严查网络表演及网游！荒野行动等50款网游成排查重点

重拳出击！文化和旅游部集中检查网络表演平台和网游产品

人民日报客户端

为贯彻落实中宣部关于开展严格规范网络游戏市场管理专项行动、网络直播违法违规行为整治行动等统一部署，近期文化和旅游部再次组织开展网络表演、网络游戏市场集中执法检查，排查清理网络文化市场禁止内容，规范网络文化市场经营秩序。

集中排查手机表演平台传播渠道。针对手机表演平台内容违规行为易发的问题，文化和旅游部部署腾讯、百度、阿里、360、华为、小米、联想、OPPO、vivo等主要互联网应用商店开展手机表演平台专项清理，严审手机表演平台主体资质，对存量手机表演平台进行专项清理，共排查手机直播应用4939款，删除下线手机表演平台370款，责令补充主体资质材料77款。其中，北京米可世界科技有限公司、上海度珞信息科技有限公司、辰宇科技（福建）有限公司、广州市亿橙信息科技有限公司等14家单位使用伪造的网络文化经营许可证在互联网应用商店上线手机表演平台，文化和旅游部依法将其列入文化市场黑名单，要求各互联网应用商店下线上述公司的手机表演平台等应用57款，实施全行业信用惩戒，并将相关线索移送有关部门依法处理。

集中排查网络表演市场禁止内容。根据群众举报投诉情况，文化和旅游部组织对花椒直播、六间房、熊猫直播、斗鱼直播、虎牙直播等30家网络表演平台开展集中执法检查，重点排查事项为：提供含有淫秽色情、危害社会公德、宣扬暴力、赌博、迷信等禁止内容的网络表演；提供侵害未成年人合法权益或者损害未成年人身心健康的网络表演；未在表演频道内及表演音视频上标注经营单位标识等信息；未要求网络表演者实名注册并采取有效方式进行核实等、目前，已排查出危害社会公德、宣扬暴力等禁止内容类问题190处，涉及直播间110间，正在部署后续检查和查处工作。

集中排查网络游戏市场禁止内容。为进一步加强网络游戏市场监管，保护未成年人合法权益，文化和旅游部再次组织开展网络游戏市场集中执法检查，对“楚留香”“恋与制作人”等50款网络游戏产品进行集中排查清理、重点检查事项为：提供含有淫秽色情、危害社会公德、宣扬暴力、赌博、教唆犯罪等禁止内容的网络游戏产品和服务；网络游戏的推广和宣传含有禁止内容；未采取技术措施，预防未成年人沉迷网络；未要求网络游戏用户使用有效身份证件进行实名注册并保存用户注册信息；以随机抽取等偶然方式，诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方式获取网络游戏产品和服务等。

文化和旅游部文化市场司有关负责人表示，对网络表演、网络游戏集中执法检查中发现的违法违规经营行为，将依法依规严肃查处，查处结果将及时向社会公布、文化和旅游部同时公布了网络文化市场集中执法检查举报电话（010-59881010）和举报平台（www.12318.gov.cn），欢迎社会公众举报监督违法违规网络表演和网络游戏经营活动。

集中执法检查的30家网络表演平台名单

1、花椒直播； 2、六间房； 3、蜜疯直播； 4、红人直播；

5、熊猫直播； 6、么么直播； 7、聊客； 8、花琅直播；

9、暖暖直播； 10、龙珠直播； 11、战旗直播； 12、有情趣直播；

13、温柔乡直播； 14、喵播； 15、新浪SHOW； 16、集结号娱乐；

17、齐齐直播； 18、辣舞直播； 19、天香直播； 20、斗鱼直播；

21、夜车直播； 22、玉兔直播； 23、虎牙直播； 24、网易CC直播；

25、蜜桃直播； 26、月光直播； 27、蝌蚪窝直播；28.17玩直播；

29、么么哒直播； 30、夜秀直播间。

集中执法检查的50款网络游戏产品名单

1、放开那三国2； 2、战火与秩序； 3、火枪纪元； 4、苍穹战线；

5、瘟疫公司； 6、十二战纪； 7、斗罗大陆3； 8、创造与魔法；

9、豪门足球风云； 10、作妖计； 11、食之契约； 12、王爷不好当；

13、剑与家园； 14、航海王强者之路； 15、生死格斗5无限；

16、航海王启航； 17、共和国之辉2； 18、姬魔恋战纪；

19、我的使命； 20、天使纪元； 21、天使之剑； 22、倩女幽魂；

23、终结者2：审判日； 24、叛逆性百万亚瑟王；

25、决战！平安京； 26、猎魂觉醒； 27、永远的七日之都；

28、第五人格； 29、楚留香； 30、荒野行动； 31、恋与制作人；

32、魔域口袋版； 33、叫我万岁爷； 34、道友请留步；

35、苍之纪元； 36、神武3； 37.QQ炫舞； 38、奇迹：觉醒；

39、穿越火线； 40.QQ华夏； 41、火影忍者； 42、新剑侠情缘；

43、择天记； 44、轩辕传奇； 45、御龙在天； 46、征途；

47、龙珠激斗； 48、拳皇98终极之战OL； 49、仙灵物语；

50、星舰帝国。

伪造网文证的单位名单

1、北京米可世界科技有限公司

2、吉林省嘉安网络信息科技有限责任公司

3、上海度珞信息科技有限公司

4、上海网铸信息科技有限公司

5、辰宇科技（福建）有限公司

6、杭州海汐网络科技有限公司

7、杭州拾麦网络科技有限公司

8、杭州搜米网络科技有限公司

9、杭州侠客行网络科技有限公司

10、杭州游童网络科技有限公司

11、广州市亿橙信息科技有限公司

12、深圳市活动家网络科技有限公司

13、深圳一刻科技有限公司

14、宁夏尤哈网络科技有限公司