌在一年前暂停了该利润丰厚种类广告的投放。

谷歌表示,治疗中心如今在投放广告前需接受第三方公司LegutScript的审查,该公司位于美国俄勒冈州波特兰市。

近几年,政府称对处方药的滥用已全国性泛滥,于是对类罂粟碱(opioids)和其他处方药滥用行为的治疗受到越来越多的关注。

政府和患者权益组织称,骗子们发现在谷歌上打广告是一种很简单的欺骗寻求治疗的药物滥用患者的方法,该类广告的监管不是很严。

谷歌在去年九月份时暂停了美国地区该平台上有关酒精和药物治疗类广告投放,包括搜索结果页面和广大第三方Apps和网站上的谷歌广告。今年一月份,谷歌将该举措推广至了全球其他市场。

据市场研究公司Kantar Media估计,单单在美国市场,禁止酒精和药物治疗类广告使得谷歌每年损失大约7800万美元的利润收入。

大多数广告主在谷歌平台上投放广告时都不会遇到太多障碍。不过,谷歌对于配锁、车库门维修、药物的制造和在线销售类广告会进行额外审查。谷歌表示在今年开始将对政治广告进行更多审查。

从本周一开始,负责审查药物滥用治疗类广告的LegitScript公司将以15条标准来评估治疗服务提供者。这些标准包括犯罪背景调查、执照和保险验证等。据LegitScript称,治疗服务提供者还需提供“成文的条款和治疗流程,以展示对有效恢复和持续进步等的承诺”。

LegitScript公司总裁约翰·霍顿(John Horton)在上周的一次采访中表示,全国成瘾治疗机构协会(National Association of Addiction Treatment Providers)和国家上瘾和药物滥用中心(National Center on Addiction and Substance Abuse)都对该公司制定的标准表示支持。

霍顿承认说,此举可能会影响到康复中心们。他说:“这是不幸的,不过这么做能净化市场环境,药物成瘾患者也能得到他们该获得的帮助。”(小宝)