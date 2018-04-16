个人信息还能私人订制？每月10元 想定位谁定位谁

新华社济南4月16日电 题：每月10元，想定位谁定位谁——山东肥城侵犯公民个人信息案追踪调查

新华社记者 潘林青

每月花费10元可以随时定位某一个特定手机号、每月花费1000元可以随时定位某些手机号……近日，山东省泰安市肥城市公安局破获了一起侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人41名，涉案价值800多万元。

记者追踪调查了解到，这一犯罪团伙买卖的公民个人信息，包括手机定位信息、物流信息、机主信息、电话查询、学籍档案、征信信息等六大类，已形成了一条网络个人信息买卖的黑色产业链。

“业务范围”广泛，还能“私人订制”

泰安市公安局2月初在公安部和山东省公安厅部署“净网2018”专项行动中，梳理本地线索，发现有人通过网络大量买卖公民个人信息。泰安市公安局立即成立专案组，开展相关工作，通过深入分析研判，层层剥茧抽丝，确定犯罪嫌疑人为于某某。

“于某某之前就有贩卖公民个人信息的犯罪前科，是公安机关重点关注对象。”肥城市公安局网安大队副大队长刘均鹏说，经过一段时间侦查，民警发现于某某“重操旧业”，成了贩卖公民个人信息的“中间商”。

随后，专案组民警以于某某为突破口，迅速追查出12个上线和相关源头，摸清了个人信息买卖的完整犯罪链条。

3月7日，专案组分赴黑龙江、广东、江西、江苏、贵州、云南等地，开展了集中收网行动，在一周内将涉案的41名犯罪嫌疑人全部抓获归案，缴获90余部手机及多台笔记本电脑等作案工具，涉案价值800多万元。

至此，这起侵犯公民个人信息案宣布告破。犯罪嫌疑人到案后，均对贩卖公民个人信息的行为供认不讳。

刘均鹏说，在这起案件中，犯罪嫌疑人除了大批量贩卖个人信息外，还为“客户”提供精准服务，进行“私人订制”。

针对“客户”不同需求，犯罪嫌疑人王某林推出了两种不同的“套餐”。据他供述，一种套餐是每月10元，可以随时定位某一个特定的手机号；另一种是每月1000元，可以随时定位某些手机号。

比如，“客户”如果需要某人的家庭住址或者征信信息时，y就向“中间商”提出需求，然后“中间商”将这个需求提供给上线，上线通过冒充快递公司、使用黑客技术非法侵入电脑系统等方式，获取相关信息，再逐级加价出售，谋取非法利益。

黑色产业链“分工专业”“配合高效”

据办案民警介绍，由于高额经济回报、较低犯罪门槛、较少犯罪成本，使一些不法分子铤而走险，想出各种办法盗取公民个人信息，形成了“分工专业”“配合高效”的黑色产业链。

在警方抓获的41名犯罪嫌疑人中，“中间商”于某某通过互联网招揽“客户”收单，然后将查询需求报给上线，上线将结果通过互联网发给于某某，于某某再转发给“客户”，“客户”将钱通过第三方支付平台转给于某某，最后于某某再和上线进行结算。

王某林是手机定位服务平台的所有者，是泄露手机定位信息的源头。在看守所中，王某林告诉记者：“我是一个基站定位平台的所有者，拥有最高权限账号，可以开通具有查询功能的其他账号。‘客户’购买这些账号后，可以定位手机号位置，从而获取他人位置信息。”

据办案民警介绍，王某林很少直接接触终端“客户”。一个标价10元的手机定位信息，经过“中间商”层层加价后，终端“客户”有时需要两三千元才能买到。

与手机定位信息相比，物流信息、手机机主信息和学生档案等个人信息售价较为低廉。

石某是倒卖公民物流信息的源头。“我都是通过互联网买卖快递收货地址和手机机主信息，从2017年12月开始至被抓共卖了300余条信息，赚取1.78万元。”石某说。

如何斩断侵犯公民个人信息犯罪“黑手”？

肥城市副市长、公安局局长鄂宏超认为，要想斩断侵犯公民个人信息犯罪“黑手”，一方面公安机关要坚持重拳打击不放松，进一步加大对黑客非法盗取信息等违法犯罪行为的打击力度，并深挖各类犯罪的相关利益链条，注重全链条打击。

另一方面，公安机关也要积极联合相关部门，以实现源头治理为目标，全面加大对通讯运营商、金融机构、邮政速递和网络预订类网站（客户端）的监管力度，从制度方面强化从业人员的自律意识与法律认知，强化从业人员管理。

还有业内人士认为，近年来我国出台了一系列保护公民个人信息的法律法规，取得了积极成效。但随着社会发展，新的问题和挑战不断出现，有关部门要尽快完善相关法律法规，对公民个人信息的储存、加工、流转、应用进行规范，明确公民个人信息分级，实施等级保护措施，确保国家和个人的信息安全。

同时，警方还提醒，公民要强化信息自我保护意识，在网络购物、使用公共WiFi、参加网站问卷调查和网络抽奖、自媒体社交等方面注意保护个人隐私信息，防止个人信息被不法分子盗取。