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共享单车并购背后有何玄机？ ofo与阿里越走越近

共享单车并购背后有何玄机？ ofo与阿里越走越近
2018年04月16日 05:53 中国新闻网
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　　摩拜被美团“低价”收购 ofo将车辆抵押给阿里每辆作价仅112元

　　共享单车并购背后有何玄机

　　共享单车巨头摩拜近日被美团收购成为市场关注的焦点。实际上，自从错过了去年的最佳合并时机后，摩拜和ofo两大共享单车巨头的日子愈发艰难，“背靠大树好乘凉”也就成为必然的选择。从更大的视角来看，此次摩拜选择被腾讯系的美团收购，某种意义上是与已经站到阿里系的ofo、哈罗单车的一次抗衡。

　　在4月13日举办的“零界·2018年CEO峰会”上，金沙江创投董事总经理、ofo早期投资人朱啸虎评论美团并购摩拜一事时称，去年年底是共享单车合并的唯一机会，摩拜和ofo合并后估值还有两三倍的空间，不过两家没有选择合并；共享单车在头部城市的投放其实已经饱和了，摩拜和ofo这两家公司都已经看到天花板了。他说后来自己把股份卖给了战略投资人，“财务投资人主要的目的是为了赚点钱，但战略投资人更是为了看数据”。他的一番话不仅道出了共享单车两大巨头的发展现状，更透露了美团等接盘者的目的。在朱啸虎退出后，ofo和摩拜各自艰难发展，融资也从一个月两次降到了8个月一次。如今，摩拜被美团收购，ofo将车辆抵押给阿里借款17亿元，共享单车企业的日子似乎不再好过。

　　关注

　　摩拜卖身因为每个月要亏掉上亿元？

　　4月4日，美团和摩拜双方确认已经签署收购协议，上线仅2年的摩拜卖身美团。虽然双方并未公布具体的收购金额，不过据多个信源的数据，摩拜的身价并不高。据悉，美团此次以27亿美元的作价收购摩拜，包括65%的现金和35%的美团股票，其中3.2亿元作为未来流动性补充，同时承担摩拜约10亿美元的债务。实际上，在摩拜上一轮融资前，其估值为26亿美元；在融资1亿美元后，其估值已经到了36.7亿美元。

　　在此次交易后，有人认为摩拜是被“贱卖”了。对此，美团CEO王兴在接受媒体采访时表示，说摩拜贱卖是很不负责任的说法：“接摩拜是要很大决心的，单车是比外卖、网约车更累更重的业务，而且看不到清晰的盈利模式。”

　　王兴清楚，与网约车不同，目前共享单车尚无明确的盈利模式。摩拜CEO王晓峰曾表示，“为什么要别人投资，原因肯定是我们暂时还没有找到好的盈利模式，或者暂时没赚钱。我们需要风投让我们来赢得时间，用这个时间窗口来探索我们的盈利模式”。去年冬天摩拜的一份财务报表显示，共享单车在一个月内经营成本近3亿元，折旧费用约3亿元，而包括用户付费等收入总额只有1亿多。也就是说，共享单车在淡季，每个月就亏损数亿元。

　　为此，共享单车企业也曾想象过各种盈利方式。此前，小蓝单车设想过在车身上设置显示屏，与定位系统相结合，做精准的线下广告展示和分发。为此，小蓝还开发了一款带中控屏幕的新款单车。不过，2017年9月出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见》规定，共享单车车辆不允许设置广告。小蓝的新车还未推出就已夭折，其他共享单车企业也在继续寻找新的盈利方式。

　　由于共享单车的持续烧钱，不少财务投资人选择退出。今年1月，有报道称朱啸虎以30亿美金估值将ofo的股份出售给阿里巴巴和滴滴。

工作人员正在搬卸运来的共享单车。 中新社记者 张斌 摄工作人员正在搬卸运来的共享单车。 中新社记者 张斌 摄

　　追访

　　美团为什么要从滴滴手中抢走摩拜

　　摩拜创始人胡玮炜说：“没有一家真正成功的企业最后成功的原因，完完全全只是因为资本。所以，资本是助推你的，但是最后，其实你都得还回去。”

　　那为何美团愿意接手这样一个“烫手的山芋”呢？对于美团来说，最后一公里的出行是美团场景的补充，且可以带来大量数据。互联网观察家葛甲认为，“美团是按场景布局的，美团认为城市中的所有生活场景都将涉及出行需求，有中途的、短途的、还有超短途的，摩拜所掌握的市场就是3公里以内的超短途出行，而这一市场与美团的生活场景结合起来，将发挥出一定的业务协同效应”。夸客传媒创始人王如晨认为，摩拜有很多短途出行的数据，这些数据画像与新零售的场景可以进行天然融合，帮助美团“决战三公里”。

　　放大视角来看，美团是在与滴滴的竞争中夺下摩拜的。滴滴曾给出摩拜另一份融资方案：滴滴对摩拜以36.7亿美元的估值投资6亿美元，再联合软银投资4亿美元，但并不收购，对摩拜投后估值45亿美元。不过最终，该方案被摩拜方面拒绝。分析人士认为，摩拜方面认为，融资无论如何是权宜之计，这笔钱即使给了摩拜，也不会让没有清晰盈利模式的摩拜“烧”太久。

　　另外，滴滴和美团的关系目前非常微妙，从体量上来看，二者都是估值数百亿美元的小巨头，同时二者在多个领域都成为竞争对手。从共享单车业务来看，滴滴刚与ofo“闹掰”，又帮助小蓝单车起死回生，同时还推出自己的品牌“青桔单车”。从网约车业务来看，美团去年在南京试水网约车业务，今年将战场扩大到上海，在上海与滴滴掀起网约车补贴大战。从外卖业务来看，滴滴4月在无锡上线外卖业务，无锡外卖市场美团、饿了么、滴滴三方混战，滴滴随后宣布外卖业务将再下九城

　　有分析人士认为，如果摩拜进入滴滴系，只是滴滴出行业务的一个分支，不论是业务还是资源都不会有太多扩展；但如果选择美团，就从出行方式变为了生活方式，与美团的现有业务相结合，会带来更大的业务融合想象空间。“共享单车经过前期大战失血过多，面临着需求单一无法协同突破、成本支出过大、车辆损耗过多、收益增长不顺等诸多问题，由美团这样一个有丰富业务场景的公司将摩拜接过去相当合适。之前摩拜和ofo苦战很久想要做但还是做不到的事情，如创新业务模式等，在美团这里其实很容易可以做到，因为美团有相当不错的业务条件。”葛甲说。

　　而从更大的视角来看，此次摩拜选择被腾讯系的美团收购，某种意义上是与已经站到阿里系的ofo、哈罗单车的一次抗衡。腾讯是摩拜此前的最大机构股东，据知情人士透露，美团和摩拜的结合，是腾讯牵线的结果；而摩拜最终能够被美团收购，也要归功于腾讯20%的投票权。

　　分析人士认为，虽然共享单车并不赚钱，但它可以带来高频的入口和巨大的数据，而这正是巨头所看重的。据摩拜和ofo透露，目前一家共享单车企业每天的数据量就超过40TB（太字节），这些数据对于共享单车企业来说，可能价值不大；但放到巨头的整个生态体系中，却是重要的决策依据。

　　聚焦

　　ofo去年为何没能与摩拜合并

　　在摩拜被美团并购后，其最大竞争对手ofo将何去何从，备受关注。实际上，摩拜和ofo合并一致被业内认为是理所应当的发展路径，也是众位投资人一致推进的。ofo投资人王刚、朱啸虎都曾明确表示，希望两大共享单车巨头能够停止烧钱，“战局已经比较明朗化，再打消耗战已经没有意义了，对双方损耗都很大”。

　　2017年年底，被看做是合并的最佳时机。红杉资本中国基金合伙人周逵表示：“大家份额都不太增长的时候是合并时机。”朱啸虎也表示，去年年底是共享单车唯一的合并机会，“如果（摩拜和ofo）在去年底合并，估值还有两三倍的增长空间”。

　　不过，合并最大的阻力来自ofo方面，其创始人戴威多次明确表示拒绝合并。去年年底，他恳请“资本理解创业者的理想和决心”，在对资本表示感谢的同时，表明了依旧不考虑合并的想法。

　　戴威的理想是什么？他在去年7月接受采访时曾以阿里和京东的关系来比喻ofo和摩拜的关系，表示二者定位不同，但都有生存空间。同时他认为，合并并不会带来收益的增加：“举个例子，车在大街上，我有十辆车，你有十辆车，咱俩各自赚十辆车的钱，其实自己的经济模型都是成立的，都能赚钱。合并了之后，公司获得的单用户平均收入很难提升。”而他的目标也非常宏大：“前五年我们就是复制、推广，我们希望五年后有20亿用户，我觉得是完全可能的。”20亿用户怎么来？戴威说：“会骑自行车的人大概有50亿，使用互联网的人有30多亿，我觉得光中国市场就能拿到6亿到7亿用户，在中国以外我们还能拿到十几个亿的用户，这是五年内要做的事情。”也就是说，戴威的20亿用户主要寄希望于海外。

　　ofo给北京青年报记者提供的数据显示，目前ofo的用户数约2亿，在全球连接了超过1000万辆共享单车，日订单超3200万；在国内180余座城市运营，同时进入了海外70余座城市，投放超过12万辆共享单车。照此数据计算，ofo在海外的发展之路还很漫长。

　　展望

　　ofo与阿里已越走越近

　　在采访中，几位分析师都提到，在摩拜被美团并购后，ofo的路会更加难走。目前，ofo已经接受了来自阿里的投资，根据阿里一向全盘买下的“投资风格”，ofo很难不被阿里全资收购。

　　今年3月5日，ofo将旗下共享单车抵押给阿里系企业用于担保融资，融资规模达17.66亿元。根据国家企业信用信息公示系统显示，ofo先是将位于北京、上海、广州、深圳四个城市共计约444.76万辆共享自行车抵押给蚂蚁金服旗下上海云鑫创业投资有限公司，债权数额为5亿元；随后又将浮动数量的共享自行车抵押给浙江天猫技术有限公司。两次动产抵押登记被担保债权数额合计17.66亿元。

　　这次融资的方式颇为特别，以单车作为抵押物换取融资在行业内还是首次。按照抵押444.76万辆车获取5亿元债券来看，每辆ofo小黄车值112.4元；按照这一单价来计算，1570万辆车才可抵押到17.66亿元的债券总额，这一数字或许为ofo目前全部的单车数量。

　　有人质疑称，将单车抵押给其他公司不如将其抵押给银行，这样就不用考虑卖身和站队的问题了。那么，共享单车可以作为抵押物给银行来进行贷款吗？中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼告诉北青报记者，共享单车作为抵押物给银行的想法，“理论上可以，但实际上不行”。他说，即使这些车辆的权属清晰，但车辆折旧快，价值较低；而且难以转让，银行一般不会接受。

　　随后，ofo又宣布接受了来自阿里巴巴领投的8.66亿美元融资，这笔时隔8个月的融资创下共享单车行业单笔最高融资纪录。ofo与阿里巴巴越走越近了。供图/视觉中国

　　新闻内存

　　融资速度放缓 去年摩拜和ofo就看到“天花板”了

　　虽然ofo宣称已经在部分城市达到“盈亏平衡”，但它仍然成为融资最多的共享单车企业：目前融资已超过6轮，融资总额超20亿美元，投资方数十家。

　　2016年9月，ofo陆续获得了唯猎资本、东方弘道、金沙江创投、真格基金、天使投资人王刚、经纬中国的投资。2016年10月10日，ofo宣布完成1.3亿美元C轮融资，包括滴滴出行数千万美元的C1轮战略投资，以及 Coatue、小米、顺为、中信产业基金领投，元璟资本、Yuri Milner以及滴滴出行、经纬中国、金沙江创投等早期投资方跟投的C2轮投资。2017年3月1日，ofo宣布获得4.5亿美元D轮融资，DST领投，滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等多家国内外机构跟投。2017年4月22日，ofo获得蚂蚁金服战略投资。2017年7月6日，ofo宣布完成超过7亿美元新一轮融资，由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和DST持续跟投。2018年3月13日，ofo完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

　　与此同时，摩拜也前后融资十余次，投资方30多家，总额超十亿美元。2015年10月，完成A轮融资，金额数百万美元，投资方为愉悦资本。2016年8月，完成两轮金额分别为数千万美元的融资，熊猫资本、祥峰投资领投，愉悦资本和创新工场跟投。2016年9月30日完成C轮融资，金额超过1亿美元，投资方包括高瓴资本、红杉资本中国。2016年10月宣布C+轮融资完成，金额为5500万美元，投资方包括高瓴资本、华平投资、腾讯、红杉资本中国、启明创投和贝塔斯曼亚洲投资基金。2017年1月4日完成D轮融资，金额达到2亿美元，投资方包括腾讯、华平投资、携程华住酒店集团、德太资本、红杉资本中国、启明创投、愉悦资本、贝塔斯曼亚洲投资基金、熊猫资本、祥峰投资、创新工场、鸿海集团、永柏资本。2017年1月23日获得富士康战略投资。2017年2月20日完成E轮上亿美元融资，投资方为淡马锡和高瓴资本。2017年6月16日完成新一轮融资，金额超过6亿美元，由腾讯领投，新引入的战略和财务投资者包括工银国际、交银国际、Farallon Capital等重磅投资人。同时，TPG、红杉中国、高瓴资本等多家现有股东继续增持跟投。

　　可以看出，两家企业在早期融资进度很快，有时在一个月内就有两轮融资；有时刚融完一轮，就有新的投资方追加。不过，自2017年后半年起，双方都放慢了脚步，摩拜再无新的融资消息，ofo也在时隔8个月后才从阿里处再融到钱。

　　从2017年后半年开始，共享单车投放过量的问题就开始出现，包括北京、上海、深圳等多个城市出现大量共享单车堆积而产生的社会与交通问题。特别是在一些地铁和公交车站、重要交通枢纽、大型商圈等区域，出现共享自行车过度投放、堆积占道。与此同时，杭州、郑州、南京、上海、深圳、珠海等地纷纷叫停共享单车投放。2017年9月，北京市交通委宣布暂停在北京新增投放共享单车；彼时，北京市共有共享单车235万辆。

　　去年摩拜和ofo就看到了“天花板”，那也是两家企业选择合并的最佳时机，但当时他们没有选择合并。选择各自发展的他们，如今又不得不分别依靠身后的巨头，这一戏剧化的结局是许多人所没有料到的。文/本报记者 温婧

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