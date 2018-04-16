投资者呼吁Facebook任命独立董事长 取代扎克伯格

新浪科技讯 北京时间4月16日早间消息，马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）对Facebook的严密控制正受到越来越多的关注。投资者正敦促Facebook任命一名独立董事长。

上周，由于Cambridge Analytica的数据泄露丑闻，扎克伯格前往美国国会参加了两天的听证。扎克伯格目前是Facebook的CEO和董事长，控制着60%的投票权。

伊利诺伊州财政部长迈克尔·弗雷里奇斯（Michael Frerichs）在接受《金融时报》采访时表示：“实际上扎克伯格不对任何人负责，不是董事会，也不是股东。目前，扎克伯格是自己的老板，而这样的模式很明显行不通。”

弗雷里奇斯支持纽约市审计长斯科特·斯金格（Scott Stringer）的一项提案。斯金格管理着纽约市的养老金，后者持有Facebook的10亿美元股份。斯金格呼吁Facebook任命独立董事长和3名独立董事，这些人选应当在“数据和道德方面拥有专业性”。

斯金格表示：“在我看来，他们对自己的宣传并不能让外界对Facebook感到满意，对自己的数据安全感到放心。这将损害Facebook的品牌。”

“机构投资者理事会”执行董事肯·伯奇（Ken Bertsch）则表示，如果Facebook拿出“更常见的责任架构”，那么外界对扎克伯格的领导力会更有信心。

关于Facebook董事会是否曾讨论让他下台的问题，扎克伯格表示：“我不知道。”扎克伯格在此前接受采访时表示，他对Facebook的控制权能让22亿用户受益。

他表示：“我对公司的结构感到庆幸。最终，这是一家受控的公司。我们不考虑短期股东的想法，而是设计产品、做出决策，以符合社区的最佳利益。”(李丽)