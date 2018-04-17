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扎克伯格面临最终挑战 脸书市值一个月蒸发591亿美元

扎克伯格面临最终挑战 脸书市值一个月蒸发591亿美元
2018年04月17日 01:57 新京报
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　　“道歉高手”扎克伯格过关了吗？

　　国会质询结束，脸书股价暴跌后反弹，市值一个月蒸发约591亿美元；核心商业模式遭质疑，扎克伯格面临最终挑战

　　脸书泄露隐私风波发酵已经一个月。一个月中，脸书市值经历暴跌、反弹，最终蒸发了约591亿美元。

　　即将步入34岁年龄关口的脸书（Facebook）创始人兼CEO马克·扎克伯格则承认了自己的错误。“这是个大错误，是我的错。”2018年4月10日（美东时间），在美国国会的听证会上，面对44位来自美国参议院商务、科学与交通委员会和参议院司法委员会的参议员，扎克伯格就近段时间以来持续发酵的Facebook泄露隐私问题进行陈述和回应。

　　从创业到脸书发展的14年中，扎克伯格的道歉并不鲜见。每当问题比较严重，扎克伯格就会发布道歉信，承诺升级网站和阻止第三方获取数据等举措，但如何保护用户数据隐私一直未得到妥善解决。

　　从20岁创业起就占领头条的“小扎”，正在经历人生中最艰难的一个春天。听证会后脸书股价的上涨并未消除公众的疑虑，虽然扎克伯格和脸书所创造的故事，曾经代表了美国梦。现在，美国国会担心，如何担保这个梦想不会成为使用脸书人群的隐私噩梦。

　　只是开始

　　脸书市值一个月蒸发591亿美元

　　在过去的一个月，脸书经历了股价持续大幅度下跌。过去一个月中，股价从184.49美元连续下跌，3月23日单日暴跌11.55%，股价最低跌至150美元。在国会两天听证会后，股价反弹至163.87美元。有媒体将小扎此次应对国会质询为“完美公关”，得益于他12个人组成的公关团队。

　　虽然股价反弹，但并不意味着扎克伯格和脸书已经平安着陆。

　　“现状可能对脸书存在了转机，但这次信息泄露事件，也让公众认识到，对于掌握庞大数据的互联网巨头来说，需要制定更强大的法律来约束他们。所以对其他公司来说可能意味着新的麻烦，比如谷歌Twitter。”一位在硅谷生活多年的科技圈人士告诉新京报记者，脸书并不是唯一一家拥有大量个人信息的科技公司。谷歌也存储了你的搜索历史、Gmail账户和谷歌地图查询等隐私信息。

　　扎克伯格坚称脸书建立的工具还不够，他表示将和旗下2.7万多名员工一起审查内容，将用户推向他们所认为的好的、健康的方向。根据Facebook的承诺指标，他们将满足85%的美国执法请求。

　　不过商业模式本身存在缺陷，所以这类本来就建立在用户数据基础之上而盈利的互联网公司，无法真的解决这一问题。”前述业内人士表示，“一方面防卫手段和抓取数据的手段都在升级，所以问题一直存在”。该人士分析，“如何安全有效地处理用户庞大的数据，持续为Facebook带来盈利，可能是对扎克伯格最大的考验。”

　　此外，扎克伯格还面临直接针对他本人的指控。

　　4月16日消息，据国外媒体报道，连续两天应对国会挽回股价的扎克伯格面临更大的问题，有投资者要他辞去董事长一职，要求脸书任命独立董事长。

　　目前来看，扎克伯格还并没有主动放弃这一职位的意思。

　　此前在接受采访时被问及Facebook董事会是否曾讨论他离开时，扎克伯格的回应是不知情。此外，扎克伯格在接受另一家外媒采访时还表示，他对Facebook不同寻常的控制权，对22亿用户是有益的。

　　该业内人士分析，扎克伯格目前持有16%的Facebook股份，但拥有60%的投票权，因而扎克伯格在公司经营方面有很大的决定权，这也使得投资者要求他辞去董事长一职或者要求Facebook任命独立董事长变得很难，除非他自愿。

　　隐私风波

　　14年来扎克伯格一直在道歉

　　马克·扎克伯格的道歉经验丰富。美国《连线》杂志指出，小扎曾经有14年的“道歉史”。

　　2003年11月，扎克伯格在哈佛大学创立美女颜值评判网站Facemash，引起轰动也引起争议，那是他第一次道歉：“事态发展并非我本意，我对因本人造成的伤害予以道歉。”

　　在2012年IPO之前，脸书就因向广告商曝用户搜索和购物信息，以及被媒体曝出存在个人隐私漏洞，允许广告商获取用户身份信息，而道歉四次。彼时，扎克伯格曾承诺：会增设更便捷的方式设置隐私保护。也会提供关闭所有第三方服务的简单方法。

　　假如扎克伯格当时履行了自己的承诺，也不会出现英国数据分析公司Cambridge Analytica滥用数百万用户信息引发的风波，他本人也不会出现在美国国会，成为全球媒体的聚焦中心。

　　因为8700万脸书用户个人信息被“窃取”，甚至被质疑用于影响美国大选、英国脱欧等重大政治事件，导致扎克伯格名声扫地。

　　在过去的14年中，扎克伯格一直在为隐私问题而道歉，但问题却从未真的解决。

　　在脸书于2012年IPO之后至今，扎克伯格和首席运营官雪莉·桑德伯格先后道歉9次，其中6次是因为隐私问题，比如说在用户不知情的情况下“被心理测试”，而另外三次分别是不良信息、假新闻和操纵选举。

　　每次扎克伯格道歉之后，因丑闻而大跌的股价，总会被他打出的“诚恳牌”而扳回几分。但这一次，事情严重得多。

　　早在2010年，脸书被担心信息泄露时，扎克伯格曾表示已经制定新的运营原则：“您可以控制如何分享您的信息。我们不会将您的个人信息与您不需要的人员或服务分享。我们不会让广告客户访问您的个人信息。我们不会也不会将您的任何信息出售给任何人。我们将永远保持Facebook为所有人提供免费服务”。

　　然而这一次“干扰总统选举风波”证明，脸书并没有履行这些承诺。

　　自从2018年3月16日纽约时报和伦敦观察家报（Observer）曝出英国数据分析公司Cambridge Analytica使用脸书用户数据影响美国总统大选的新闻以来，受一系列负面新闻的影响，全球最大社交网络平台脸书股价出现暴跌，其股价累计下跌16%，市值蒸发800亿美元。

　　群起围攻

　　硅谷新潮流“一起删掉脸书”背后

　　扎克伯格少有地穿上西装打上领带，每次回答一个问题，脸上都会带着诚恳的微笑。他说：“早在2015年听说Cambridge Analytica从一个脸书应用开发商手里购买数据后，就要求该开发商和Cambridge Analytica删除并停止使用任何数据，他们回复我们照做了。回顾过去，当时选择相信他们显然是个错误”。针对进一步质询，他重复：“现在看来，这显然是个错误”。扎克伯格的态度起了作用，他从国会质询中全身而退。

　　不过科技圈的态度大相径庭。过去一个月，删掉脸书账户，和小扎划清界限，变成硅谷新潮流。

　　苹果公司首席执行官蒂姆·库克发起重磅攻击。他在接受Recode和MSNBC采访时表示：“如果我们的客户是我们的产品，我们就可以赚很多钱，但我们选择不这样做……我们不会交易你的私人生活。现在已经到了管理Facebook的时候了。虽然我认为最好的监管不是监管，而是自我监管。但自律的时间过去了。”

　　三周前，库克在北京发表演讲时曾对脸书信息泄露事件作出评价，他说：“我认为这种情况非常可怕。”当被问及如果他是扎克伯格时他会做什么，库克回应称：“我不会处于这种情况。”

　　3月23日，埃隆·马斯克删除了他的两家公司特斯拉和SpaceX的Facebook页面。马斯克发推回应称，“我们从来不在Facebook上做广告。我所有的公司都不会通过打广告和赞助明星做虚假宣传。”

　　脸书的大规模泄密事件已经引发了民众对个人隐私和数据的恐慌，也使该公司成为了美国人最不信任的科技巨头。技术研究机构Techpinions对1000名美国人进行的调查显示，9%的用户表示已经将脸书账号从所有的平台上删除。

　　为脸书开发出了点赞按钮的贾斯汀·罗森斯坦从手机上删除了脸书，并公开谈及这个行业如何推出操纵受众心理的广告。前脸书平台运营经理桑迪·帕拉吉拉斯称，必须让扎克伯格“为他公司的疏忽负责”。

　　这些说法直指扎克伯格的要害：是否应该继续纵容脸书这样的商业模式——个人信息货币化。

　　直指要害

　　脸书商业模式目前难以改变

　　扎克伯格在质询会上承认，和普罗大众一样，他的数据也被卖给了恶意的第三方。民主党一位女议员问扎克伯格：“你会为了保护隐私权而改变你们的商业模式吗？”扎克伯格没用直接的“是或否”回答。他表示：“议员女士，我不太知道（改变商业模式）那意味着什么。”

　　泰晤士报的技术专栏作家Kevin Roose称，“你在个人资料中分享的信息仅仅是Fcebook及其合作伙伴真正了解你的一小部分内容。Fcebook有我的全部电话簿，甚至保留了我过去14年从朋友列表里删除的100个人的永久记录。Fcebook非常了解我，这比我想知道的要多得多。”

　　库克认为，苹果公司的商业模式是向顾客出售产品以获取利润，而互联网平台之间的区别，在于他们“吞噬了他们可以了解的所有东西并尝试通过它获利”。而这种商业模式对Facebook和Google来说是非常有利的，但是这些公司现在面临着消费者对此的担心：谁会使用它以及如何使用它。

　　用户是Facebook收入的主要来源。2017年财报显示，Facebook用户的人均贡献营收为6.18美元，同比增长28%。其中，人均贡献营收最高的地区为美国和加拿大地区，人均贡献营收为26.76美元。Facebook的广告收入同比增长了48%，而其中89%的广告收入都来自于移动用户。首席运营官Sheryl Sandberg表示，广告应该是安全的，是属于公民的。

　　Growth Machine的创始人Nat Eliason在分享自己“删掉脸书的过程”中分析，Facebook已经陷入这样的局面：他们通过广告赚钱，这意味着他们需要你点击广告，这意味着他们需要更多地了解你，才能向您发送更好的广告。所以他们有动机让你沉迷于在平台上花时间，同时收集尽可能多的关于你的信息。

　　“Facebook希望了解我们如何沟通，因为这意味着更多的数据和更多的关注，意味着更多的广告收入。”在美国加州生活的Nicky告诉新京报记者。

　　问题根源

　　扎克伯格

　　如何重新被信任

　　脸书到底是如何使用用户的数据的？是否存储了用户的数据？存储了多少？英国 《卫报》将这一次听证会形容为：科技盲对科技巨人的询问。

　　质询扎克伯格的大部分参议员无法理解脸书的商业模式。当问及脸书收集关于用户的数据时，议员们问，“你分享的内容，你放在哪里，”扎克伯格说，“你可以在任何时候把它取下来。我们收集的信息，您可以选择让我们不收集。你可以删除它，当然，如果你愿意，你可以离开脸书。”

　　在马拉松式的听证会中，扎克伯格有想要避开的领域。例如，当被问及谁拥有“虚拟的你”时，扎克伯格回应称，你拥有你上传的所有“内容”，并且可以随意删除它。但是，扎克伯格并没有回答另一个问题：脸书关于你建立的广告简介不能被删除，你无法控制它。

　　美国媒体报道称，哪怕你不在脸书，它还是可以通过广告联播网来追踪你的活动。此外脸书还提供一段叫“Facebook像素”的程式码，嵌入这段程式码的网页可以记录脸书使用者的足迹。

　　扎克伯格还一再试图回避Facebook关于用户浏览行为有多少数据的问题。在向参议院发表讲话之前，他承认脸书追踪这些信息，但认为大多数用户都能理解。

　　在美国旧金山的Julia Carrie Wong说，我得到的总体印象是，几乎每次扎克伯格提到脸书“控制”给用户提供内容时，都避免回答关于在不知情的情况下收集用户信息的问题。

　　美国共和党人和参议院商业委员会主席约翰·图恩，在国会听证会中指出，脸书的商业模式是提供免费服务以换取个人资料，“为了这个模式的坚持，交易的双方都需要知道涉及什么。”

　　根据美国Pew Reserch Center于2018年1月进行的一项调查显示，美国约有三分之二的成年人使用脸书，其中74%的用户表示他们每天都访问该网站。而2017年发布的一项调查发现，接近一半的美国人不相信像脸书这样的社交网站会保护他们的信息。关于脸书美国参议院的态度似乎与普通人并没有太大的区别：不一定相信，但还没有准备好放弃它。

　　就像摆在小扎面前的问题一样，这一次错误是否会得到原谅并修正，关键在于如何证明：如何重新被信任。

　　新京报记者 任娇

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