贾跃亭妻子甘薇也进老赖名单 曾以易到为主体贷14亿

贾跃亭妻子甘薇。

新京报讯 （记者江波）豪门梦碎的故事总有围观热度。继贾跃亭之后，贾妻甘薇也成“老赖”的消息15日成了微博的热门话题。

中国执行信息公开网的信息显示，在与中泰创展的14亿债务纠纷中，甘薇、贾跃亭及乐视控股均被列入失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为违反财产报告制度。

当年曾以易到为主体贷款14亿

中国执行信息公开网的信息显示，由于未能履行生效法律文书确定的义务，甘薇上月7日被北京市高级人民法院列入失信被执行人名单，与甘薇属于同一案号，即（2017）京03执646号的还有贾跃亭和乐视控股。

生效法律文书确定的义务为，上述失信被执行人应向浙江中泰创展企业管理有限公司支付人民币约14.03亿元；向浙江中泰创展企业管理有限公司支付违约金（以人民币14亿元为基数，按照年利率24%计算，自2017年7月11日至实际清偿之日）；向浙江中泰创展企业管理有限公司支付迟延履行期间的债务利息。

该网站的信息显示，贾跃亭已经7次被列为失信被执行人，乐视控股为6次，甘薇是首次被列入。这意味着在国内的甘薇将在乘坐火车、飞机、子女就读高收费学校等方面受到限制。

中泰创展和乐视系的一次交易曾引发外界广泛关注。2016年11月，乐视控股以名下乐视大厦为抵押物，以当时还在乐视汽车生态内的易到为借款主体取得一笔14亿联合贷款。腾讯科技曾报道，这14亿贷款并非由银行提供，而是由中泰创展提供，乐视只是借南京银行的通道以乐视大厦作为抵押。据报道，中泰创展的实际控制人为解茹桐，解茹桐为中植系掌门人解直琨亲属。

这一贷款数额与上述案件涉及的金额相符，所涉及的交易或为上述交易。至于甘薇为何会卷入其中目前尚不得而知。

有律师称：有隐匿或转移财产嫌疑

在与中泰创展的纠纷中，甘薇、贾跃亭及乐视控股均被列入失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为“违反财产报告制度”。民事诉讼法规定，被执行人没有履行法律文书确定义务的，要向法院报告其一年的财产情况，被执行人拒绝报告的，就属于违反财产报告制度。

一位律师对记者表示，这说明失信被执行人有隐匿或转移财产的嫌疑——隐匿或转移需要有固定的动作或者行为。

也有声音提到，可能是因为失信被执行人没有申报财产，执行立案后法官会要求被执行人进行财产申报。

有执行裁定书显示，截至去年底，贾跃亭名下已经没有其他可供还债的房、车、存款记录，一旦发现也会被法院强制执行。

除了中泰创展追讨的债务，随着债务逐渐到期，还有其他公司踩雷乐视。一则新的消息是，上市公司毅昌股份（生产液晶面板等产品）因新乐视智家欠款计提坏账业绩下滑。

根据毅昌股份披露，2017年，新乐视智家累计拖欠了其4.21亿元，计提坏账比例也从10%上调到了60%，总计2.52亿元的坏账准备。

■ 人物

甘薇：从“第一好命”到“老赖”

今年初，贾跃亭曾表示，已委托甘薇、贾跃民全权代理其行使上市公司股东权利和履行股东责任，包括资产处置等相关工作，也由甘薇、贾跃民全权负责处理。

甘薇也曾在个人微博中多次表达类似的意思，并发出《一个妻子的内心独白》长文，细数“婆婆患上抑郁症”，“姐姐一夜白发”等细节打感情牌。这位曾被称为“娱乐圈第一好命贵妇”、“太太生日会”的主角，如今被列入失信被执行人名单，令人唏嘘。一位曾经接触过甘薇的人士对记者说，她过去不喜欢在公开场合谈论丈夫贾跃亭，“《太子妃升职记》大火那阵子，她当时挺想证明自己的能力的，不只是依附贾跃亭或者乐视”。

不过，与豪门贵妇命运起伏的故事相比，相关方更为关切乐视危局何时解。“临危受命”的甘薇等人目前显然尚未处理完毕庞大的债务。

截至4月3日最新披露，关联方对乐视网所欠的应收账款账面余额为47.258亿。