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中国慕课总量居世界第一 在线开放课程已达5000门

中国慕课总量居世界第一 在线开放课程已达5000门
2018年04月17日 09:25 人民日报
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　　中国慕课跑在前列 在线开放课程已达5000门

　　在线开放课程已达5000门，总量居世界第一

　　中国慕课 跑在前列

　　一门课搬到网上，选课人数从12年累计不足5000人，骤增至4次课就累计近5.5万人；一名云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇深山里的11岁小学生，通过慕课学习了吉林大学的“奇异的仿生学”、武汉大学的“古文字学”；一位85岁的老先生，拿到中国大学慕课“针灸学导论”课程结业证书，又接着学习厦门大学“针灸学”课程……

　　2018年，教育部正式推出490门“国家精品在线开放课程”，这是国内首批、国际首次推出的国家精品慕课，助力高等教育教学质量“变轨超车”。目前，我国上线慕课数量已达5000门，高校学生和社会学习者选学人数突破7000万人次，逾1100万人次大学生获得慕课学分，中国慕课发展已跑在世界前列。

　　起步早、发展快、后劲足，让终身学习的梦想得以实现

　　2013年是“中国慕课元年”。前一年，美国慕课开始兴起，我国教育部立即成立专家组密切跟踪，迅速发力。

　　“中国特色、世界水平”，起步之初我国慕课建设就确立了这样的发展战略。“我国慕课起点高、定位准，可以说起步早、发展快、后劲足。”教育部有关负责人介绍，目前中国慕课课程总量已居世界第一，实实在在推动了教学理念、方法、技术、方式、模式的变革，让人人可学、处处可学、时时可学的终身学习梦想得以实现。

　　“国家精品在线开放课程”是我国慕课的代表，据专家分析，这批课程质量高，类型也丰富多样。490门“国家精品在线开放课程”由北京大学、清华大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学等高水平大学推出的课程占70%，由院士、著名教授等名师领衔建设的课程占70%，是名副其实代表中国最高水平的精品课程。

　　同时，“国家精品在线开放课程”品种丰富，让众口不再难调。如有满足高校大学生线上学习、因校制宜线上线下混合式教学需要的学分课；有适合社会学习者职业提升需求的各种专业课；有提升大学生和社会大众科学、文化素质的通识课；有在国际著名课程平台上线，传播中华优秀传统文化、扩大中国高水平大学影响力的课程。其中，学习方式就有自主学习、按计划学习获得证书、纳入高校教学管理的有组织学习等。

　　“国家精品在线开放课程”的共享范围也很广。首批“国家精品在线开放课程”中，一门课程选学人数突破100万人次的有很多、超过10万人次的占总数的16%。“过去我上一堂课，即使在礼堂，也就五六百人，还得席地而坐。现在我上一门在线课程，选课学生有600多所大学的16万人，这在传统课堂中很难想象。”北京大学资深教授叶朗感慨道：“‘互联网+’提供了一种新的生产力，对教育来讲是革命性的变化。”

　　名师多、亮点多、魅力足，新型思政课受到学生追捧

　　思想政治教育课就像盐，是不可或缺的“营养素”，但如果把盐当主菜，就不能怪学生“不爱吃”。如何把思政教育这个“盐”溶解在各种“食物”中自然吸收？如何把思政课打造得前沿、够味，既“红”又“鲜”？慕课探索出了新路子。

　　近年来，一些高校积极探索基于慕课的混合式教学模式讲授思政课，特别是在全国高校思想政治工作会议后，思政课慕课应用数量快速增长。迄今，中国大学MOOC平台上线19门思政课慕课，开课34期，选课近40万人次；清华大学“学堂在线”平台4门思政课慕课，供150余所高校选用，累计覆盖45万学生。

　　“慕课让学习更为灵活，任何时间、任何地点都能观看，提高了学习效率。”清华大学副教授冯务中在教学实践中，总结出一套思政课慕课新招：在课堂上，主要讲授带挑战性、争议性的问题，运用智慧教学工具调动学生手机答题，提高抬头率，解决入耳问题；小班讨论中，学生针对某一重要问题展开交流或辩论，让他们自由思考、增加互动，解决入脑入心问题；课下作业里，给学生们更多自我学习、自我审视的机会，解决真信问题。

　　课程讨论区、QQ群、微信公众号……随处都有“新型思政课”，在这个以慕课为核心的立体学习社区中，教学相长、生生互动，传统思政课变得“有虚有实、有棱有角、有情有义、有滋有味”。“思政课慕课中让我品尝到了‘老’课‘新’修的魅力！”一名学生在讨论区中点赞：“名师多，亮点多。”

　　如今，慕课已成为高校思想政治工作的重要平台。《思想道德修养与法律基础》慕课上，涌现出陈果、张晓燕、胡志辉等一批优秀教师，累计选课已逾28万人次，成为当仁不让的网络精品课程；《军事理论》慕课上，著名军事专家徐光裕将军、国防大学防务学院院长朱成虎、航天英雄杨利伟、景海鹏等亲自授课，解析军事热点，受到120多万人次学生追捧；《大学生心理健康》慕课上，“空心病”“自我认知错误”“冲突危机应对”等常见心理障碍与解决之道，让800所高校的80多万人次学生喝上了“心灵鸡汤”……

　　东中西部高校“同上一堂课”，打破学校围墙和时空界限

　　如果没有慕课，云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇的11岁小学生王洵，最远也许只能看到自家所住的山窝窝。“我们学校还有危房，同学们除了上课，没有什么业余活动。”王洵说。

　　一条网线改变了他的世界。在中国大学慕课平台上，王洵大开眼界：原来能随便学大学课程！他激动地选修了古文字学、仿生学、人体科学、细胞生物学等，一放学就跟着电脑上的老师听讲，光古文字学一门课，就记下了满满7本笔记。

　　“学习是不分层次、不分老少的，只要你能找到自己喜欢的东西，都可以去尝试！”如今，已学了近10门慕课课程的王洵有这样的感悟，相信这个大山里的孩子，能够因此飞得更高、更远。

　　校际之间教学质量差距大、区域之间发展不平衡……质量和公平是教育的两大难题，打破时空界限和学校围墙的慕课，让这两个“老大难”的解决步入“快车道”。以东中西部高校共享优质课程资源为例，仅2017年一年，西部高校选用慕课就达8600门次。

　　2013年，东西部高校课程共享联盟成立，北京大学任理事长单位，南京大学、复旦大学、吉林大学、山东大学、中山大学、四川大学、兰州大学、重庆大学为副理事长单位。5年来，2000所学校、逾1000万人次大学生在这个平台上获得学分，其中包括来自西部12个省市区的大学生300万人次。

　　在西藏大学、新疆大学、石河子大学、青海大学等中西部高校，慕课不仅让学生轻松获得优质教育资源，甚至能通过“直播互动”技术和东部同学“同上一堂课”。中西部教师也能即时观摩名师教学，让教育教学水平得到长足进步。

　　“我国慕课开课数量多、参与学校多、学习人数多，均处于世界领先地位。更重要的是，我国慕课模式进行多样性发展，预示着更强的生命力。”教育部原副部长、原中国高等教育学会会长周远清表示。记者 张 烁

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