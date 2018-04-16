BAI龙宇：腾讯阿里加大对所投公司控制权是进化表现

BAI创始和管理合伙人、贝塔斯曼中国总部CEO龙宇

新浪科技 王上

“没有女性情绪控制的色彩，有着作为资方的理智与冷静，思维清晰，语速极快。”这是媒体采访结束后对龙宇的印象。

在零界-新经济100人2018年CEO峰会期间，BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)创始和管理合伙人、贝塔斯曼中国总部CEO龙宇接受了新浪科技等媒体的采访。

龙宇掌控10亿美元的基金，在她的带领下，BAI投资了易车、美丽联合集团、优信、分期乐、易鑫金融、易酒批、摩拜、BIGO LIVE、Keep等众多优质项目。

BAI曾经投资了摩拜的C轮和D轮，被问及这个热点事件，龙宇表示不愿意再多谈。她认为，这是很典型的完全并购退出的案例，也是很正常的事情，因为“在欧美市场退出方式本身就是75%卖掉，25%是上市。”

对于从共享单车行业未来的战局，龙宇认为现在美团收购摩拜之后，战争还在继续进行。而对摩拜以后的发展，那得看王兴了。同时，龙宇表示对王兴非常有信心。

而对于腾讯阿里对所投公司有更大的控制权，龙宇认为，“肯定会愿意有更大控制权，这是他们进化和进步的一个表现。”

而对于小公司站队腾讯或者阿里，龙宇认为永远都不是必然，得看出身，看能力，这是现实问题。在一定程度上来说，被腾讯阿里收购也是了不起的成就。

龙宇指出，还在关注社交、内容生成、零售以及人工智能领域。对于区块链技术，龙宇表示还没看明白，还不知道这个领域真正的牛人是谁。她表示，自己并不焦虑，只要在其中一段挣到钱就可以，并不在乎是否错过了第一波，或者说第二波。

以下为对话实录，新浪科技整理（有删减）：

美团并购摩拜后共享单车战争仍在继续

新浪科技：作为摩拜的投资方，你们在股东大会上是什么态度？

龙宇：我们也有代表去股东会，但是，我们不是最大的股东，也不是最大的决策方。这个事情，美团这边是腾讯系的意志，总体说其实还是一个很典型的完全并购退出的案例。管理层里面也确实是有两个人投了反对票，一个人投的是支持票，李斌投的是弃权票，这些都不影响其他股东决策。现在很多报道都有了，我不想再从我的角度再去添油加醋。

3月9号，我接受《中国企业家》采访谈了对并购和退出看法，这篇文章被人认为是映射，其实并不是，跟这个事情完全没有关系。我觉得(并购)还是挺理智的，很正常，因为在欧美市场退出方式本身就是75%卖掉，25%是上市。

新浪科技：您之前也提到过，共享单车存在资源浪费和无效竞争，现在美团并购摩拜之后这个现象会解决吗？

龙宇：资源浪费这个观点我从来没变过，历史来看这个问题是解决不了的，但这不是一个简单的系统能解决，重资产打仗，如果车都生产出来了，各自100万辆的车在街上的话怎么去整合？

（从共享单车行业来说，现在美团）收购摩拜之后，战争还在继续进行。因为没有谁挤垮谁，没有谁一下灭掉谁，谁没有这一下冲掉谁，现在还是一个先到先得，互相博弈的市场。具体这个打法会不会变得更加高级，会不会从这里面取经验教训，我就不知道了。

新浪科技：与美团站在一起的摩拜，和ofo等其他单打独斗的共享单车相比，会赢面大一些吗？

龙宇：以后的发展，那得看王兴了，我对他的能力是非常有信心，美团背后站着腾讯，又有一支善战的铁军，还有王兴亲自挂帅，我看不到任何减分项。

新浪科技：并购后您是什么心情？

龙宇：跟我们没有什么关系了，我心情放得很淡了。

新浪科技：那哈罗BAI是退出了吗？

龙宇：没有。

阿里腾讯有对所投公司有更大控制权是进化的表现

新浪科技：怎么看阿里和腾讯对所投公司话语权越来越重呢？

龙宇：腾讯阿里肯定会愿意有更大控制权，这是他们进化和进步的表现。其实这两家公司还有其他有声望的公司都特别值得敬重，因为他们总是比国外的公司学习能力更强。

我刚开始回国的时候，没见过这么多并购，百度用10亿买91助手的时候，大家都说(百度)花大钱了，可仅接着腾讯阿里也开始提高了10倍去做收购了。

而且他们其实开始的时候也是被别人说人傻钱多，刚开始只是一个策略性的服务，他们就投，对价格也不敏感，其实有的时候控制也松散，但他们很快就连这几块也立刻补充上了。我觉得非常正常，我又给钱又给资源，我家大家业，我为什么不加大影响？我肯定要施加影响呀。我要算的是怎么样让这个生态系统，跟我相关的东西更加繁荣。他们将来段位会更高，但我现在一点不奇怪，他们在价格上也比以前更敏感了。他们在投入上面其实也比以前更有纪律了，因为实在是他们家大业大，但是，他们也四面受敌。

今年光是智慧零售这一场仗，那就够双方大动干戈。如果我是他们的话，我也能体会到从“将军”到“皇帝”，从单独打仗到赢得战斗到赢得战役，再到巩固帝国的这样一个学习过程，那现在肯定当然是分权，人质，削藩，什么都得干。这个我觉得这是挺有意思的，我也正在认真学习着波澜壮阔的斗争历史。

新浪科技：小公司站队腾讯阿里是否是一个必然选择？

龙宇：永远都不是，看出身看能力。你要是生下来就是他们这个体系里的人，你很难避免，公子王孙，很多原来诞生出来的独角兽就是这样的例子。

如果小公司的话，小到没别人关注你，你就自己百花齐放去吧，这也是可以的。而且也看血统，如果你做这个生意，本身就是牢牢依靠别人的资源问题，那你如果有幸长到能够被他们关注的程度，他们非要投资你不可，你需要自己认真仔细去考量。

如果你做的这东西相对来说是破局的，是独立的，你真的无视他们钱的话，你自己会有这个底气决定，有的时候你可能都没有这个奢侈决定要不要。

我真觉得这不是个态度问题，是一个现实问题。因为这些公司其实我还是要说，如果你能独立IPO做，如果说你能被腾讯和阿里买掉或者投资，某种程度来说，已经是了不起的成就了。

看好社交、内容生成、零售等 区块链还没看明白

新浪科技：BAI这两年的重点投资领域有变化吗？

龙宇：没有变化。还是在看中国大的人口结构造成的代际变化。比如社交、内容生成、零售。

零售是个大话题，对我来说零售绝对不是一个线下店，对我来讲蘑菇街这些东西仍然是新零售的范畴，核心生活这些像微信小程序也是零售的变化，这些都要看。另外，人工智能包含的一些非常非常新的应用，我们也在做这方面的布局。

新浪科技：您对区块链怎么看？

龙宇：我还没看明白。

投资人都有赚钱的机会，我没有那么大的焦虑和恐慌，以互联网的发展规律来讲，如果你没有赚到第一批SP的钱，那么你还有机会赚到BAT的钱；你如果没有赚到BAT的钱，你还有一大批机会赚到TMD的钱；如果你没有赚到TMD的钱的话，你还是有很多机会赚到唯品会这样的公司的钱，或者说都这么多年了，但是还有这么多公司呀，你还能赚到摩拜、优信这样的公司的钱。我觉得，只要让我赚到其中一段的钱都可以。

如果说这个区块链的和AI的发展规律的话，会比我们讲互联网的规律更快一些的话，也没有关系，只要在这四五轮的节点上面，还有机会学习，在主要领域赚到钱的话就可以。我不太介意，我是否错过了第一波，或者说第二波。也可能我是一个实在平庸的只有中人以上之姿，然后我的风险偏好会比较中庸的这样的一个人吧。

新浪科技：有几十家上百家这种区块链媒体？

龙宇：肯定有意义，这些东西规律就是舆论先行。但在这个时候，对我来说，我不那么着急去看这个区块链到底带来什么，马上结构性的变化。我微观可以探索，有点切肤之痛，因为我们投的一些背后的企业，在做区块链上面的执行研究很实的东西，这对我来讲更有意义。

我还不知道区块里面谁是真正的牛人呢！给我点时间吧，我不着急。

新浪科技：您有没有被拉入各种各样区块链的群？

龙宇：我有，但我不介意我被主动拉入了哪个群。我会特别认真地在学习，这个方向上到底是怎么在做，我会看。这确实是最优异的研究方向，世界公认的潮流。大家其实在做的是什么的话，我先去听大概知道，也愿闻其详，也是在学习。但而令人奇怪的是，我也没有丝毫的焦虑。

资本向头部倾斜是好事情 减少无效竞争

新浪科技：怎么看这个资本向头部倾斜的这样一个趋势？

龙宇：我也不会去投第二、第三名，大多数时候投错了是因为判断错了，谁不想投行业的头部企业，所以大家看到资本的马太效应这也是正常的。我觉得这其实是一个理性的学习过程，中国的整个创投行业的从业人员百分之八九十不合格，因为大家其实没有经历过足够的时间，都没有看到过退出变化，没有经历过足够的生命周期。

而且作为一个合格的资产管理人，你当然算的是回报，同等风险情况之下更稳定更丰厚的回报。假如说今天我买腾讯的股票，可以清楚的知道明年有50%的年化回报，而我要投一家初创的企业，可能明年也就最多给我50%的回报，我为什么要那么愚蠢的、不负责任的去投另外一家初创企业呢？除非他让我非常清楚的看到有500%回报。

无论是TMD这个级别的公司，或者行业里其他一些相对领先的公司，他们体量都不小了，很多其实是几十亿美金的一个估值了，但这些公司的成长爆发潜力仍然非常大，那又有很多的基金是比较靠后，大家当然是选择向头部集中，这样一来使得竞争也随之减少了，可以一下子就把市场的竞争格局给变了，第一名就更安全了，我觉得这是非常的理智的一件事情。

原来大家会看到市场资金过于充裕，流动性特别强，有一些游资他投不进好公司的时候，他就愿意去赌一赌，说如果投市场的第五、第六名或许也有可能在一个多边市场里赚到还不错的10倍的回报。由于现在市场低质量资金减少，这种情况就变少了。

另外大家也变的更加谨慎，我宁肯去投第一名，我可能取得8倍的回报，我也不愿意去想投第三名，去取得可能20倍的回报，因为大家都会在风险系数和回报率间有个权衡。

所以我觉得在市场趋向理智、资金逐渐集中的情况反而挺好的，这样会使得未来整个投资在各个阶段越来越谨慎，无效竞争会减少，因为有些方向上你根本不需要很多家公司同时拿到很多钱去消耗。

新浪科技：您投一家企业是看中短期的高增长还是长期的绝对增长，也就是长期持有？

龙宇：这个要看企业的需要，而且其实投资人不是说越久就是对公司有信心，也可能是因为你笨，不会管理退出。作为投资人来讲，你的利益在公司的这一节点上已经完全可以最大化了，而你对公司贡献其实也不是那么大，这时候退出是理智的。

不是简单的说，陪公司20年就是很好的事情，很可能你在这个公司的20年当中，你的年化回报拉得非常不好，那你对你的LP是可耻的。

而如果期间你把机会给比你更高瞻远瞩、更有资源的人进来，别人会把公司带到了不同的台阶，这都是非常好的。我觉得这里面还是有一个自己的认知边界，也有很多外部的不确定因素，比如人家逼着你卖，或者说有一些上市的情况，基金到期等等，这是很实际的问题。但是总体来讲的话，我觉得确实是一个case by case(具体问题具体分析)的情况，不是说持有越久就是好的。

新浪科技：做好投资基本素质是有哪些？

龙宇：第一，智商要够，不要太蠢。第二，逻辑要强。第三，我觉得是不要有特别大的情绪方式来左右自己的EQ(情商)，善于做抽象的分析，举一反三。重要的是要有抽象分析的能力。

因为其实做一个投资是个通才，并不是一个专家，因为专家永远是在一个相对的维度去谈的，觉得我们还是对行业有一个敬畏之心。任何一个所谓声称自己对科技对生物科学对医疗健康特别了解，是专门方向的人，除非他自己真的以前有20年的，否则都不能说自己能够比这个行业里面正在从事这一行业的一个普通从业者，了解的更多。