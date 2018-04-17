Netflix第一季度营收37亿美元 净利同比增63%

新浪科技讯 北京时间4月17日凌晨消息，美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布财报称，该公司2018财年第一季度营收为37.01亿美元，比去年同期的26.37亿美元增长40.4%；净利润为2.90亿美元，比去年同期的1.78亿美元增长63%。Netflix第一季度营收、每股收益以及流媒体视频服务全球新增用户人数均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近6%。

主要业绩数据：

在截至3月31日的这一财季，Netflix的净利润为2.90亿美元，比去年同期的1.78亿美元增长63%；每股收益为64美分，高于去年同期的40美分，超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第一季度每股收益为63美分。

Netflix第一季度营收为37.01亿美元，比去年同期的26.37亿美元增长40.4%，略微超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第一季度营收为36.9亿美元。其中，Netflix第一季度总流播放服务营收为36.02亿美元，比去年同期的25.16亿美元增长43.2%。

按地域划分，Netflix第一季度来自于美国市场的流播放服务营收为18.20亿美元，高于去年同期的14.70亿美元；来自于国际市场的流播放服务营收为17.82亿美元，高于去年同期的10.46亿美元。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Netflix第一季度美国流媒体视频业务营收为18亿美元，国际流媒体视频业务营收为17.7亿美元。

Netflix第一季度运营利润为4.47亿美元，高于去年同期的2.57亿美元；运营利润率为12.1%，高于去年同期的9.7%。Netflix第一季度EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为5.34亿美元，高于去年同期的3.17亿美元。

成本和支出：

Netflix第一季度运营成本为21.96亿美元，高于去年同期的16.57亿美元；营销支出为4.79亿美元，高于去年同期的2.71亿美元；技术和开发支出为3.00亿美元，高于去年同期的2.57亿美元；总务和行政支出为2.78亿美元，高于去年同期的1.94亿美元。

新增用户数据：

Netflix第一季度全球新增流播放服务用户人数为741万人，高于去年同期的495万人。其中，美国新增用户人数为196万人，高于去年同期的142万人；国际新增用户人数为546万人，高于去年同期的353万人。FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第一季度全球新增流播放服务用户人数为660万人。

其他财务信息：

Netflix第一季度用于业务运营活动的净现金为2.37亿美元，相比之下去年同期为3.44亿美元。Netflix第一季度的自由现金流为-2.87亿美元，相比之下去年同期为-4.23亿美元。截至2018财年第一季度末，Netflix持有的现金总额约为26亿美元。Netflix表示，该公司将在必要时继续举债融资，以便为原创内容的增长提供资金。

业绩展望：

Netflix预计，2018财年第二季度该公司营收将达39.34亿美元，比去年同期的27.85亿美元增长41.2%；运营利润将达4.69亿美元，运营利润率将达11.9%；净利润将达3.58亿美元，每股收益将达0.79美元；全球流播放服务用户净增人数将达620万人，其中美国净增用户人数将达120万人，国际净增用户人数将达500万人。

股价反应：

当日，Netflix股价在纳斯达克证券市场的常规交易中下跌3.87美元，报收于307.78美元，跌幅为1.24%。在随后进行的截至美国东部时间17点（北京时间17日5点）为止的盘后交易中，Netflix股价上涨18.22美元，至326.00美元，涨幅为5.92%。过去52周，Netflix的最高价为333.98美元，最低价为138.66美元。（唐风）