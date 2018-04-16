人民日报：别让朋友圈定义了我们的真实生活

人民日报-张 凡

相信有不少人，都喜欢有事没事刷刷微信朋友圈，看看朋友最新的动态，了解一下大家对热点问题的看法。但在朋友圈游走之时，却也可能因为一行小字而受挫：朋友仅展示最近三天的朋友圈。它像一道竖起的篱笆，柴扉紧锁，提示着我们这里面是你不可涉足的世界。

当观察他人生活的欲望，遭遇了“谢绝参观”的标识，虽然免不了一阵失落，但细细想来，这似乎恰恰隐喻着今天朋友圈在我们生活中扮演的角色。

一位朋友曾说，如果出去旅游，回来不发一下朋友圈，就好像没去过一样。这可能也是很多人的真实写照。的确，如今朋友圈正在越来越多地介入我们的生活，因为我们需要这样一个平台，来记录日常的点滴，来分享生活的际遇，来展示一种被关注、被看到的社交存在。同时，我们也需要这样一个平台，来把现实中被时间、距离冲散的朋友重新拉到彼此可见的视域，来维系情感的需要和对外部世界的想象与认知。在朋友圈二十四小时不落的灯火里，我们看到别人，也看到自己。可以说，朋友圈正在塑造着我们新的交往方式、认知方式，满足着我们“看”与“被看”的心理需要。

但是，为什么现在越来越多人为自己的朋友圈加上了一把锁，甚至不愿意再发朋友圈？从心理上来说，很多人渴望记录生活，却又不希望将自己完全展现在他人面前；渴望交流诉说，但又不愿将自己的心情向所有人广播；渴望营造积极的社交网络，却又害怕别人无限接近自己的生活圈子……这些心理反映到朋友圈中，就有了“分组可见”“分组不可见”“仅三天可见”等种种操作。技术的好处，在于它解决了很多现实交往中无法避免的尴尬，也帮助我们不断调适着自己与他人交往的方式和距离。

在心理因素之外，很多人不再愿意在朋友圈里过多展现自己，还在于朋友圈已经从最初个人的一方天地，变成了如今人群芜杂的公共场域。每个人的微信好友里，或多或少都会有一些仅一面之缘的人、时刻准备向你推销的人，或者随时对你“求转发”“求投票”的人……当朋友圈不再只是纯粹的情感交流地，当朋友圈过多掺杂了利益交换、人情负担，当“朋友圈里无朋友”，自然也就让人失去了敞开心扉的动力。

当然，朋友圈无法成为人们的“快意江湖”，还有很多原因。好友们通过你朋友圈里的一言一行重新建构着你的形象，揣度着你的生活方式，品评着你的审美趣味。而大多数人又都渴望通过朋友圈完成某种程度上的自我实现。所以很多时候会用精挑细选的图片、反复打磨的文字，来塑造一个想要展现给别人的自己。这样一来，发朋友圈也不再是一件轻松事，当人们对“打字三十秒，润色十分钟”式的费神费力感到疲惫，当有了怕别人多想、怕别人对自己印象不好、怕不能展现更好的自己的想法，当别人加了滤镜的生活在自己心中投射下过多的阴影和焦虑，很多人也就只想做一个围观者而非分享者了。

其实，不少人在谈及自己的交友之道时，都会说到一个“真”字。但是如今，在朋友互动的主要场域朋友圈里，却常常被认为“没有真实的生活”。这也让我们反思，今天我们关于朋友圈的种种讨论，对待朋友圈的种种态度，无论是喜欢也好，逃离也罢，都可能是因为，我们赋予了朋友圈太多的期待和意义。朋友圈是我们维系人际交往的一种方式，但却不是唯一方式。如果过度依赖线上的窗口来塑造一个人、认识一个人，可能潜藏着很大危险。正如有人所说，“朋友圈只是虚拟世界中的一小块天地，真正的世界，在我们放下手机后才能看见”。因为，现实世界，才是最真实的。