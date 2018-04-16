扎克伯格听证会结束：外界对Facebook的疑虑不减反增

新浪科技讯 北京时间4月16日早间消息，继Facebook首席执行官马克·扎克伯格宣称，无论人们是否在其网站拥有账户，世界上最大的社交网络都会对其加以跟踪（也就是说Facebook收集非用户信息）之后，外界对该公司是否尊重数据隐私的疑虑日益扩大。

上个月，因Facebook公开承认媒体所报道的政治咨询公司Cambridge Analytica滥用数百万用户信息、干扰2016年美国总统选举一事属实，社交网络巨头的隐私问题浮出水面，人们对此忧心忡忡。

上周三扎克伯格在接受美国众议员本·卢简（Ben Luján）的质询时称，出于安全考虑，Facebook也收集那些“未注册Facebook的人”的数据。

这一做法立刻遭到立法者和隐私倡导者的抗议，许多人说Facebook需要用一种方法，让非使用者了解该公司对自己信息的掌握情况。但上周五扎克伯格表示，该公司目前没有研发这种工具的计划。

批评人士认为，扎克伯格没有完全透露Facebook采集数据的范围和使用情况。华盛顿游说组织民主和科技中心（Center for Democracy & Technology）政策副总裁克里斯·卡拉贝斯（Chris Calabrese）称，“现在还不清楚Facebook怎样处理这种信息。”

Cookies无处不在

Facebook采集的非用户数据部分来自于用户上传的好友电邮地址，其他一些则来自Cookies，Cookies通过浏览器存储，Facebook和其他公司用它来追踪网民，有时借此投放定向广告。

“这种数据收集对于互联网的运作是至关重要的，”Facebook在一份声明中称。

Facebook经常在非用户的浏览器上安装cookies，一旦人们访问了带有Facebook“赞”和“分享”按钮的网站，无论是否点击按钮，浏览数据都会自动生成站点流量等分析报告。

Facebook表示，除了那些邀请人们加入Facebook网的广告外，该公司不使用这些数据进行广告宣传。

目标针对Facebook

隐私拥护者和美国国会议员表示，Facebook之所以被揪出来，是因为它的公司规模庞大，在中国以外的市场，只有谷歌可与之一较高下，同时还因为扎克伯格并未披露数据追踪的范围和原因。

美国公民自由联盟资深技术专家丹尼尔·卡恩·吉尔摩（Daniel Kahn Gillmor）认为，扎克伯格“要么故意误解一些问题，要么就是不清楚Facebook内部的实际运作方式。”

例如扎克伯格说，收集数据是出于安全考虑，并没有进一步解释数据是否也被用于衡量或分析。吉尔摩补充说，出于商业目的，Facebook需要使用非用户数据以投放定制广告。

Facebook拒绝对扎克伯格只提到安全问题的原因予以置评。

吉尔摩说，Facebook可以通过整合上传的联系人信息和网络浏览历史的方式，为非用户建立数据库，但上周五Facebook表示，他们没有这样做。

下个月，Facebook收集非用户数据的行为将面临首个监管挑战——欧盟新隐私法《通用数据保护条例》（GDPR）即将生效，要求企业在收集数据前需要向人们发出通知，并征得同意。

上周五Facebook在声明中坚称，“我们的产品和服务符合适用法律，也遵守GDPR规定。”

美国东北大学法律和计算机科学教授伍德罗·哈茨左格（Woodrow Hartzog）说，至少“Facebook要在技术上想办法，给予适当的通知。”

迈阿密大学法学教授麦克·弗鲁姆金（Michael Froomkin）表示，社交网络至少应该让公众拥有知情权。“作为非Facebook用户，我有权知道自己的哪些数据被Facebook所采集。”(斯眉)