南京网约车价格战难停:对外称取消补贴 暗地发优惠券

刘梅卿/央广网

据中国之声《新闻晚高峰》报道，三公里以内2块钱，五公里内6块钱，最低每单只需要1分钱……滴滴与美团在南京争相补贴，低于运营成本的价格战引发社会广泛关注。

4月13日傍晚，美团打车率先发表声明，宣称，即日起，在南京停止发放用户端补贴。随后，滴滴出行也表态，今后将确保不低于成本价运营。两家平台的先后表态，是否意味着南京网约车市场的价格战暂告一段落呢？记者调查发现，事情并没有这么简单。

市民王女士告诉记者，因为这段时间网约车比较便宜，她基本每天都会从两家出行平台上“薅羊毛”，其中美团给出的补贴更多。除此以外，王女士在朋友圈里通过各种方式，依然领到了不少大额补贴券。 而市民张先生则告诉记者，虽然在美团打车里显示他没有优惠券，但在实际支付时，美团依然给他抵扣了4块钱的费用，并标注为某商家赞助。

同样，在滴滴出行软件上，虽然没有出行优惠券，但是在打快车时，依然会自动默认享受7.5折-8折，3元-5元不等的优惠。

对此，记者咨询了两家出行平台，得到的答复是，停止发放用户端补贴，在短期内，并不等同于“零优惠”。

美团打车相关负责人李汉帅解释，美团目前暂停的只是平台直接向用户发放补贴，用户账户中已有的、未到期的优惠券可以继续使用。

滴滴出行相关负责人管吴澄则表示，将由市场来调节价格，如果市场有需求，小额补贴依然会有，但是会确保不低于成本价。

在此前接受记者关于“价格战”的相关采访时，两家平台都曾透露出停手之意。但也都表示，在“抢占市场”这件事上，将与对手“共进退”。这样看来，南京网约车市场的“价格之争”，仍然“难说再见”。

记者了解到，目前在南京，对“价格战”、“补贴战”的看法，主要有两种。一方面，南京市民“乐见其成”。 在采访时，不少南京市民表示，网约车、出租车出行依旧是必不可少的出行方式之一，适当的补贴，能够降低市民出行成本。

而另一方面，主管部门则忧心忡忡。南京物价部门表示，将就滴滴和美团的市场竞争行为是否涉嫌掠夺性定价进行调查。不过，南京市客管部门相关负责人表示，呼吁两家平台停止价格战，并不是禁止商家、企业搞促销，主要是针对大范围、低成本的违规做法予以制止。两家平台应该意识到，价格不是留住用户的最终手段，想要争取更稳固的市场，还是要看服务。

对此，东南大学法学院副教授顾大松表示，网约车作为一种新兴业态，不应该走上“野蛮生长”的路，更多的应该着眼于“依法发展、融合发展”。

（原标题《南京网约车市场价格之战“难说再见”：平台暗赠优惠券》）