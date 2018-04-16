人民日报刊文:从技术角度看 全面禁止数字货币难实现

数字货币的理想与现实（经济透视）

人民日报-杨 涛

近期，全球加密数字货币价格颇不稳定，比特币从去年底两万美元左右的巅峰一路跌破7000美元，又在一天内飙升逾11%。市场巨幅波动，各国对于数字货币的态度也有诸多差异。有的宣布将发行世界上第一个主权法定数字货币，表现出“力挺”姿态，更多国家谨慎观察，着眼于研究和引导。

之所以如此，一是因为面对数字货币“大杂烩”，各国的关注点可能根本就不相同。如委内瑞拉的“石油币”，本质更像是数字债务，而非货币。二是掺和了货币以外的因素，如国内政治、国际竞争等。三是数字货币在各国的“粉丝”规模与影响力不同，包括可能的负面影响，如灰色交易、洗钱等。四是各国的法律完备、监管严厉程度有异。五是各国的认知角度不同，有的关注其货币属性，有的则更倾向于作为类资产、大宗商品等。

因此，探讨数字货币的内涵，我们必须厘清一些模糊的概念。比如，是央行主导的法定数字货币，还是民间非法定数字货币；是加密数字货币，还是货币电子化；是否属于“挂羊头卖狗肉”的“劣币”。

新技术确实使得货币的概念边界变得更加模糊。从理论上来说，新货币经济学指出了货币消失的可能性，即法定纸币不再是惟一的交易媒介，并最终被产生货币收益、由私人部门发行的金融资产所取代。从现实来看，尽管法定货币的地位仍不可动摇，但历史上也出现过各种局部场景的私人货币，如20世纪20年代货币失控的德国曾有过“瓦拉”系统。现在，带有“去中心化”特征的数字货币，更使得私人货币的挑战日益突出。

事实上，无论是传统“私人货币”，还是类似于比特币的新型“私人货币”，都对各国货币当局的“货币权力”带来影响。但是从技术角度来看，全面禁止数字货币难以实现，各国更多着眼于交易中的底线监管与投资者保护，如反洗钱、市场操纵等。

就广义角度来看，货币电子化对现有体系的冲击最为深远，因其直接影响货币供给的统计范畴、货币传导机制、支付清算的效率等。由于数字化时代的到来，可纳入“准货币”的资产类型不断增加，使得着眼于货币数量的政策操作与宏观指标间的相关性、联动性逐渐弱化。就狭义角度来看，以比特币为代表的数字货币，其自身的“货币属性”并不突出，更多被作为特殊的资产或商品，因此其实质影响往往不在货币层面，而在金融市场与金融稳定方面。

现有的货币、金融体系并非是自然演进的，而是法律限制或政府管制的必然结果。虽然加密数字货币存在众多缺陷，但也是具有价值的实验，尤其是在超主权货币探索方面。与贵金属货币、信用货币的价值依托有所不同，其面向的是数据时代的“交易基准共识”的发掘。当然，如果受到太多价格波动、投机炒作、通缩限制等影响，加密数字货币在支付功能方面无法真正落地，则只能距离“货币实验”越来越远，或者成为某种特殊的基础“数字资产”，或者在历史长河中昙花一现。

（作者为中国社会科学院金融研究所所长助理）