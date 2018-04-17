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媒体：南京市全面暂停网约车投放

媒体：南京市全面暂停网约车投放
2018年04月17日 20:04 界面
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　　来源：界面新闻 柯晓斌

　　近日，南京市下发《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》（代拟稿），按照《意见》规定：对出租汽车实施政府调控，从2018年4月20日零时起暂停出租汽车新增运力。公安交管部门暂停登记网络预约出租汽车，交通运输部门暂停办理出租汽车经营许可证。

　　这意味着，南京市将全面停止网约车投放。

《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》（代拟稿）《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》（代拟稿）

　　此意见由南京经市委、市政府研究决定，使得南京成为全国范围内第一个提前对网约车数量进行管控的城市。

　　据知情人士透露，目前南京市一共拥有12000辆双证齐全的网约车，还有6000辆已拥有两证的网约车在等待上牌。此前，界面新闻曾报道，南京市出租车在网约车的冲击下司机外流严重，已有3000多辆出租车空置，目前只有8000多辆出租车在运营。

　　为此，上述知情人士接到了公司发来的指令，称“拿不到一定数量的合格证，就不许回公司，（网约车）决战时刻到了。”按照以往经验，只要管控数量，车证就具有极大的含金量。

　　对与网约车公司合作的租赁公司而言，它们需要在《意见》落地之前提前囤车，并在20日前办理好车辆合格证上传到网约车平台登记，这样才能在限制投放前抢占更大的市场份额。

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