运营成本上升：加密货币交易所Kraken退出日本市场

来源：cnBeta

据彭博社报道，世界上运营时间最长的加密货币交易所之一——Kraken将结束其为日本居民提供的交易服务。这家总部位于旧金山的公司指出在日本的运营成本上升导致其作出这项决定，尽管该公司表示未来可能会重新进入该国。

Kraken在一份电子邮件声明中表示，暂时计划在6月底之前停止其在日本市场提供的所有服务。该公司于2014年10月开始进入日本。该公司在声明中表示，“暂停日本居民的服务将使我们能够更好地关注我们的资源，以改善其他地区的情况。这是一种局部暂停服务，只影响日本居民，不影响日本以外的企业的服务。”

根据 Coinmarketcap.com的数据，Kraken在过去24小时内的交易量在全球排名第10，交易额达1.9亿美元。该公司被允许在日本无证经营。

长期以来，日本政府对数字货币实行较为宽松的监管政策。今年早些时候，日本加密货币交易所Coincheck表示,在被黑客攻击后该公司损失了价值5亿多美元的数字货币。这导致日本政府决定全面检查数字货币交易所，但不是彻底禁止它们。本月早些时候，日本宣布计划将ICO合法化。