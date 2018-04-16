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美团的下一步动作 继续融资还是IPO？

美团的下一步动作 继续融资还是IPO？
2018年04月16日 12:50 新浪综合
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摄影：史小兵

　　文 | 《中国企业家》记者 焦丽莎   编辑 | 翟文婷

　　近期，多家媒体报道“美团启动新一轮30亿美元私募融资，估值400亿美元。并且，IPO的时间表将延后。”随后，美团方面在给《中国企业家》的回复中称，“新一轮私募融资为不实消息。”对于IPO时间表的问题，美团并未回应。

　　但早在今年3月27日，路透社就曾传出美团已经启动赴港IPO的计划。知情人士称，美团已经接洽了美银美林、高盛集团以及摩根士丹利三家投行，为最快于今年晚些时候在香港启动的IPO事宜做准备。不过，美团尚未正式任命IPO承销商。

　　即便如此，美团对于IPO的细节三缄其口。据接近摩拜的人士透露，在4月11日，王兴参加摩拜全员大会时，有摩拜员工问到“美团的IPO计划”。王兴回答，很多人在很多场合问过这个问题，美团的目标是通过大家的努力，使公司始终是IPO ready的状态，但什么时候扣扳机，这需要很多因素。

　　在近期接受The Information的采访时，王兴也表达了相同的观点，过去的几年美团一直在努力确保公司能够随时IPO。

　　截至目前，美团对内和对外都并未宣布IPO的时间表。所以，“美团的IPO时间表延后”的说法也无法得到证实。

　　但是对于“美团启动30亿美元私募融资”一说，一位接近美团的投资人称，美团最近扩张势头很猛，继续融资存在可能性，是未来储存弹药的一种方式。

　　储存弹药，当然是“多线作战”的美团的关键动作之一。从之前王慧文对于融资的表述中可以得到验证。“盈利的业务，不代表不需要融资。相反，如果通过融资可以投入更多资源，让业务的发展速度更快，而且财务投资回报率合理的话，就应该融资。亏损的业务，不一定是竞争带来的亏损，而是因为业务发展速度快，应该投入更多的资源推动它更快的发展，从而获得超额回报。”

　　很显然，目前美团不管在外卖还是出行，甚至未来的新零售，都需要持续的投入。虽然在去年10月完成40亿美元融资后，美团的估值达到300亿美元，账上现金储备超过70亿美元。但是过去的半年中，美团所处的战局发生了巨大的变化。

　　在美团的到店、到家、旅行和出行四大业务场景下，到店业务依然有口碑在追赶；主营业务外卖市场，最大对手饿了么以95亿美元身价卖给阿里，滴滴在无锡上线外卖业务并掀起疯狂补贴；酒旅业务面临携程的竞争；出行市场，美团打车从南京打入上海与滴滴正面竞争，美团收购摩拜入局共享单车；新零售的布局也在加快。

　　至此，阿里、滴滴和美团手中都掌握了网约车、单车和外卖三个高频入口，而且都是持续性的高投入业务，大战前夜必将需要补充弹药。

　　去年2月14日，美团打车在南京上线，在与滴滴厮杀了十个月后闯入上海。进入上海一周，美团打车日订单量达到30万，滴滴方面公布的上海日订单是150万。此后因疯狂的补贴被相关部门约谈，双方停战。但是，美团打车已经拿下杭州和成都的网约车牌照，而且计划进入更多城市。

　　就在网约车战事升级的同时，美团以27亿美元的价格拿下摩拜，虽然其中包含35%的股权置换，但是也是一笔不小的支出。虽然王兴曾表示，摩拜的目标不是打垮任何人，竞可以很激烈但是不要恶性的争，恶性的争是争不出结果的。但是，滴滴接管小蓝单车后上线青桔单车，阿里与ofo的关系趋于暧昧，阿里持续加码哈罗单车，共享单车市场未来依然需要持续投入。

　　而美团的主营业务外卖，虽然市场份额已经超过60%，远超饿了么。但是随着饿了么被阿里巴巴收购并进入“新零售”战略体系，与口碑进一步整合，加之饿了么之前收购的百度外卖，美团与阿里这一战还将继续。

　　更重要的是，新的选手正在加入这个市场。4月9日，滴滴外卖在无锡正式上线。滴滴外卖官方公布的数据是，上线首日订单量超过30万。当然，高涨的订单量背后是高额的补贴战，随后美团外卖和饿了么也加入了战局。本来已经走向721格局的外卖市场似乎又回到了不确定性的变动中。

　　“外界对美团的一个诟病是，这家公司没有在任何一个市场建立根据地就开辟下一个市场，这个公司非常不安全。”王慧文近日公开表示，所谓根据地就是在一个市场实现一家独大，可以为所欲为、压榨上下游，而且还不会被动摇根本、不会被消费者抛弃。但他曾说，“一个单业务公司终究会遇到天花板，到时候员工、投资人都会给你压力。要避免这个事情发生，就要在已有的业务达到天花板之前开始新的业务。”从另一个层面讲，这也正是王兴所推崇的“无边界”理论。在他的计划里，“如果美团三年后没有涨三倍，那我会觉得自己的工作很失败。”

美团IPO融资
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