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360回归A股 为何高管们要辞别周鸿祎？

360回归A股 为何高管们要辞别周鸿祎？
2018年04月16日 08:19 新浪科技
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图中左三为CFO姚珏，右一为周鸿祎妻子胡欢图中左三为CFO姚珏，右一为周鸿祎妻子胡欢

　　新浪科技 韩大鹏

　　360公司回归A股前后，已“折损”了多员大将。

　　在其公布的高管名单中，COO陈杰、CFO姚珏和副总经理廖清红相继离开。昨晚，360集团集团董事长周鸿祎发内部信时坦言，当姚珏跟他表示因个人原因想休息一下时，他感到很突然。在他眼中，姚珏是创建360至今最为重要的战友、朋友，或者说亲人。

　　新浪科技就此采访了相关人士，试图探究高管离职的背后原因。

　　CFO姚珏离职 常与周鸿祎出席商务场合

　　公开资料显示，姚珏为中国注册会计师，2000年前后，她曾任职于搜狐财务总监，于2006年加入360担任财务总监，2008年升任财务副总裁，于2012年5月成为360联席首席财务官CFO。

　　在任职360 CFO的近6年时间中，周鸿祎曾带领姚珏出席过多个大型商务场合，但她少有发言。一位与姚珏有接触的360人士告诉新浪科技，姚珏身为CFO行事低调，在内部主要负责公司战略投资和处理与投资者的关系，同时也负责公司的内部把控与财务监管。该人士透露，360内部的中高层对姚珏有着较高的评价，不仅因其有长相和才华，更重要的是，她对公司财务、投资状况了如指掌，而且对360的部分业务线也有较深的了解。

　　除此之外，她对风险把控的能力极强。该人士称，360从美国拿回大额投资，都需经过她手，再将资金投入到体系和具体业务中。在360回A过程中，姚珏时常加班，频繁与周鸿祎等人进行沟通，提出过多项有预见性的问题，这些都推动了360的发展。

天眼查显示，姚珏在三企业中有董事职务天眼查显示，姚珏在三企业中有董事职务

　　分析：离职或因三重原因

　　昨晚，姚珏在接受媒体采访时称，个人与公司相互成就，她感谢创始人以及陪伴多年的同事。但其未透露离职具体原因。

　　实际上，从姚珏的履历上不难看出，她的职业生涯经过多重战役：搜狐IPO与搜狐复杂并购；360美国挂牌以及私有化；帮助360完成借壳上市。

　　一位接近360的人士向新浪科技猜测，姚珏的离开可能有三方面原因：

　　第一是压力与回报。按照360董事会格局以及周鸿祎的风格来看，姚珏的上升通道有限。她虽位高权重，并为360私有化和借壳上市立下战功，但所持有的股份，在诸多自然人股东里，排位相对靠后。虽然周鸿祎喜好人才且出手大方，但与姚珏所承受的责任与压力可能无法形成正比。另外，身为高管股票无法套现，离开后或许有操作空间。

　　第二是承诺与风险。根据360公司借壳重组上市的相关协议，360公司承诺2017年至2020年，扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元，共计130.5亿元。而本月初，360发布的财报显示，2017年归属股东的扣除非经常性损益的净利润为27.5亿元，比首期业绩承诺的22亿元多出5.5亿元，但是，导航、游戏、搜索业务是主要收入贡献来源。而周鸿祎更看重的是围绕安全方面的自主创新能力和研发，例如搭建研究中心，布局AI技术以及研发智能硬件等，“为了完成余下3年的承诺，不排除未来会采取激进的财务策略，比如资本运作，这也可能导致风险”。

　　第三是跳槽与需求。互联网公司的发展日新月异，很多企业想尽早踏入资本市场，姚珏显然具备了这方面的资历和专业程度，所以也存在被高薪挖走的可能性。

COO陈杰与周鸿祎COO陈杰与周鸿祎

　　COO陈杰“退休” 曾代管游戏业务

　　与姚珏相比，COO陈杰的离开则显得低调许多。

　　今年3月底，有知情人透露，陈杰已从360公司退休。360官方曾向新浪科技回应称，早在去年10月，陈杰就因个人原因辞去了COO职务。

　　从时间点上判断，去年11月3日凌晨，A股公司江南嘉捷发布重大资产重组报告书，360拟借壳上市。所以，当时的陈杰事先应知道此事，但却在宣布重组的前夕选择辞去了职务。

　　公开资料显示，2015年12月底，360宣布任命陈杰为公司COO，主要负责公司的整体运营，直接向360CEO周鸿祎汇报工作。

　　周鸿祎当时评价她是一个值得信赖的领导者，“她过去几年已经展现出了卓越的能力。我十分信任她的能力，相信她能优化我们的业务，利用我们的各种优势更好地服务于客户，并推动360取得长远成功”。

　　2017年2月，陈杰作为COO代管游戏业务，仅仅半年后，周鸿祎收权。

　　分析：或因未改写业务困局

　　在上述人士看来，周鸿祎十分看重游戏业务发展，但陈杰未能改写困局，或者说在半年时间内未见起色，在被周鸿祎“调岗”后，或许是导致其最后“退休”的原因之一。

　　实际上，在过往的几年中，360的游戏业务一度出现频繁换帅甚至员工离职潮。

　　2015年11月，360宣布任命前完美世界首席商务官许怡然为游戏业务总裁。隔年，许怡然发布了360游戏战略规划。在上任15个月后，许怡然离职，转由陈杰接手，去年8月，周鸿祎宣布亲自推动游戏业务发展。

　　据新浪科技了解，在陈杰离开的同时，360游戏部门曾出现离职潮，包括手游业务负责人等关键岗位，多人相继离职。

　　一位曾就职于360游戏业务的员工告诉新浪科技，该业务团队扩张过快，人事芜杂，流程繁琐，文化失衡，“大部分时间都花在了处理破事儿上，很少能构思对行业有价值的东西”。

　　在调离陈杰后，周鸿祎又请来完美世界集团董事张云帆担任顾问，还有前星游传媒CEO崔娅。

　　“希望从今年（2017年）星耀360开始，360游戏给合作伙伴一个惊喜”，在去年ChinaJoy上，周鸿祎对游戏业务寄予了厚望，称将加大游戏业务投入。

　　遗憾的是，他的期盼终究抵挡不住现实的残酷。

　　在江南嘉捷重大资产重组媒体说明会上，周鸿祎承认了游戏业务的下滑。当时他认为，下滑的主要原因有两点：

　　一是跟不上时代的发展。360原来的游戏业务营收主要来自游戏的下载推广，目前已调整业务方向，在手游方向重视独代发行和精品运营。

　　二是游戏运营模式的瓶颈。360之前的游戏运营模式仅是联运分发，但在2017年上半年整个国内手游市场爆款游戏寥寥，导致该模式遇到发展瓶颈。他同时透露了策略，称要通过投资、招聘，建立手游的自研团队。他看中端游的巨大市场，认为端游依旧是ARPU值最高、收益率最好的品类，未来会加强在端游方面的联运。

　　时隔半年后，360发布了回归A股后的首份财报，其游戏业务确实处于下滑状态。据财报显示，2017年360游戏业务贡献了16.92亿元的营收，同比2016年下滑了35.25%。

　　结语：

　　3月底，周鸿祎在微信朋友圈中说道：“我的人生竟然如此失败，没有任何意义”。此话引来外界猜测。

　　时隔两天后，他澄清说：“最近状态不好，挫败感源自平衡不好工作和家庭的无能，大家不必牵强附会瞎猜胡乱联想了”。

　　时至今日，再来看此番言论，则显得意味深长。

　　周鸿祎口中的“挫败感”，到底真因工作家庭原因？还是高管离职？或者是回归后股价遭遇暴跌？甚至是通过CDR途径无需拆VIE架构呢？……

　　其中苦涩，或许只有他自己明白。

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