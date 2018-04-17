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平安好医生拟5月赴港IPO 用人工智能提升问诊效率

平安好医生拟5月赴港IPO 用人工智能提升问诊效率
2018年04月17日 01:50 21世纪经济报道
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　　港交所即将进入繁忙季。

　　4月16日，据香港媒体报道，中国平安集团旗下的在线医疗服务业务“平安好医生”（运营公司为平安健康互联网公司）将开始为其香港首次公开募股探寻投资者需求。公司计划于4月23-26日进行路演，于4月26日确定发行价，并于5月4日正式挂牌。该公司上市前估值54亿美元（约421亿港元），此次IPO将募资10亿美元左右（约78亿港元），花旗及摩根大通为联合保荐人。

　　对于具体的进程，平安好医生相关人士对21世纪经济报道记者表示，目前还不方便透露。有消息称，紧随其后，小米科技、猎聘网、快手都将在近期登陆港交所。港交所或在这一季，迎来内地企业的上市潮。

　　业绩亏损

　　平安好医生于2015年4月上线。与其他互联网医疗平台不同的是，其采取自建医生团队的模式，迅速在业内积累起口碑。不到三年，其注册用户已突破2亿，2017年平均月活跃用户达到3200万，平均月付费用户达到900万，成为国内第一大互联网医疗平台，集在线问诊、家庭医生、购药商城、健康社区、健康档案等应用为一体。

　　然而，平安好医生的商业化路径仍在探索中。招股说明书显示，2015年、2016年、2016年及2017年前9个月，平安好医生分别净亏损为3.23亿元、7.58亿元、6.14亿元、4.97亿元。2016年可谓是巨亏的一年，但是其亏损在近两年逐渐收窄。

　　实际上，互联网医疗产业在最近三年虽然发展迅猛，但几乎所有平台都处于亏损中，需要不断融资。2016年5月，平安好医生实现A轮融资5亿美元，估值30亿美元，成为互联网医疗行业的独角兽。今年年初，软银集团便抓住平安好医生上市前的诉求，火速向其投资4亿美元，换得7.41%的股份。按此估算，平安好医生的估值超过50亿美元。

　　平安好医生董事长兼CEO王涛此前曾表示，当公司完成开放平台的缔造之后，可能触发的盈利点非常多，“包括医药电商、打包健康类服务的O2O产品、广告、保险合作等。”

　　目前，家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动为公司的四大业务线，2017年前三季度，它们的营业收入占比分别为16.2%、44.7%、34.8%、4.3%。从细分业务来看，平安好医生的第一大收入（2017前三季度）来自消费型医疗（提供健康检查及基因检测、医美、口腔卫生等多类健康相关服务）；其次是健康商城，以销售保健品、个人护理产品、中药及化学药品、家庭电器及医疗设备等为主。

　　联基金创始人邱浩在接受21世纪经济报道记者采访时认为，通过技术改造相对封闭的医疗体系，是医疗体系内部正在发生的变化，另一个变化体现在挂号、问诊等外部圈层方面。这也是互联网医疗发展的趋势所在。“一些大的医疗平台从规模和资本上来说，的确已经成为了独角兽。但是，它们还没有找到足够大的业务来支撑。”

　　为移动医疗注入AI

　　与其他行业头部平台容易垄断的趋势不同，互联网医疗呈现碎片化的趋势。公开数据显示，自2016下半年以来，互联网医疗行业陷入寒冬，一些大的互联网医疗企业陷入裁员潮。2017年，移动医疗领域超过1000家公司被注销，企业总数由两年前鼎盛时的5000家暴跌至不足50家。在裁员、倒闭、投资缩紧的压力下，整个产业也面临着质疑。

　　平安好医生的上市，一方面给行业注入了强心剂，但另一方面，也有分析人士认为其上市是依托母公司中国平安的支持，并非单独的因为业绩优势。

　　4月11日，国务院总理李克强在上海考察期间，通过华山医院远程会诊中心互联网视频连线远在青海、云南、新疆的病人。总理表态要积极发展“互联网+医疗”，电信部门要为此通专线、提网速，医卫部门要发掘优质医疗资源的潜能，让好医生在中西部基层也能“触屏可及”。

　　去年12月，平安好医生与云知声成立合资公司，新公司名为上海澔医智能科技有限公司（以下简称：澔医智能），双方将在移动端、家庭终端方面全产业链布局医疗人工智能，解决中国医疗资源不足的问题。

　　王涛在接受21世纪经济报道记者采访时认为，远程医疗有着巨大的市场空间。“有的医生线下接诊量很少，线上接诊的量大概是线下的三倍，这对他的临床学习能力也是飞速的提升。加入人工智能技术后，能有效提高问诊效率。”

　　此外，他还透露，平安集团的医疗保险是重要的医疗场景，但是这块业务利润并不高，因为每年的医疗赔付金额都很大。如果能用人工智能给参保人更好的医疗方案，或能降低成本。

　　据悉，另一家互联网医疗平台微医集团，也正在进行新一轮融资，谋求在香港上市。

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