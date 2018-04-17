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Telegram迁移 俄封杀180万个亚马逊和谷歌云IP地址

Telegram迁移 俄封杀180万个亚马逊和谷歌云IP地址
2018年04月17日 15:11 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　上周末，Telegram宣布将部分服务基础设备迁移到Amazon Web Services和Google Cloud服务器之后， 俄罗斯联邦通信监管局（Roskomnadzor）采取了更严厉的封禁措施。今天已经禁止了180万个隶属于亚马逊和Google云基础架构的IP地址。官方公告称将会从俄罗斯ISP级别禁止以下网段的IP地址，共计1,835,008个IP地址。

　　被禁的IP网段包括：

　　52.58.0.0/15

　　18.196.0.0/15

　　18.194.0.0/15

　　18.184.0.0/15

　　35.156.0.0/14

　　35.192.0.0/12

　　由于Telegram拒绝向俄罗斯主要情报服务FSB提交用户的加密秘钥，俄罗斯联邦通信监管局在今年4月13日（周五）开始封杀Telegram客户端。随后Telegram表示将服务迁移至亚马逊和Google的服务器上，以便于继续为俄罗斯用户提供服务。

　　很多俄罗斯用户在社交媒体上吐槽Roskomnadzor的决定，而且本次封杀了如此庞大的IP地址，也会导致很多合法网页服务无法正常工作。已经有用户报告大量在线游戏、移动应用和加密货币服务处于宕机状态。

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