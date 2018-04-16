志愿者与谷歌地图上假信息斗争 但情况没有好转

来源：cnBeta

据外媒CNBC报道，当Tom Waddington收到谷歌地图的意外通知时，他正在朋友家中。Waddington是一群试图改进服务的谷歌地图支持者的一部分，因此他让谷歌跟踪他的位置并经常将照片或编辑添加到地图列表中。通知本身就是例行公事，但这个最新的消息很奇怪：地图希望他提供关于附近紧急护理中心的信息。他当时正在一个居民区。

他点开应用程序后发现，隔壁的其中一个房屋被列为诊所。一家也远程医疗公司曾虚假声称这个实际地址试图增加业务。这些骗子希望潜在的患者能够在附近的地图上搜索紧急护理中心，然后拨打其号码安排房屋电话或虚拟预约。这些增长的欺诈行为可能会产生一些严重后果：Waddington发现有人声称已将他的孩子带到这些不存在的诊所之一。

Waddington表示：“我稍后看了一眼，发现有超过40个房源属于这个虚假房源的一部分，这些房源声称能提供护理服务。”他汇报了这些房源的全部情况。谷歌删除了一房源堆。然而几个月后，Waddington注意到有人创建了与新账户非常相似的列表和评论。

Alphabet投资者将谷歌地图视为一个巨大而未开发的机会。谷歌的其他地图应用程序Waze 最近推出了新的本地商业广告，这可能是地图最终战略的蓝图。但该服务受到虚假评论、幽灵房源以及潜在客户计划和模仿者的困扰。这对不使用欺骗手段的诚实企业主也不利，他们依赖谷歌地图寻找周围世界的信息。

谷歌表示其与“本地商业垃圾邮件发送者持续战斗”，并且“投入巨资”让用户贡献并标记问题，同时还使用手动和自动系统来检测欺诈行为。在过去的一年中，谷歌因为依赖外部人员来帮助其发现搜索虚假新闻，通过其Home智能音箱的不正确回应以及YouTube上的不适当视频而受到抨击。

有一个志愿团队也可以对付这些谷歌地图中存在的诈骗行为。Waddington是一群充满热情的“ 杰出贡献者 ”的一员，他们花费无数无偿时间回答问题和报告垃圾邮件。与Waddington一样，许多公司也围绕如何合理使用谷歌地图工具建立了营销业务，并且越来越感到震惊，谷歌并没有找到更好的方法来遏制如此容易出现的滥用行为。

虚假评论激增

Mike Blumenthal是最著名的谷歌地图迷之一。他花了10多年的时间撰写有关该服务的许多变化以及一般本地搜索的发展。他最近沉迷于查找地图中存在的虚假评论。人们使用虚假评论来支持他们的合法业务，通过糟糕的评论破坏竞争对手，或者使非法房源看起来像真的存在 - 要么将电话打到他们的真实业务中（如紧急护理中心示例中），要么产生客户线索，然后他们将销售获得的信息。甚至还有一家专注于地图和评论的“黑帽”搜索引擎优化专家的行业。这些公司撰写虚假评论或将其他网站（如Yelp）的真实评论写入谷歌（这是不允许的）。用户可以在Facebook上找到“ 评论交换 ”群组或在自由网站Fiverr或Craigslist

上销售它们的人群。

Blumenthal的朋友为他建立了一个方便的工具，帮助他追踪并批量报告关联账户的“审查网络”。他估计他向谷歌报告了数以万计的虚假评论，并在论坛上花费了超过1200小时的时间，回答问题，提出建议并逐步升级问题。这项工作为他赢得了“杰出贡献者”身份。

“我是那些愚蠢的人中的一员，他们自愿花大量时间为谷歌提供免费劳动，”Blumenthal笑着说。（他真正的工作是为一家帮助企业管理客户反馈的公司工作，但他利用业余时间完成谷歌地图报告工作。）隐藏在幽默之下是一个非常真实的挫折感：他认为像他这样的志愿者正在做一些谷歌工程师能够处理的工作是荒谬的。

Blumenthal认为，利用谷歌所有先进的数据追踪工具，该公司应该能够标记出明显的虚假账户。该公司确实采取了一些措施来阻止本地搜索列表中的垃圾邮件和诈骗行为。谷歌试图通过在某些城市销售“有保证”的房源广告来打击车库门修理诈骗以及锁匠和管道工等其他欺诈服务。谷歌基本上承诺，这些广告商是合法的。但是，搜索“我附近的车库门维修”的人可能会跳过这些广告。开始在谷歌地图中搜索的用户根本看不到这些列表，并且很容易被虚假评论影响。

Joy“Hawk”Hawkins是一个帮助小企业管理搜索结果的顾问，她表示在过去的一年里，她发现的虚假评论数量“糟糕得多”。

Hawkins表示：“这些虚假评论可能很容易被发现，当你寻找它们时，但不幸的是，普通消费者不会检查细节，看看谁在撰写评论。并不是很多人都知道垃圾邮件问题。”当她将评论网络撤下时，她感觉情况更糟，仅仅是为了在几个月后发现更多的虚假评论。

“谷歌告诉你这是一个优先事项，并且正在开展工作，但是在一天结束的时候，根据我在过去几年看到的进展，我只是不认为这是事实，”她说。Hawkins的朋友 Jason Brown是一位搜索顾问和垃圾邮件追踪者，他的任务是通过他的网站Review Fraud向其报告向联邦贸易委员会购买虚假评论。Brown表示：“我每天至少要花一两个小时的空闲时间来识别、分类和列出正在使用虚假评论的企业，并将它们交给谷歌。”

今年早些时候，谷歌在一系列调查显示公司滥用广告服务后暂停了网瘾治疗中心的广告。但现在，这些公司无法支付广告费用，Brown发现，他们正在努力尝试利用谷歌地图。

Brown发现了一个Craigslist广告。当人们拨打与他们附近真实中心相关的号码时，电话运营商会将他们引导至不同的地点，如果该人员登记，则会在过程中收到未公开的佣金。（与Craigslist广告相关联的网站Seorehab与TopSeek公司连接，该公司将其列为Scientology附属的戒毒网络 Narconon 作为其客户之一。）

在Brown找到广告后，他立即开始寻找是否有任何虚假物品已经通过。他找到了两个，他立即向谷歌报告。但Brown认为，直到FTC开始对更多的商家发布虚假商品信息和评论罚款，或者谷歌开始发布更严厉的惩罚措施之后，出现虚假信息和评论的情况才会减少。

那么为什么谷歌没有在谷歌地图方面做得更好？

一位最近从谷歌地图团队离职的前员工谷歌认为，缺乏进展的部分原因是谷歌没有衡量其进展的最佳基准。谷歌表示，谷歌上的整体评论内容中只有很少一部分是假的，但是前员工并不认为它的系统足以区分虚假评论。

“最终，如果他们的测量结果与以前没有显著差异，那么它不会引起关注，”这位谷歌前员工表示。“如果他们没有定期重新定义测量结果，那么这不会。”谷歌此前已经得出结论，只有0.5％的本地搜索导致虚假房源。

Blumenthal表示：“谷歌应该因大量虚假内容受到谴责。这里存在责任问题，他们需要控制问题，而且他们没有作出足够的承诺。”