中青报:软色情十面埋伏 孩子过早接触或造成终身伤害

樊未晨 王馨悦/中国青年报

“我已经数不清是第几次删掉孩子手机里的‘快看’和‘抖音’（漫画和视频App记者注）了。”北京一位小学六年级孩子的妈妈荣女士说。

荣女士不是那种完全禁止孩子接触手机的家长，“网络和手机已经铺天盖地了，禁肯定是禁不住的。”所以荣女士的女儿月月每天总会用手机聊聊天，打打游戏。

不过最近荣女士警惕起来，因为有好几次她都发现女儿夜里躲在被窝里鼓捣手机。通过观察，荣女士发现女儿是跟几个同学在“快看”（手机App）上追一部叫《河神大人求收养》的漫画，这是一部著名的耽美漫画（耽美：文学词语，现多用来表述男性与男性之间的爱情），“两个男人搂抱在一起的画面实在不适合十一二岁的孩子看。”荣女士说，现在只能采取坚决杜绝的办法，不让女儿的手机里再有这类App。

近段时间，媒体数次曝光了漫画和视频网站的混乱现象，比如一些视频平台热播的“少女妈妈”；还有引起广泛争议的“bilibili”上15岁up主播（视频上传方）“科里斯”引导10岁女孩进行“文爱”，并与女孩母亲引起纷争的事件；再比如，“抖音”上孩子们上传的做着各种怪样子的视频……

一时间“污”烟四起，网络变得乌烟瘴气。

当未成年人卷入“污”度很高的事件时，必定会引起社会的关注，因为孩子往往成为这类事件中的最终受害者。另据中国互联网络信息中心数据显示，截至2016年12月，我国青少年网民（19岁以下）约占全体网民的23.4％，达1.7亿。如此庞大的数字，更应引起警惕。因为这意味着如果没有保护措施，会有更多孩子可能受到不良信息的伤害。

近日，中国青年报·中青在线记者走访了多位专家，探讨这种网络中“乌烟瘴气”的部分会给孩子带来什么样的影响，家长、社会应该如何保护孩子。

带着色情基因的文化

会把孩子带入怎样的虚拟世界

我们先来回顾一下在网上引起争论最多的“科里斯事件”。

3月10日，一位ID为“豆芽菜黄了”的魔兽玩家在NGA论坛发帖，称自己10岁的女儿遭B站（bilibili站）15岁up主播诱拐“文爱”，引起轩然大波。在广大网友的帮助下，事件以up主播道歉、退圈告一段落。3月12日，@共青团中央发博表示关注。3月15日，B站宣布新增“青少年防火墙”计划，将在未来3个月内加强针对少年儿童用户的管理与信息过滤。

相信很多习惯了现实世界的成年人初看这个事件时会觉得看不懂，光是弄明白那些新名词的真正含义就得花些时间。

而那些正在与网络、手机“争夺”孩子的家长，也时常会有类似的感受。

荣女士“侦查”女儿上网情况时发现，女儿朋友圈中好友的头像都类似：或者是超短裙白丝袜的卡通美少女，或者是嘟着嘴挺着胸的漫画美少女，再或者是瞪着大眼睛的呆萌美少女。

起初，她不觉得这有什么不正常。但是，当进入女儿和同学们常去的那几个App后，荣女士慌了。她发现“蓬蓬裙、白丝袜”这些看似单纯美好的元素在那个虚拟的空间里一下子变了味道，以这种美少女形象为封面出现的漫画或者动漫通常会跟这样的标题在一起：“深夜的野外”“迷失”“萝莉控来了”，“这些标题充满诱惑。”荣女士说，再看具体内容，虽然看不到赤裸裸的色情场面，但是敞开的领口、大叔面对萝莉贪婪的眼神，让人时时感到刺激、挑逗和诱惑，“这就是一种隐晦的软色情”。

“现在动漫产业日渐庞大，大众对于二次元文化的接受度也越来越高，随着手机普及的低龄化，二次元文化的低龄化也越来越严重了。”在某网络平台上做游戏主播的“业内人士”章西（化名）在接受中国青年报·中青在线记者采访时这样分析。虽然不少年轻人不承认这种现象是“二次元”惹的祸，但是不可否认的是，源自日本的“二次元”文化中天然就带有“萝莉控”“正太控”等儿童色情色彩。

这种软色情的东西不仅存在于漫画中、动画里，孩子们常玩的游戏中、各种视频网站的犄角旮旯隐藏着的广告中，这些元素总会猝不及防地冒出来。甚至在00后的贴吧中，也能轻易地看到“白丝小学生”等字眼，跟帖中充斥着各种具有性诱惑的图片。

“其实，动漫中的软色情是在最近几年多起来的。”章西说，尤其是随着动漫工作者越来越年轻化，他们缺乏老一辈漫画家的经验，也没有耐心修炼自己，但是还想博取关注度和知名度，最直接的方式就是植入软色情。

不良信息和欲望相结合带来的是巨大的利益，但是带给孩子们的却是一个带“毒”的虚拟世界。

低阈值+高刺激=沉溺

过早接触软色情的内容可能造成终身伤害

有些人觉得中国的家长太大惊小怪了：“孩子接触这些信息有什么不好，不是正好给孩子做性教育了？”

“这些不仅不是科学的性教育，反而会给孩子带来更深层次的伤害。”首都师范大学心理学院教授、多年从事青少年性教育研究的张玫玫说，科学的性教育应该包括身体、性别、关系、安全、审美几个部分，而且要从学前到大学依次进行。

在张玫玫教授看来，当前接触各种软色情比较多的小学高年级到初中的孩子，在科学的性教育过程中应该正处在学习如何与同性和异性建立正确关系的阶段。但是他们却一下子接触到了充满诱惑的高强度的刺激中，再加上之前缺少“身体”“性别”这些更加基础的教育环节的铺垫，他们对“性”信息的承受阈值也较低。也就是说一点点刺激就能引起他们的兴奋，那么“高刺激”+“低阈值”所带来的则是孩子接触到这类信息后轻而易举地就获得了强烈的愉悦感，当孩子们慢慢对这种愉悦感脱敏的时候，就会追求更强烈的刺激。“这就是沉溺了。”张玫玫说。

这种沉溺很有可能会让一些孩子最终形成不健康的性心理。

“每个人的性能量就好像放在墙上的电插座，而什么时候接通就像是那个插头。”中国青年政治学院青少年工作系副教授任苇说，青少年太早、太容易接触这些色情和软色情的内容，而他们的身心却没有达到能够控制这种较巨大的性能量的时期，越早使用就会越早消耗殆尽。另外，过早接触的完全是下半身思考的性，而不是对性对象缱绻的爱意，身体会产生倦怠和麻木。

“你看现在的孩子进入大学之后都是成双成对、手拉着手的，似乎是什么都懂了，但其实他们没有学会如何跟异性相处，不会恋爱，只能是不停地牵手、分手。”张玫玫说，他们最终失去的是让自己幸福的能力。

“污”物细无声

虚拟和现实的界限一旦打破，悲剧将在所难免

当“科里斯事件”在网络上讨论得如火如荼之时，有一种声音却在为15岁的男主播打抱不平：男孩只是在网络上引导女孩跟自己进行“文爱”，并没有在现实生活中对女孩造成实际的伤害。

“未成年人没有足够的判断力和控制力，他们很容易把虚拟世界中的行为带到现实世界中。” 北京青少年法律援助与研究中心律师赵辉说，如果“科里斯事件”继续发展，15岁的男孩子和10岁的女孩子现实生活中见面了，很有可能演变成更严重的事件，“从这个角度说，这两个孩子都是网络不良信息的受害者”。

确实，从网络到现实往往就在一念之间。

“我就接触过一个真实的案例。”赵辉说，3个十四五岁的男孩喜欢看黄色视频，看过一段时间之后便觉得不过瘾，“我们要在生活中真的来一次”成了3个人的口头禅。终于，他们碰到了一个之前就认识的9岁女孩，于是把她强奸，然后杀害了。“当问他们为什么要这么做的时候，他们回答‘网上看到的那些镜头太刺激了’。”赵辉说。

而由网络引发的对青少年实施的性侵犯也不容小觑。

“女童保护”基金负责人、凤凰网公益主编孙雪梅介绍，他们对2017年度媒体公开报道的性侵儿童案例进行了统计，结果，2017年曝光的性侵儿童案例中，有6起与网络密切相关，主要包含3种类型，网友约见儿童后性侵，通过网络聊天拍摄儿童裸体视频，或哄骗儿童拍摄色情视频后上传网络牟利等。“犯罪嫌疑人利用社交软件、网络游戏等对儿童实施侵害，虽然曝光的数量不多，但更应该引起警惕。”孙雪梅说。

从接受了不良刺激到走向犯罪的毕竟是少数，更让人们担忧的是，孩子们会在不知不觉中把虚拟世界中建立的价值观带到现实社会中。

“污”物细无声，孩子们会把在网络中的“游戏”变成“习以为常”。

“有人说现在高校是同性恋的重灾区，其实，真正同性恋的比例并不高，一些学生是受到网络上一些盛行的耽美小说影响，只是单纯地模仿。”张玫玫说，其实，在很多学生心中，这种类似的行为就是一种游戏。

未成年人网络保护系统并不完善

全社会都要担起责任

那么，网络能“去污”吗？

“我们国家法律有明确规定，传播淫秽影片、音像、图片或者其他淫秽物品的行为会构成传播淫秽物品罪，情节严重的会受到法律的处罚，但是现在网络上的很多信息是处在合法和不合法之间的灰色地段中的。”赵辉律师说。

也就是说，从当前的法律规定看，只有那些真正扰乱了社会秩序、触犯了法律的行为才会被干涉，而暴露在孩子们视野中的那些乌七八糟的内容目前还处在“灰色地带”。

一位“bilibili”站中不愿意透露姓名的主播告诉中国青年报·中青在线记者，目前一些平台板块化的内容推送方式也为部分软色情的存在和传播创造了一定的条件，同时也为内容的管理设置了困难。很多视频上传时都是用标签来区分的，然后平台会按照用户在注册时勾选的兴趣板块和日常浏览记录来为用户推送内容，部分软色情内容就会因为打上了“生活”的标签而获得了推送机会。

“在当前保障措施相对还不健全的情况下，家长的作用非常重要。”赵辉律师说，家长一定要充分了解自己的网络使用情况，最好在孩子即将接触网络接触手机时，就事先跟孩子建立好一个网络使用的规则，比如“任何下载都要经过家长允许”“不在网络上暴露私人信息”“对陌生邮件、陌生人物、陌生礼物提高警惕”等，同时，为了最大限度减少实际伤害的可能性，“家长一定要把孩子的网络世界和现实世界隔绝开，网络上认识的人不能带到现实世界中。”赵辉说。

好在，赵辉律师介绍，我国《未成年人网络保护条例》目前已进入征求意见阶段。我们期待一个清新的网络时代尽快到来。

（原题为：《软色情十面埋伏 孩子躲无可躲》）