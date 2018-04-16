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跳一跳竟变身电竞项目 参赛人员历史最高分为54694

跳一跳竟变身电竞项目 参赛人员历史最高分为54694
2018年04月16日 09:42 界面
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图片来源：微信官方图片来源：微信官方

　　来源：界面新闻

　　不屑于玩跳一跳？现在它已经要变成电竞项目了。

　　据微信官方账号“微信派”4月15日消息，由微信游戏举办的第一届微信小游戏跳一跳大师赛会在4月21日与大家见面。全国30名跳一跳玩得最溜的玩家将齐聚广州，给广大跳一跳爱好者带来一场竞技盛宴。

　　参加大赛的都是些什么人？

　　据“微信电竞”介绍，历史最高分为54694的曹子程是一名网络主播，22岁。其他参赛成员从22岁到30岁不等，但历史最高分都在3万分以上。目前只介绍了6名选手。

　　跳一跳是入门级小游戏，但却成为微信打造全民电竞的平台：任何人，只要通过“微信电竞”小程序或“停留”到跳一跳里的大师赛黑金盒子上，就可以围观这场比赛，参与高分预测。

　　在4月16日前，每人可预测一次。其他奖励还包括瓜分5万奖金、拿7天限定皮肤等，都是游戏里的常见套路。

　　微信之父张小龙曾经也为跳一跳造势。1月15日，2018微信公开课pro版开始前，保利世贸博览馆上演了一场跳一跳PK赛。会场中间的大屏实时更新本场游戏排行榜，右侧屏幕是腾讯微信事业群总裁张小龙本人游戏的录屏直播，他最高跳了967分。整个过程没有停顿去赚取额外的bonus，游戏中的小人从跳台跌落停顿在967时，现场一片欢呼。

　　“这个不是我最好水平，我有一点紧张，我最高分打到了6000多分。”张小龙称。

　　今年3月份，跳一跳出现了“麦当劳”、“耐克”等广告商的盒子，实现了这款游戏的商业化。

　　广州的这场线下比赛将进一步拉升游戏热度，提高其商业变现价值。又或者，这只是“微信电竞”的一次尝试。

电竞微信跳一跳
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