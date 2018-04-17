蚂蚁金服将入股 猩便利能否解困

来源：北京商报

无人货架市场格局或因巨头入局被再度改写。近日有消息称，阿里旗下金融服务平台蚂蚁金服将投资无人货架企业猩便利，尽管猩便利方面关于投资事宜对北京商报记者未置可否，但据知情人士透露，猩便利于今年初就已与多家企业接触寻求合作。分析认为，尽管无人货架市场已经相对遇冷，但办公场景的消费需求不可否认，巨头出手或将尽快促成现有玩家进一步整合形成规模，盘活各项资源发挥规模效应早日实现价值变现。

巨头入股

日前，猩便利被曝或将获得阿里旗下金融服务平台蚂蚁金服的投资，结果将于近期公布。对此，猩便利方面回应北京商报记者，猩便利的发展一直在按规划有序推进中，目前外部传言未经官方确认，一切均以官方正式发布为准。蚂蚁金服则对该消息表示不予置评。

无人货架前期烧钱狂奔模式的后遗症浮现后，进入2018年便踩下了扩张的刹车。今年初，猩便利也被曝出大幅裁员、停运的消息。对于盈利模式尚未跑通的初创企业来说，资金显得尤为重要，据知情人士向北京商报记者透露，猩便利此前就曾接触过便利蜂、每日优鲜等多家企业寻求合作。而就在不久前，阿里刚刚宣布联合蚂蚁金服以95亿美元完成了对饿了么的全资收购，饿了么旗下的无人货架品牌饿了么NOW则已经在上海实现运营盈利。此番蚂蚁金服若再度出手投资猩便利，势必将进一步改写无人货架市场格局。

公开资料显示，猩便利由原美团点评到店综合事业群总裁、原大众点评COO吕广渝于去年6月创立，主要为用户提供无人货架、智能便利店等即时消费服务，曾累计获得近5亿元投资。无人货架方面，猩便利在成立3个月后就宣布网点数破万个，截至2017年底，猩便利对外公布的进驻城市数量已达50个，网点数量超3万个，远超市场上很多无人货架企业一年扩张的网点总量。

整合解困

尽管无人货架前期盲目扩张引发了一系列后遗症，但是从饿了么到猩便利，仍有人愿意为办公场景的价值买单。有分析认为，若猩便利、饿了么NOW两大处于市场前列的无人货架企业能进一步整合，不仅供应链、物流成本能得到均摊，现有的网点也将有进一步发挥价值的空间。

猩便利首先将有机会获得来自物流配送方面的支撑。今年3月，猩便利在部分网点上线了配送服务，为用户提供25分钟可送达的各类外卖配送服务，包括预订早午晚餐、下午茶以及超市跑腿服务等。而早餐预订配送服务也早在去年底就在上海试点。一位猩便利内部员工向北京商报记者透露，早餐预订配送试点的效果不错，但是配送成本很高，尽管可以提前知道预订总量，但由于一栋楼中各公司、员工的上班时间不同，使这种场景下的消费变得更复杂。为了保证履约水平，一个店甚至需要“养”十几个配送人员。饿了么的外卖配送团队显然将可以大大节约人工配送成本。据悉，饿了么NOW目前的打法是利用骑手外卖订单不密集的时段对货架进行补货，总体算下来单次补货费用可低至行业的45%。

散乱的网点进一步整合后，也有助于形成规模效益。上述猩便利员工告诉北京商报记者，鲜食产品的精细化运营将会带来很高的利润，猩便利早午晚餐的鲜食产品确实切中了消费者需求，但是要有大量的网点和运营时间才能积累足够的数据。当网点数量较少时，订单很散乱，难以预估消费者购买习惯，很难对产品进销进行更精准的分析管控。业内人士认为，饿了么NOW的点位资源若与猩便利加到一起，将可进一步扩大市场占有率，形成规模。另外，饿了么外卖平台的数据也可以根据商圈分布以及消费者习性来辅助货架进行点位和选品的确定。

调整转型

无人货架在2018年以后便迈入调整转型期。位于市场头部的猩便利、便利蜂等企业都在优化网点、更新设备，小e微店则上线了生鲜订购业务扩充消费场景。另外，全时便利店也在众多无人货架试过错的基础上，于近期开始铺设智能货柜。而在创业企业挖掘近场消费场景的同时，传统便利店也不愿放过商机。全家、7-11等传统便利店也都已经通过连接京东到家、饿了么等配送平台挖掘办公室早餐、下午茶场景。业内人士指出，这些传统便利店本身已经有多年的门店布局、供应链优势，如果能在配送方面补齐短板的话，将会是无人货架企业最大的竞争对手。

中国社科院财经战略研究院互联网经济研究室主任李勇坚认为，办公室场景的消费需求不可否认，各路资本对于无人货架的投资也有战略价值，但是最终无人货架会以怎样的形式落定都还有太多未知数。无人货架这种新兴模式还没到拼价值的阶段，目前还是处于占市场阶段，即使有再好的想法和模型，前提还是要先存活下来，才有机会熬到变现的那一天。朗然资本创始合伙人潘育新则表示，各大巨头不断入局无人货架已经能体现这个市场还是存在想象空间的，如果没有盲目竞争，最后只存活一两家品牌，并且每个高质量网点只有一家品牌进驻，无人货架本身将是很好的广告点位资源，另外，未来无人货架品牌也可以为入驻企业提供更深入的多样化服务，包括商品团购、福利礼品、茶水间维护等。

北京商报记者 吴文治 徐天悦