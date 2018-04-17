阿里无人车曝光BAT齐聚 无人驾驶窗口要关了吗？

阿里无人车曝光，BAT齐聚，无人驾驶窗口要关了吗？

蔡浩爽 孙逸轩

在无人驾驶领域低调蛰伏的阿里，在今天终于公开宣布正在进行无人驾驶研究。

阿里巴巴官方向寻找中国创客证实，阿里巴巴人工智能实验室首席科学家王刚确实正在进行无人驾驶的研究，并且进度很快。同时，阿里方面透露，无人驾驶或将是达摩院的第一个项目。

有趣的是，四天时间内，BAT三家在智能汽车领域皆有动作：4月12日，腾讯公司与长安汽车正式签署智能网联汽车合资、合作协议，提供智能车联网整体方案；今天，百度Apollo基金宣布领投无人驾驶公司智行者B1轮融资，补全了无人配送物流车这一环。

随着阿里正式宣布研发无人驾驶，L4级别自动驾驶赛道上，BAT 三巨头聚齐。

但深挖BAT 在无人驾驶背后的布局不难发现，这场战役对三家的战略意义完全不同，故而打法也大相径庭。

相比于压上全部身家、高调推进的百度，阿里和腾讯显得低调很多。

高调的百度

过去几年，为了维持“中国谷歌”的形象，百度在 VR 眼镜、互联网+、O2O 等领域追赶得艰难。在错失移动互联网红利、下了 O2O 这步“臭棋”后，百度逐渐从 BAT 中掉队，甚至险些被京东反超。AII in AI，可能是百度最后的底牌。

为了扭转民众对百度的印象，Robin 李也一改低调形象，俨然成了百度“吉祥物”。

去年7月的百度 AI 开发者大会上，李彦宏开着无人车上了五环，在收到一张罚单的同时，也第一次在国内引发了关于无人驾驶的全民大讨论。

事实上，早在 2014 年 7 月，百度就已着手启动百度无人驾驶汽车研发计划。从2016年百度无人车亮相乌镇第三届世界互联网大会，到2017年7月，百度推出 Apollo自动驾驶平台， 李彦宏乘坐的无人驾驶汽车开上北京五环路，因违章吃到一张罚单，到2017年11月，百度宣布将与金龙汽车合作生产一款无人驾驶小巴车，再到2017年12月20日，百度无人车“开进”雄安新区，与博世、福特、英伟达、奇瑞、一汽等共10家企业成立Apollo理事会，2018年百度无人车亮相央视春晚……不得不说，百度在推进自动驾驶的国民认知度方面值得称颂。

截至目前，百度成功为自己塑造“All in AI ”的形象。2018年1月19日，李彦宏登上《时代》周刊封面，被评价为“Helping China Win the 21st Century”（帮助中国制胜21世纪）。

一贯骄傲、自律、低调、浪漫的技术型男李彦宏之所以如此高调，就是为了打造百度在自动驾驶领域的领导者和规则制定者形象。尽管百度的人工智能“四大金刚”吴恩达、王劲、余凯、倪凯相继离开，百度“自动驾驶先行者”的标签已经深入人心。

迂回的阿里

相比而言，电商出身的阿里显得迂回低调许多，切入点也更贴近C端。结合自身电商基因，阿里最早从物流领域切入自动驾驶，用“迷你无人车”解决物流的最后一公里问题。

此次阿里也是被动被媒体曝出在进行无人驾驶研发。

据财新网报道，阿里自动驾驶选取的技术路线为L4，即全自动驾驶，即行驶由机器主导，在绝大多数场景下，都不需要人干预。阿里的路测车辆改装自林肯MKZ，百度、英伟达和多家创业公司的自动驾驶系统均采用该款车改装布署。

实际上，无人驾驶只是阿里布局物联网的一步棋。在车联网方面，阿里的动作更早。

2015年3月，阿里巴巴宣布与上汽集团合作，共同研发互联网汽车。

同年4月，阿里巴巴整合了旗下汽车相关业务，成立阿里汽车事业部。

2016年7月6日，由阿里巴巴与上汽集团联手打造的“全球首款量产互联网SUV”荣威RX5正式上市。阿里巴巴与上汽集团还共同投资了为汽车全行业提供互联网汽车整体解决方案的公司——斑马。

在斑马智行成立之后，阿里利用自己在物联网系统所有的云服务模式，将当时阿里团队主推的YunOS作为了整个智能出行平台的底层系统。2016年，上汽推出搭载斑马智行系统的“全球首款互联网汽车”荣威RX5。

在2017的云栖大会上，YunOS系统正式升级为AliOS系统。阿里巴巴发布全新的AliOS品牌及口号，面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统。

相比于生产无人驾驶汽车，阿里更看到的或许是无人车作为未来物联网入口的战略地位。

默默布局底层生态的腾讯

与阿里的想法类似，腾讯也把智能网联汽车看做入口，接入腾讯在内容、游戏等方面的资源。比之于阿里，腾讯更为含蓄。

产品思维的腾讯在任何新领域都有固定的风格：先布局，再应用。应用也是走一步看一步。这一点腾讯在最近的智慧零售领域表现得也很明显。

马化腾在最近参加的两场活动中反复强调腾讯的边界，表示腾讯要做的是连接者和助力者。在全球汽车AI大会上，腾讯也将自己的角色定位为“卖水者”，要成为高精尖技术和接地气应用之间的连接器。

而事实上，腾讯默默布局了整个底层生态。

今年3月，腾讯用17.8亿美元换来特斯拉5%的股权，成为特斯拉第五大股东。虽然腾讯表示不会参与特斯拉运营，不过此次投资显然与其在无人驾驶领域布局有很大关系。

2017年11月8日，在2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯宣布推出腾讯车联“AI in Car”系统，基于安全、内容、社交、大数据、AI等腾讯自有优势，为合作伙伴提供生态能力引入、定制化解决方案。

4月12日，在2018中国“互联网+”数字经济峰会上，腾讯公司与长安汽车正式签署智能网联汽车合资合作协议，宣布成立合资公司。双方将在车联网、大数据云等领域共同打造面向行业的开放平台，为汽车行业提供完整的智能车联网整体方案。

此外，腾讯还投资了出行服务公司滴滴，互联网造车明显蔚来、威马，自动驾驶初创公司Drive.ai，并与高精地图商四维图新有合作关系。

4月2日上午，腾讯无人车被发现出现在北京四环。据媒体报道，这是一辆白色长安 SUV 改装的原型车，头顶激光雷达，车尾还有一个改装添加的传感器。车身前后四周加装了相机、毫米波雷达等传感器。对此，腾讯方面一直未回应。

BAT聚齐无人驾驶，窗口要关了？

极客们早已预判到无人驾驶会开启继PC、互联网和智能手机之后的下一个人机交互时代，但直到近年，美国的Hilton突破了深度学习在局部收敛方面的一些缺陷，才使得深度学习算法可以在自动驾驶领域进行实质性的应用。

感知、决策和控制是自动驾驶的三个主要环节，决策和控制主要依赖于算法，而感知除了算法外，还需要结合感知硬件、高精地图等。

在高精地图方面，阿里全资收购了高德地图，腾讯背后是四维图新，而百度本身就在地图方面占据国内半壁江山。

但有汽车领域资深分析师认为，相比于高德和四维图新，百度在地图方面占据绝对优势。“凡是市场导向、跟国家安全相关的，中国企业在国内发展都占优。”数据，尤其是高精地图数据，是百度的核心优势。

此外，感知硬件方面，百度还联合福特1.5亿美元投资激光雷达巨头 velodyne。

在今天曝出研究无人驾驶技术之前，阿里在该领域也不是全无积累。今年1月，在国际最大自动驾驶计算机视觉算法集KITTI中，阿里巴巴一举囊括三项道路场景分割任务第一。此外，阿里在电商等领域的优势也将继续延续到车联网。

从目前公开信息来看，腾讯在硬件方面的动作并不明显，但其同样看重汽车场景，希望在无人车时代延续在互联网时代的盈利模式。就像马化腾在4月12日说的那样，“别人能比我们做得更好的事情要让别人做。”腾讯的重点在于做连接器，关注技术和互联网系统部分。

在百度研发自动驾驶四年多后，阿里、腾讯为何又要加入战局？

“无人驾驶的窗口期马上就要关了。”无人驾驶卡车公司图森未来 CEO陈默此前的一个观点，可能是原因之一。陈默认为，如果2018年底还没组建起一只50人以上的队伍，无论从资金、人才还是技术积累而言，基本就很难跟第一梯队竞争了。

而无人驾驶汽车在未来物联网的入口性地位，决定了 BAT 三家都不会愿意错失这个窗口。

记者 | 蔡浩爽 孙逸轩

编辑：赵力 王晓琳