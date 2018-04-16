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卧底调查员称亚马逊英国仓库像监狱 小便尿在瓶子里

卧底调查员称亚马逊英国仓库像监狱 小便尿在瓶子里
2018年04月16日 19:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月16日晚间消息，据英国《太阳报》（The Sun）报道，亚马逊在英国仓库的工作人员非常繁忙，由于距离卫生间较远，工人们甚至要尿在瓶子里。

　　这座仓库位于英国中部一个名为“鲁吉利”（Rugeley）的小镇上，占地面积70万平方英尺（约合65000平方米），拥有1200名员工。这座仓库共四层，厕所在一层，共两个。对于顶层的员工，上厕所要下到一层，来回大约有400米远，整个过程大概需要10分钟。

　　卧底调查员詹姆斯·布拉德沃斯（James Bloodworth）称：“像我们这些在顶楼工作的人员，最近的卫生间也要下到一楼。”布拉德沃斯的工作是负责拣货，实施轮班制，一个班要工作10个小时。他每天工作期间累计要走10英里（约合16000米）的路程。

　　布拉德沃斯之所以来亚马逊仓库卧底，是想为一本有关“较低的英国工资”的书做实地调研。他说，该仓库的工人们被管理者一直监视着，看他们是否在工作期间浪费时间。这意味着工人们为了节省时间，不被开除，被迫使用瓶子来解决小便问题。

　　布拉德沃斯说：“工人们把小便尿在瓶子里，因为他们担心被视为浪费时间，不想因为上厕所而丢掉工作。”

　　他还称，这座仓库就像一座监狱，配备了像机场一样的安检系统，还以“轻拍”的方式对工人进行搜身，以防止偷窃。作为安全措施，工人们还不允许穿连帽衫，戴太阳镜，也不能带手机。

　　对此，亚马逊一发言人称：“亚马逊确保所有员工都能方便的使用上卫生间，其实与他们的工作地点距离只有很短的一段路。此外，亚马逊还为英国数千名员工提供安全和健康的工作场所，以及有竞争力的工资和福利。”

　　该发言人还称：“为所有员工提供理想的工作环境是我们的一项重要工作。上个月，亚马逊还被LinkedIn评为英国第七受欢迎的工作场所，美国最受欢迎企业。”

　　早在2015年8月，《纽约时报》曾发表过一篇文章，对亚马逊糟糕的企业文化和办公环境进行了报道。该文章称，亚马逊就是一个臭名昭著的艰难工作场所，其企业文化甚至有些恶毒。（李明）

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