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“印度滴滴”奥拉希望在路上投放一百万辆电动汽车

“印度滴滴”奥拉希望在路上投放一百万辆电动汽车
2018年04月17日 02:13 新浪综合
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　　印度最大的叫车公司有一项雄心勃勃的计划，要在该国污染的街道上投放100万辆电动汽车。

　　优步在印度的主要竞争对手奥拉周一表示，作为第一步，它的目标是在未来12个月内在几个城市推出1万辆电动人力车。印度四通八达的三轮车通常都是用汽油加油的。奥拉希望其驱动程序改用电池驱动版本。

　　该公司表示，计划在2021年底前达到100万辆汽车的目标。

　　这家总部位于班加罗尔的初创公司得到了日本软银等主要投资者的支持，但没有详细说明其计划如何如此迅速地发展电力车队。该公司表示，计划与汽车制造商、市政府和州政府以及电池制造商开展合作。

　　奥拉目前在印度110个城市拥有100多万名司机，因此其计划意味着通过其应用程序为绝大部分可用车辆提供电气化服务。

　　印度政府有自己的电力野心。它的既定目标是让道路上的大多数车辆--如果不是全部--在2030之前达到电动。但在实现这一目标方面，该国面临着若干挑战，包括缺乏基础设施和汽车制造商昂贵的技术。

　　奥拉已经在印度西部城市纳古尔运行了200多辆电动汽车，该项目是在将近一年前启动的。该项目涉及电动汽车、人力车和公共汽车。

　　该公司还在该市安装了屋顶太阳能电池板、充电站和电池交换终端。奥拉星期一说，他们在那格普尔的电动汽车到目前为止已经运行超过400万公里（250万英里）。

　　其他大型的叫车公司也在增加他们的电动汽车车队。

　　在中国占据主导地位的滴滴出行将与雷诺（Renault）、日产（Nissan）和起亚（Kia）等12家公司合作，提供电动汽车共享服务。

　　滴滴希望在2020年底前，也就是奥拉之前一年，在其平台上拥有100万辆电动汽车。据滴滴称，去年11月，滴滴的部分或全部电动汽车数量已经超过26万辆。

　　去年，优步还从印度唯一一家直接向消费者销售电动汽车的公司Mahindra购买了数百辆电动汽车。奥拉目前在与优步争夺庞大印度市场控制权的激烈竞争中占据了上风。

优步奥拉
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