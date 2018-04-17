京东拟入股安联财险中国 BATJ掘金保险“再下一城”

来源：每日经济新闻

每经编辑 祝裕

每经记者 涂颖浩 每经编辑 王可然

近年来，阿里、腾讯、百度、苏宁、美团等互联网公司纷纷拿下保险牌照，宣告向保险业进军。4月16日，安联财险中国在中保协官网发布的一则公告显示，继上述巨头之后，京东有望通过入股的方式拿下一块保险牌照。

根据公告，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司拟出资5.37亿元，以33.33%的持股成为该公司的第二大股东，安联财险中国也将由外资公司转为合资公司。

京东集团相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：“安联集团与京东集团双方已达成长期合作，在中国建设数字化保险合资公司。结合安联保险及风险管理经验与京东在数字化技术及电子商务生态系统上的领先优势，合资公司可以为广大的消费者提供全面的保险保障方案，提升消费者的购物体验。”

北京工商大学经济学院保险学系主任、教授王绪瑾表示，“互联网公司入股保险公司，一方面说明保险业是有潜力的，保险在国内是大的朝阳产业；另一方面，京东与外方股东能发挥优势互补，未来可能在物流等方面都有潜在保险需求。”

建设数字化保险合资公司

4月16日，安联财险中国在中保协官网披露拟变动注册资本的公告，拟将注册资本金由原来的8.05亿元增加至16.1亿元。公司称，此次增资是为了公司业务进一步发展及引入新投资人。该交易尚需获得中国银行保险监督管理委员会的批准。

安联财险中国是由德国安联保险集团 （Allianz SE） 单独出资，于2003年在中国注册成立，总部设于广州的外商独资法人保险公司，向中国境内的个人及企业提供旅游险、健康险、车险等保险业务。

根据公告，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳汇京通达商务咨询有限责任公司、中原信达知识产权代理有限责任公司，三家公司成为新引入股东，拟分别持股33.33%、4.27%、12.4%。增资后，安联保险集团持股比例将由100%下降至50%。

对此，安联集团相关人士亦向《每日经济新闻》记者表示，“安联集团与京东集团双方已达成长期合作，在中国建设数字化保险合资公司。双方将集合各自优势，开发并提供有吸引力的保障解决方案，以满足中国消费者快速演变的需求。”

“此次合作是安联在中国发展的新里程碑，强化了安联对中国市场的承诺，有助于安联在中国这个世界增长最快的保险市场里加速创新和发展。”安联集团相关人士表示，由于该交易尚需获得监管部门批复，进一步信息将在适当时机分享。

国务院发展研究中心金融研究所教授朱俊生对《每日经济新闻》记者表示：“现在外资保险特别是财产险在中国份额很小，目前扩展业务也受到很大限制。像京东这类互联网公司参股或介入对他们来讲是一种新的模式的探索，如通过数字化给保险价值链各个环节赋能，提升整个运作效率，是目前保险公司在激烈的竞争环境下试图突围的一个很重要的方向。”

记者注意到，京东此前一直积极申请保险牌照，此次交易若顺利获批，继BAT之后，京东也将如愿染指保险牌照。

据了解，此前京东已对保险业有所布局。定位于服务金融机构的科技公司，京东金融的保险业务是基于经纪牌照和强大的科技能力展开的。为保险公司及行业提供获客、精准营销、产品创新、风险定价、反欺诈等服务，助力合作伙伴降低成本、提高效率、增加收入。

BATJ近年积极布局保险业

近年来，BATJ积极布局保险业，阿里、腾讯、百度此前已拿下了保险牌照。

2013年，阿里巴巴董事局主席马云、腾讯CEO马化腾及中国平安董事长兼CEO马明哲“三马”联合发起成立了国内首家互联网保险公司——众安保险，并于2013年9月获批开业；2016年7月，蚂蚁金服以12亿元增资入股国泰产险，占比60%；2017年5月，信美相互人寿开业，阿里旗下蚂蚁金服和天弘基金分别出资3亿元和2.05亿元；2017年7月，阿里系的杭州保进保险代理有限公司经营保险代理业务获批。

此外，2016年4月，阿里健康科技（北京）、中国太平、太平人寿、阿里巴巴（中国）技术等一起成立阿里健康保险股份有限公司（待审批），主营互联网健康保险相关业务。而阿里健康还与太平洋保险旗下太保安联健康签署合作协议。

2016年8月份，腾讯旗下子公司参与发起设立和泰人寿保险股份有限公司获批筹建。腾讯成为和泰人寿第一大股东，也是和泰人寿所有股东中唯一的互联网企业。此后，腾讯还联合英杰华集团、高瓴资本，拟发力香港保险市场。2017年10月，由腾讯控股持股57.8%的微民保险代理有限公司获批成立，微信以此补齐了在微信钱包中九宫格的空缺。

2015年11月，百度与安联保险、高瓴资本联合发起成立互联网保险公司百安保险公司（待审批）。2017年10月19日，百度金融收购了黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司，终于拿到了从事互联网保险业务的资质。

此外，苏宁的苏宁保险销售有限公司在2016年获批；今年2月，美团旗下的重庆金诚互诺保险经纪有限公司获批，美团拿下保险中介牌照。

对于互联网公司纷纷入股保险公司，北京工商大学经济学院保险学系主任、教授王绪瑾对《每日经济新闻》记者表示，这说明保险业是有潜力的，保险在国内是大的朝阳产业。